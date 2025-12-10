1月29日(木)「ゴム・エラストマー材料の種類・特性と、混合・配合・加工技術　～材料選定から、環境配慮を目指す開発技術～」Zoomセミナーを開講予定

写真拡大 (全5枚)

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ


　株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山　正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として、「ゴム・エラストマーの基礎構造」と「材料設計・環境配慮への対応」について解説します。


　ゴム・エラストマーの基礎から学び直したい方、材料選定・開発に携わる技術者に向けた講座です。


ゴムの種類・特性の整理から、配合・加工の要点を解説し、開発現場で活用できる知識を提供します。


さらに、環境配慮型材料やリサイクル技術の動向を取り上げ、持続可能な材料設計のヒントを示します。



Live配信・WEBセミナー講習会　概要


──────────────────


テーマ：ゴム・エラストマー材料の種類・特性と、混合・配合・加工技術


　　　　～材料選定から、環境配慮を目指す開発技術～


開催日時：2026年01月29日(木) 13:00-17:00


録画視聴：当日以外のご参加は、指定の期間にご視聴可能


参加費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定


URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f08c70c-fbd1-6622-a58e-064fb9a95405


WEB配信形式：WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。詳細は、お申し込み後お伝えいたします。



セミナー講習会内容構成


────────────


(元)住友化学・石油化学品研究所長：今井　昭夫　氏



本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題


───────────────────────


　１.各種ゴムの品種毎の性質・用途に関する知識


　２.加硫ゴムの配合・加硫・成形技術


　３.環境配慮ゴム材料の開発に関わる技術・知識



下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）


──────────────────────────────


【講演のポイント】


　ゴム・エラストマー材料にも、環境配慮の考え方が求められて来ている。


　ゴムポリマーの合成から、配合・成形・加硫までの各種技術を知ることで、社会課題の解決を目指す技術開発が可能となる。


　講演者が、日本ゴム協会・関西ゴム技術研修所などで実施してきた各種の講演・講義から技術開発の要点を抽出して解説する。


　


【プログラム】


1. ゴム・エラストマー素材とは


　1-1. ゴム素材の開発技術の歴史：ポリマー合成と加硫、カーボンブラック補強


　1-2. ゴムとプラスチック：物理的性質の温度依存性


　1-3. ゴムとエラストマー：生ゴム（エラストマー）と加硫ゴム



2. ゴム素材の種類と性質


　2-1. ゴム品種のIISRP命名法


　2-2. 汎用ゴム


　　　（天然ゴム、スチレン・ブタジエンゴム（SBR）、　ポリブタジエンゴム（BR）


　　　 エチレン・プロピレンゴム（EPM,　EPDM））


　2-3．特殊ゴム　（クロロプレンゴム（CR)、アクリルゴム（ACM)、その他　特殊ゴム）



3. 熱可塑性エラストマーの種類と性質


　3-1. ブロック共重合体エラストマー、オレフィン系エラストマー、その他の熱可塑性エラストマー



4. 充填剤の混合と分散


　4-1. 混合・混練装置と分散の進行、カーボンブラックの分散とコンパウンドの性状


　4-2. シリカの分散と分散助剤



5. ゴム・エラストマーへの添加剤と配合


　5-1. 老化防止剤、オイルと可塑剤、その他の配合資材



6. ゴム・エラストマーコンパウンドの加工成形


　6-1. 押出し成形、異形押出、圧縮成形、ロール成形



7. ゴム・エラストマーの加硫（架橋）


　7-1. 加硫剤、加硫促進剤、加硫装置と操作



8. 加硫ゴムの物性


　8-1. 引張強度、引裂き強度、耐摩耗性、耐屈曲亀裂性、防振特性



9. ゴム・エラストマー分野における環境配慮技術


　9-1. ゴム・エラストマー分野での３R（Reuse,Reduce,Recycle）、


　9-2. バイオ由来原料からなるゴム・エラストマー素材の開発


　9-3. 加硫ゴム製品からの化学物質回収技術



株式会社AndTechについて


────────────


　化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、


　幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。


　弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。


　クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。


https://andtech.co.jp/




株式会社AndTech　技術講習会一覧


─────────────────


一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。


https://andtech.co.jp/seminars/search




株式会社AndTech　書籍一覧


──────────────


選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。


https://andtech.co.jp/books




株式会社AndTech　コンサルティングサービス


─────────────────────


経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。


https://andtech.co.jp/business-consulting




本件に関するお問い合わせ


─────────────


株式会社AndTech　広報PR担当 青木


メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）



＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。


＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。


以　上