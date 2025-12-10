株式会社愛しとーと

「株式会社愛しとーと」（福岡県那珂川市・代表取締役 岩本初恵）が販売する、食べるコラーゲンゼリー「うるおい宣言」シリーズが、この度、16年連続で売上日本一を達成いたしました。（※）

これもひとえに、日頃よりご愛顧くださるお客様のおかげ様と心より感謝申し上げます。

（※）

コラーゲンゼリー16年連続売上日本一

（株）富士経済「H・B フーズマーケティング便覧 2011～2026」明らか食品（本商品が該当するカテゴリ内において）2009～2024年企業ランキング

安心と信頼の高品質

「うるおい宣言」は、お客様に安心して召し上がっていただくため、自社GMP（Good Manufacturing Practice）工場にて徹底した品質管理のもと製造されています。

累計販売数と話題性

発売以来、多くのお客様にご支持いただき続け、累計販売本数5億本を突破しております。また、話題を呼んでいるCMを通じても、その人気はさらに広がりを見せています。

（CMのURL） https://youtu.be/kuXky5yn8J4

世界へ広がる品質とブランド力

食の多様性に対応するため、ハラール認証を取得しており、海外でも幅広いお客様に愛されています。

愛しとーとは、今後も「うるおい宣言」をはじめとする高品質な商品を通じ、お客様の美と健康をサポートしてまいります。

食べるコラーゲンゼリー「うるおい宣言」シリーズは、株式会社愛しとーとが製造・販売する商品で、美味しさにもこだわっており、女性はもちろん男性にも、若い方からご年配の方まで幅広いお客様にご愛顧頂いております。