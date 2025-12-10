株式会社MadeHere、Plug and Play JapanのアクセラレータープログラムWinter 2026 Batchに採択

株式会社Made Here

金属および樹脂3Dプリンティングを中心とした受託製造（エンジニアリングサービス）、3Dプリンター装置販売、DX支援を手がける株式会社MadeHere（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：デヴォア・アレキサンダー）は、Plug and Play Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ヴィンセント・フィリップ）が実施するアクセラレータープログラムWinter 2026 Batchに採択されたことをお知らせいたします。

アクセラレータープログラムWinter 2026 Batch選出企業一覧

Plug and Play Japanのアクセラレータープログラムについて

Plug and Play Japanが提供するアクセラレータープログラムとは、大手企業と国内外のスタートアップを結び、イノベーションを創出することを目的としています。本プログラムを通し、大手企業は自社のイノベーションを加速させる国内外スタートアップとのマッチングが可能になり、スタートアップは幅広く大手企業との連携機会を得られます。国内だけでは得られないようなイノベーションに関する最新情報を取得できるほか、業界の垣根を超えた交流が生まれる場となっています。

Plug and Play Japanの企業パートナー一覧

採択の背景

株式会社MadeHereは、エンジニアリング力を強みとした受託製造サービス、海外の最先端3Dプリンターの販売、さらに製造現場のデジタル変革（DX）支援を通じて、日本のものづくり現場における課題解決に取り組んでまいりました。

こうした「現場実装力」と「先端技術の社会実装」に向けた取り組みが評価され、今回のアクセラレータープログラムへの採択に至りました。

今後の展望

当社は、本プログラムへの参加を通じて、さらなる技術高度化および事業成長を推進するとともに、大手企業との連携強化を図り、日本の製造業の競争力強化と持続的成長に貢献してまいります。

Plug and Play Japanについて

Plug and Playは、スタートアップ・大企業・投資家・アカデミア・官公庁/自治体をつなぐ世界最大級のイノベーション・プラットフォームです。シリコンバレーに本社を構え、東京・京都・大阪を含む世界60拠点以上に展開しています。

私たちはグローバル550社以上の大企業パートナーや官公庁/自治体に向けて、スタートアップ探索からトレンド調査、イノベーション戦略、事業化支援に至るまで、あらゆるステージにおける伴走支援を提供しています。またスタートアップ向けのアクセラレータープログラムとベンチャーキャピタル機能を活用し、さまざまな領域/業界のイノベーションの加速や、年間250社を超える世界のスタートアップへの投資を行っています。

http://japan.plugandplaytechcenter.com/

株式会社MadeHereについて

株式会社MadeHereは、金属および樹脂3Dプリンターによる受託製造（エンジニアリングサービス）、装置販売、ならびに製造業向けAIX支援を通じて、日本のものづくり現場に即した実装型ソリューションを提供する企業です。

エンジニアリング力を生かし試作から最終製品、生産プロセスの最適化までを一気通貫で支援し、製造業における新たな価値創出を目指しています。



株式会社MadeHere

※2025年9月1日に株式会社3D Printing Corporationより社名変更いたしました。

本社所在地：神奈川県横浜市鶴見区小野町75-1 LVP1-101

代表者：デヴォア アレキサンダー

設立：2016年2月

HP：https://www.3dpc.co.jp/

Tel：0120-987-742