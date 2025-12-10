アストンマーティンValkyrie、2026年WECに同じラインナップで参戦を発表

Aston Martin Japan合同会社

- アストンマーティンTHORチーム、Valkyrieの鮮烈なデビューイヤーを礎にさらなる飛躍を目指す- アストンマーティン、2026年シーズンではハイパーカー・クラスのドライバーラインナップを変更せずに参戦- トム・ギャンブルとハリー・ティンクネルが007号車でレースに参戦、耐久ラウンドではロス・ガンが加わりクルーを全員英国勢で固める- アレックス・リベラスはマルコ・ソーレンセンと再度チームを組み009号車で参戦、長距離レースではロマン・デ・アンジェリスが加わる- Valkyrieは、世界最高峰の2大スポーツカーシリーズであるIMSAおよびFIA世界耐久選手権に参戦する唯一のハイパーカーとなる

2025年12月8日、ゲイドン（英国）：

驚異のハイパーカー アストンマーティンValkyrieは、世界最高峰のスポーツカーレースで華々しいデビューを飾った先シーズンに続き、ドライバーのラインナップを変更せず、2026年FIA世界耐久選手権（WEC）に参戦します。

アストンマーティンHeart of Racing（THOR）チームでは、来年も再びトム・ギャンブルとハリー・ティンクネルの英国人コンビがValkyrie007号車のステアリングを握り、特定のWECレースではロス・ガンがサポートに入ります。一方、アレックス・リベラス（スペイン）とマルコ・ソーレンセン（デンマーク）は009号車のドライバーとして復帰し、必要に応じてロマン・デ・アンジェリス（カナダ）が代役を務めます。

アストンマーティンTHORチームの代表を務めるイアン・ジェームズは次のように語りました。「2025年を通してプログラムが成長・発展するにつれ、私たちがチームとして得たものはたくさんありましたが、学ぶことも多くありました。ドライバーたちはグループとして、私たちの期待を上回る成果を上げてくれました。例えば、最初の段階では、ドライバーたちが全力で取り組まなければならない膨大な量の作業がありました。しかしそれは同時に、Valkyrieに関する理解と知識を集約した極めて貴重な拠点を構築したことにもなります。これは2年目のシーズンへ進む上で役立つでしょう。Valkyrieの競争的な特性をいかに活用するかについて理解を深め続ける中で、それはドライバー全員が学んだ知識を活かし、2026年にはさらに多くの成果を達成できるよう前進する絶好の機会となります。私たちは彼らがそれをやり遂げてくれると確信しています。」

Valkyrieはアストンマーティン初のル・マン・ハイパーカー（LMH）です。アストンマーティンのワークスチームであるTHORが駆るValkyrieは、WEC の最高峰クラスで唯一、公道仕様のハイパーカーをベースにしており、2 月のカタール1812km レースでグローバルデビューを果たしました。この先駆的なプログラムは2025年を通じて競争力と経験を着実に高め、鮮やかなグリーンをまとった2台のアストンマーティンValkyrieのWECでの総走行距離は2万2000マイル（ル・マン24時間を含む）を超えました。

Valkyrieのデビューシーズンでは連続してポイントフィニッシュを決め、富士6時間レースではWEC全体の最高成績となる総合5位を獲得しました。また、リベラスはバーレーン8時間レースにおいて猛攻で先頭に躍り出てWECレースで初めてレースの先頭に立ち、シーズン最終戦では7位となりさらにポイントを獲得しました。一方、IMSAウェザーテック・スポーツカー選手権最終戦となった10月中旬のロード・アトランタのプチ・ル・マン10時間レースでは、Valkyrieが国際レースにおける初表彰台を獲得しました。デ・アンジェリス、ガン、リベラスはこのレースで、初優勝まで5秒差に迫りました。

6月には2台のValkyrieはともにル・マン24時間レースで心強い走りを見せ、初の24時間レースをトラブルなく完走し、12位と14位でフィニッシュしました。その結果、アストンマーティンTHORチームは、車両およびアストンマーティンのマニュファクチャラー世界選手権初ポイントをハイパーカー・クラスで獲得しました。

Heart of RacingがVantageのWEC挑戦を主導

- アストンマーティンのパートナーチームであるHeart of Racing（THOR）、2台のVantageで2026年FIA世界耐久選手権に参戦- THORチーム代表のイアン・ジェームズ、27号車アストンマーティンVantage GT3で3シーズン目の世界選手権に挑む- グレイ・ニューウェル、GT World Challenge AmericaにおいてアストンマーティンVantage GT3での初シーズンを成功裏に終え、2026年はWECレベルにステップアップ- Vantage、世界選手権に14年連続参戦- アストンマーティン、2026年に12回目のGT世界選手権タイトル獲得を目指す

2025年12月8日、ゲイドン（英国）：

アストンマーティンパートナーチームであるHeart of Racing（THOR）は、英国が生んだウルトラ・ラグジュアリーなスポーツカーブランドとして史上最も成功を収めたレーシングカー、Vantageによる、2026年FIA世界耐久選手権（WEC）への挑戦をリードします。米国を拠点とする同チームは、世界で最も権威ある耐久シリーズにおいて1台体制で2度にわたる成功を収めた後、GTプログラムを拡大し2台体制で参戦します。

チーム代表のイアン・ジェームズ（英国）は、WEC参戦以来常にトップドライバーとして活躍し、THORの27号車、Vantage GT3でLMGT3クラスに3シーズン連続で参戦します。ジェームズは2025年、バーレーンでのWECシーズン最終戦で表彰台を獲得し、同クラスにおいて総合4位でシーズンを終えました。

ジェームズは、バーレーンで開催されたシーズン終了後のルーキーテストでチームに印象的な走りを見せた米国人ドライバー、グレイ・ニューウェルと共に、姉妹車である23号車に乗り込みます。28歳のドライバー、ニューウェルは、GT3レベルでの好調なデビューシーズンを経て、WECにステップアップします。2025年には、ワークスドライバーのダレン・ターナーと組み、GT World Challenge AmericaのPro-Amクラスで3度の表彰台を獲得しました。

ニューウェルは次のように述べています。「Heart of Racingチームとして2026年のWECのレースに出場してほしいと言われたときは、非常に驚いたと同時に光栄に思いました。ルーキーテストへの参加の機会を頂いたとき、これが長期的な目標になるかもしれないと思いましたが、こんなに早くWECに昇格するとは予想していませんでした。興奮と緊張が入り混じった複雑な気持ちです。チームがこれほど私を信頼してくれているのは非常に名誉なことですし、その期待に応える準備もできています。学ばなければならないことはたくさんありますが、イアンとチームは私の限界を常に正確に把握してくれているので、彼らの判断を全面的に信頼しています。新境地の幕開けです！」

ジェームズは次のように付け加えました。「グレイはルーキーテストで印象的な走りを見せました。記録したタイムはバーレーン8時間レースのハイパーポールに進出できる可能性を十分に秘めていました。そうは言っても、ルーキーがWECに参戦するのは大きなステップアップであり、学ぶべきことは多いでしょう。私たちは彼がスムーズにWECに移行し、これまでのレーシングキャリアで彼が示した能力を引き続きさらに強化できるようにあらゆる支援を行います。私自身に関して言えば、WECにはやり残した課題があります。今年4位を獲得したLMGT3クラスでさらに上位を目指し、ル・マン24時間レースの表彰台に再び立てるよう全力で取り組みます。」

来シーズンでVantageは15年連続でWECに参戦します。5世代にわたり13シーズンを通して、アストンマーティンの卓越したGTチャレンジャーは、世界レベルで53回のクラス優勝を勝ち取っています。これはマニュファクチャラーの中で２番目に多い数です。

Vantageは参戦したすべてのWECクラス（LMGTE Pro、LMGTE AM、LMGT3）において、アストンマーティンが投入した全モデルバージョンで優勝を勝ち取っています。WEC時代には11の世界タイトルと5度のル・マン24時間レースクラスでの優勝を果たしたVantageは、69回のクラスポールポジションも獲得しています。

最新のVantage GT3は、ウルトラ・ラグジュアリーなパフォーマンス・ブランドの最も特化したスポーツカーのメカニカルアーキテクチャを採用し、アストンマーティンの実績ある接合アルミシャシーを中心に組み立てられ、驚異の4.0リッターV8ツインターボエンジンを搭載しています。2025年には、6月のル・マン24時間レースなどで3度のポールポジションを獲得し、2度の表彰台獲得を達成しました。デビューシーズンとなる2024年にはローン・スター・ル・マンで優勝しました。

アストンマーティンの耐久モータースポーツ責任者のアダム・カーターは次のように述べています。「Heart of Racingは非常に優秀なパートナーであり、2026年におけるアストンマーティンVantageの世界選手権への挑戦を先導するのにふさわしいチームです。私たちはチームの質の高さ、エンジニアリングの専門性の高さ、そして成功を目指すチームの取り組みの熱意を十分に認識しています。もちろん、これまでの実績がその高い目標の裏付けとなっています。したがって、THORが来シーズンのWECで2台体制へと拡大することはきわめて当然のことです。アストンマーティンを代表してTHORが最高峰のGTレースで活躍していることを私たちは誇りに思います。こうしたパートナーシップの強化から素晴らしい結果が生まれることを期待しています。」

