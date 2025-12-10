チーズ・セレクション～栄光のミラノ～

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（所在地：東京都港区海岸1丁目16番2号、総支配人：宮田 宏之）では、1月13日よりイタリアンダイニング ジリオンにて、イタリア産チーズを贅沢に使用し、ミラノの伝統料理をアレンジしたランチ＆ディナーコースを期間限定で提供します。チーズとミラノの郷土料理が織りなす味わいで、栄光の都へ捧ぐ美食体験をお届けします。

イタリア産チーズをふんだんに取り入れたスペシャルコース

料理長・阿部が厳選したイタリア産チーズの多彩な表情を引き出し、北イタリアの食文化を現代的な感性で表現したコースをご用意しました。冷前菜には、ミルキーでまろやかな自家製のブッラータチーズにベリーの酸味を重ねた一皿で、コースの始まりを軽やかに彩ります。

濃厚な自家製ブッラータチーズ自家製ブッラータチーズとベリー類のアンサンブル

温前菜は、ふんわりと仕上げた「仔羊肉のポルペットーネ」にペコリーノの豊潤な香りをまとわせ、素材の旨味をさらに引き立てました。パスタは、パルミジャーノの豊かな香りが深みを生み出す「牛ホホ肉のパッパルデッレ」を、北イタリアを象徴するリゾットは、鬼手長海老の甘みとリコッタチーズの優しいコクが寄り添う黄金色のサフランリゾットをラインナップしました。

パルミジャーノ香る牛ホホ肉のパッパルデッレ

魚料理には、鮮魚とホタテにイタリア北部発祥のストラッキーノを添え、程よい酸味とクリーミーなコクが調和した滑らかな味わいをお届けします。メインディッシュには、ミラノの名物料理「仔牛肉とモッツァレッラのミラネーゼ」をご用意。ミラノ風カツレツとも呼ばれるこの伝統料理は、贅沢な一皿として貴族からも愛されました。外は香ばしく中はしっとりと、トマトソースとモッツァレラチーズでミラノらしい上品な深みを表現しています。

仔羊肉のポルペットーレ ペコリーノの香り鬼手長海老とリコッタチーズ サフランリゾット鮮魚と帆立貝 ストラッキーノと合わせて仔牛肉とモッツァレッラのミラネーゼ

お口直しには「シャンパンのグラニテ」、デザートは「いちごのマリトッツォ」を愛らしい小さなサイズでご用意し、口どけの良い甘さが食後を軽やかに締めくくります。

シャンパンのグラニテいちごのマリトッツォ

コースのペアリングには、ミラノを象徴するフランチャコルタから2種をセレクト。「カ デル ボスコ」は、きめ細やかな泡と熟成による芳醇なコクが特徴的で、ブッラータやパルミジャーノと重なり、チーズの旨みがより一層引き立ちます。「フェルゲッティーナ」のロゼは、ベリーやバラのような香りが軽やかに広がり、前菜の酸味や魚介の一皿と美しく調和します。どちらもミラノの食文化が育んだチーズ料理と相性が良く、栄光の都を讃える一杯として、コース全体に華やかな余韻をもたらします。

ロンバルディア州で造られた、最上級のスパークリングワイン2種

チーズと伝統が織りなす味わいで、栄光のミラノを讃える冬の美食体験をぜひご堪能ください。

＜概 要＞

【期間】 2026年1月13日（火）～2月28日（土）

【場所】 イタリアンダイニング ジリオン／1F

【時間】 ランチ 11:30～15:00（L.O.14:30）

ディナー17:30～22:00（L.O.20:00）

【料金】 ＊税金込み、サービス料15%別

ランチ限定コース \7,590

プレミアムコース \10,340

ゴージャスコース \12,430

【お問い合わせ】03-5404-2222（代表）

https://www.interconti-tokyo.com/zillion/plan/zillion-cheese-selection-milan.html

【メニュー内容】

＊料金は税込み、サービス料15%別

ランチ限定コース \7,590

・乾杯酒：カ デル ボスコ（フランチャコルタ／ブリュット）

・冷前菜：自家製ブッラータチーズとベリー類のアンサンブル

・パスタ：パルミジャーノ香る牛ホホ肉のパッパルデッレ

・メイン料理：鮮魚と帆立貝 ストラッキーノと合わせて

・ドルチェ：いちごのマリトッツォ

プレミアムコース \10,340

・乾杯酒：カ デル ボスコ（フランチャコルタ／ブリュット）

・冷前菜：自家製ブッラータチーズとベリー類のアンサンブル

・温前菜：仔羊肉のポルペットーネ ペコリーノの香り

・パスタ：パルミジャーノ香る牛ホホ肉のパッパルデッレ

・魚料理：鮮魚と帆立貝 ストラッキーノと合わせて

・肉料理：仔牛肉とモッツァレッラのミラネーゼ

・ドルチェ：いちごのマリトッツォ

ゴージャスコース\12,430

・乾杯酒：カ デル ボスコ（フランチャコルタ／ブリュット）

・冷前菜：自家製ブッラータチーズとベリー類のアンサンブル

・温前菜：仔羊肉のポルペットーネ ペコリーノの香り

・パスタ：パルミジャーノ香る牛ホホ肉のパッパルデッレ

・リゾット：鬼手長海老とリコッタチーズ サフランリゾット

・魚料理：鮮魚と帆立貝 ストラッキーノと合わせて

・肉料理：仔牛肉とモッツァレッラのミラネーゼ

・プレドルチェ：シャンパンのグラニテ

・ドルチェ：いちごのマリトッツォ

料理長 阿部洋平

イタリアンダイニング ジリオン料理長 阿部洋平プロフィール

一つ星イタリアンレストランや五つ星ホテルのシャングリ・ラ ホテル東京のイタリアンレストラン「ピャチェーレ」にて経験を積み、2013年3月に「イタリアンダイニング ジリオン」がオープンして以来料理長を務める。2015年7月より日本イタリア料理協会に入会、2018年10月～2019年3月の半年間、西武鉄道のプロモーション「西武 旅するレストラン 52席の至福」のメニューを監修。イタリア料理はスピードが命と考え、素材に対してストレスのない調理法を心掛け、料理の出来上がりの瞬間の美味しさをお客様に提供することをモットーとする。常に柔軟な発想と想像力を持ちながら料理に向き合い、お客様に感動と笑顔を届けたいという想いでおもてなししている。

「イタリアンダイニング ジリオン」について

新鮮な野菜やオリーブオイルをふんだんに使い、素材の味わいを引き出したヘルシーイタリアンをコンセプトに、自家製生パスタをはじめ、スペシャリティ フルコースやアラカルトなど多彩なメニューをお楽しみいただけます。デザートは隣接するデザート工房「アトリエ・デセール」より、できたてをお届けいたします。記念日や誕生日などの特別な日、また大切なビジネスのご会食や接待にもご利用いただける個室もご用意しております。

ジリオン内観ホテル外観

＜ホテル概要＞

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.comその他SNS www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

インターコンチネンタル(R) ホテルズ&リゾーツについて

