「セブンプレミアム ゴールド」から冷凍「生パスタ」３種類が登場！12月16日（火）より全国のセブン‐イレブンで順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「セブンプレミアム ゴールド」シリーズより、生パスタを使用した冷凍食品「金の3種きのこクリーム」、「金のボロネーゼ」、「金の蟹トマトクリーム」3品を、12月16日（火）より全国のセブン‐イレブンで順次発売します。

今回のリニューアルでは、デュラム小麦100％にこだわった生パスタをオリジナル製法で仕上げることで、力強いもっちり食感を実現しました。また、きのこクリーム、ボロネーゼ、蟹トマトクリームなど、素材本来の旨味を引き出す贅沢なソースとの相性もさらに向上。冷凍パスタの手軽さはそのままに、より本格的で満足感の高い特別な一皿としてお楽しみいただけます。

もっちり生パスタになってさらにおいしく！

■セブンプレミアム ゴールド 金の3種きのこクリーム 生パスタ

価格：428円（税込462.24円）

発売日：12月16日（火）～順次

販売エリア：全国

もっちりとした生パスタに、きのこの風味豊かなクリームソースがよく絡む、贅沢な生パスタです。マッシュルーム、エリンギ、ぶなしめじの3種類のきのこを使用しながら、旨味のある食べ進みの良いクリームソースに仕上げました。

■セブンプレミアム ゴールド 金のボロネーゼ 生パスタ

価格：458円（税込494.64円）

発売日：12月16日（火）～順次

販売エリア：全国

もっちりとした生パスタに、ボロネーゼソースとホワイトソースの二層仕立てのソースを組み合わせた贅沢な生パスタです。直火で焼き上げた牛挽肉と赤ワインを使い、お肉のごろごろ感と、風味豊かなボロネーゼソースで贅沢な仕立てです。

■セブンプレミアム ゴールド 金の蟹トマトクリーム 生パスタ

価格：458円（税込494.64円）

発売日：12月16日（火）～順次

販売エリア：全国

もっちりとした生パスタに、蟹トマトソースとホワイトソースの二層仕立てのソースを組み合わせた贅沢な生パスタです。

本ズワイ蟹の身を使用し、しっかり蟹の旨味を感じられる贅沢な仕立てです。

もっちり食感を極めた生パスタ

デュラム小麦100%のシンプルな配合にこだわり、高圧で押し出す「オリジナル製法」を採用。これにより、専門店さながらの力強いもっちり食感を実現しました。従来の冷凍パスタとは一線を画す本格生パスタに、セブン‐イレブンこだわりの贅沢なソースがしっかり絡み、これまで以上の満足感をお楽しみいただけます。

おいしさを閉じ込める急速冷凍

急速冷凍技術により、小麦本来の香りと旨味をそのまま閉じ込めています。水分量の多い生パスタも、もっちり食感を維持できるのが特長。できたてのようなおいしさをキープしたまま、いつでもご家庭で高品質の本格生パスタを味わえます。

「セブンプレミアム ゴールド」とは

「幅広いお客様に支持されている専門店と同等以上の味・品質」でありながら「お買い求めやすい価格」をコンセプトとした商品として、スタートしました。セブンプレミアム ゴールドは、一流の料理人や専門家と共に「とっておきの味」とみんなに教えたくなるおいしさを、食卓にお届けします。

URL：https://7premium.jp/7premium

担当者コメント

このたびセブン‐イレブンでは、「セブンプレミアム ゴールド 冷凍パスタ」シリーズを生パスタへとリニューアルし、さらにおいしく生まれ変わりました。麺はデュラム小麦100％にこだわり、独自製法で仕上げることで、もっちりとした食感を実現しています。生パスタと素材の旨味を引き立てる贅沢なソースを組み合わせることで、冷凍パスタとは思えない本格的な味わいに仕上がりました。ぜひこの機会に、新しくなった「セブンプレミアム ゴールド 冷凍パスタ」シリーズで、手間いらずのちょっと特別な食事をお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。