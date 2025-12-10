1月29日(木)「ゴム・エラストマー材料の種類・特性と、混合・配合・加工技術　～材料選定から、環境配慮を目指す開発技術～」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として、「ゴム・エラストマーの基礎構造」と「材料設計・環境配慮への対応」について解説します。

ゴム・エラストマーの基礎から学び直したい方、材料選定・開発に携わる技術者に向けた講座です。

ゴムの種類・特性の整理から、配合・加工の要点を解説し、開発現場で活用できる知識を提供します。

さらに、環境配慮型材料やリサイクル技術の動向を取り上げ、持続可能な材料設計のヒントを示します。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：ゴム・エラストマー材料の種類・特性と、混合・配合・加工技術

～材料選定から、環境配慮を目指す開発技術～

開催日時：2026年01月29日(木) 13:00-17:00

録画視聴：当日以外のご参加は、指定の期間にご視聴可能

参加費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f08c70c-fbd1-6622-a58e-064fb9a95405

WEB配信形式：WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

セミナー講習会内容構成

(元)住友化学・石油化学品研究所長：今井 昭夫 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

１.各種ゴムの品種毎の性質・用途に関する知識

２.加硫ゴムの配合・加硫・成形技術

３.環境配慮ゴム材料の開発に関わる技術・知識

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

【講演のポイント】

ゴム・エラストマー材料にも、環境配慮の考え方が求められて来ている。

ゴムポリマーの合成から、配合・成形・加硫までの各種技術を知ることで、社会課題の解決を目指す技術開発が可能となる。

講演者が、日本ゴム協会・関西ゴム技術研修所などで実施してきた各種の講演・講義から技術開発の要点を抽出して解説する。

【プログラム】

1. ゴム・エラストマー素材とは

1-1. ゴム素材の開発技術の歴史：ポリマー合成と加硫、カーボンブラック補強

1-2. ゴムとプラスチック：物理的性質の温度依存性

1-3. ゴムとエラストマー：生ゴム（エラストマー）と加硫ゴム

2. ゴム素材の種類と性質

2-1. ゴム品種のIISRP命名法

2-2. 汎用ゴム

（天然ゴム、スチレン・ブタジエンゴム（SBR）、 ポリブタジエンゴム（BR）

エチレン・プロピレンゴム（EPM, EPDM））

2-3．特殊ゴム （クロロプレンゴム（CR)、アクリルゴム（ACM)、その他 特殊ゴム）

3. 熱可塑性エラストマーの種類と性質

3-1. ブロック共重合体エラストマー、オレフィン系エラストマー、その他の熱可塑性エラストマー

4. 充填剤の混合と分散

4-1. 混合・混練装置と分散の進行、カーボンブラックの分散とコンパウンドの性状

4-2. シリカの分散と分散助剤

5. ゴム・エラストマーへの添加剤と配合

5-1. 老化防止剤、オイルと可塑剤、その他の配合資材

6. ゴム・エラストマーコンパウンドの加工成形

6-1. 押出し成形、異形押出、圧縮成形、ロール成形

7. ゴム・エラストマーの加硫（架橋）

7-1. 加硫剤、加硫促進剤、加硫装置と操作

8. 加硫ゴムの物性

8-1. 引張強度、引裂き強度、耐摩耗性、耐屈曲亀裂性、防振特性

9. ゴム・エラストマー分野における環境配慮技術

9-1. ゴム・エラストマー分野での３R（Reuse,Reduce,Recycle）、

9-2. バイオ由来原料からなるゴム・エラストマー素材の開発

9-3. 加硫ゴム製品からの化学物質回収技術

