自分らしさを解き放つ、クロエの新たな香り

コティジャパン合同会社

2008年の〈クロエ オードパルファム＞の誕生以来、女性の内なる強さとしなやかさを讃えてきたクロエのフレグランスに、新たな香り＜クロエ ル パルファム＞が登場します。

メゾンを象徴するローズに、濃密で包み込むようなオレンジブロッサムを重ね、よりパワフルでセンシュアルな香りへと昇華。女性の自由でのびやかな魅力を、より深く豊かに香りで表現します。

唯一無二のローズ

クロエを象徴するローズは、他にはない独自のフローラルノートとして、常に愛され続けてきました。＜クロエ ル パルファム＞では、そのローズが新たな表情を見せます。太陽を浴びたオレンジブロッサムの香りが加わることで、より複雑で、女性的で、センシュアルな香りを生み出しています。

An Even Deeper Connection

太陽の光を浴びて熟したオレンジブロッサムが、やわらかなシトラスのニュアンスを帯び

ながら、クロエらしいコンテンポラリーでみずみずしいローズと融合。そこにトンカビーンズとバニラのアコードが加わり、アンバーのような温もりとセンシュアルな余韻をもたらします。

甘すぎることなく、温かく、力強く、魅惑的。

新しい＜クロエ ル パルファム＞は、心を惹きつける香りでありながらも、軽やかさを失い

ません。

「クロエ ル パルファムでは、父の遺した伝統と私自身のビジョンを融合させ、オレンジブロッサムとバニラのフローラルノートを通じて、クロエを象徴するローズに新たなセンシュアリティを与えました。」- 調香師 ロマン・アルマイラック

Enhanced design

深みのあるアンバーゴールドのリキッドが、ゴールドラッカーで仕上げられたプリーツガラスのボトルに映え、手作業で結ばれたバーガンディリボンがアクセントに。この色合いは、クロエのプレタポルテ アトリエのカラーパレットからインスピレーションを得たもので、キャンペーンビジュアルに登場する咲き誇る花々の色をも想起させます。

Chloe: Created by a woman, for women.

クロエの創設者ギャビー・アギョンは、時代の形式的で窮屈なファッションから女性を解き放った先駆者でした。1952年のデビューコレクションで、彼女はラグジュアリー・プレタポルテという新しい概念を打ち立て、動きを感じさせるモダンなシルエットで、女性が自由に生きるためのファッションを提案しました。その精神は、現クリエイティブ・ディレクターのシェメナ・カマリのもとでも息づいてい

ます。彼女にとってメゾンの本質は、いまを生きる女性の中にある“本能的な自由”に結びついています。

The Power of Femininity

写真家ゾーイ・ガートナーと監督ニールス・カスティロンによる最新キャンペーンでは、アムリット、ホー・コン、アリゾナ・ミューズ、マリカ・ルーバックという4人のインスピレーショナルな女性が登場。本能的でありのままのクロエ ウーマン像を体現します。彼女たちは型にはまらず、自立し、自由。太陽が沈むゴールデンアワーの光の中、フランス人アーティスト・カミーユによる楽曲『Seeds』のリズムに合わせ、しなやかに、そして喜びに満ちて共に舞います。それは、女性たちが互いに共鳴し、花開く瞬間を映し出すようです。

We are Chloe Campaign Credits:

Photographer: Zoe Gartner

Director: Neels Castillon

Music Artist: Camille

Campaign faces: Amrit, He Cong, Arizona Muse and Malika Louback

CHLOE LE PARFUM クロエ ル パルファム

10ｍL \4,950/ 30ml \12,100/ 50ｍL \17,600/ 100ｍL \24,310/ 150ｍL（レフィル） \24,310 （すべて税込）

クロエ パルファム サンプリング キャンペーン(https://chloe-jp.register.cprv.app/)

キャンペーン期間中にご応募いただき該当の店舗にご来店いただいた方に、「クロエ アトリエ デ フルール シダー オードパルファム」(1.2mL) または「クロエ オードパルファム インテンス」 (1.2mL) （以下、「サンプル」といいます。）のいずれか1点をプレゼントするキャンペーンを実施中。

▼応募方法

本キャンペーンにご応募いただく前に、応募規約・個人情報の取り扱いをお読みいただき、同意の上、「応募に進む」をクリックし、ご応募ください。

2025年12月10日(水)～2025年12月28日 (日)

※サンプルがなくなり次第終了いたします。

詳しくは上記URLにてご覧ください。