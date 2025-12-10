初期費用・月額料金3ヶ月無料！介護福祉教育のDXを支援！授業支援システム「Pholly（フォリー）」キャンペーン

Mogic株式会社

Mogic株式会社（本社：東京都練馬区、代表取締役：山根陽一、以下Mogic）は、コミュニケーション型授業支援システム「Pholly（フォリー）」において、介護福祉関連の教育機関を対象とした、導入支援キャンペーンを実施いたします。

介護福祉の人材育成のニーズが年々高まる中、学校現場でも教育の質の向上と教員の業務負担軽減のために、授業支援システムの活用は有力な手段です。しかしシステムの導入には、初期コストなどの料金面が不安材料になることも少なくありません。

本キャンペーンでは、Phollyを期間内にご契約いただいた介護福祉系学校を対象に、システム導入時の初期費用を無料とし、さらに月額料金も利用開始後3ヶ月間無料といたします。このキャンペーンをご活用いただくことで、コストを抑えながら、円滑なシステム導入を実現していただけます。

また、2026年1月にはかねてからのご要望にお応えする「チェックリスト機能」もリリース予定です。実技試験や臨床実習の評価もシステム上で行うことができるようになり、介護福祉教育にもお役立ていただけます。この機会に、Phollyの導入をぜひご検討ください。

・Pholly紹介サイト：https://pholly.jp/

システム導入コストを低減し、介護福祉教育のDX化をサポート！

授業支援システムの導入には学生・教員双方に多くのメリットがあります。学生は自身の学びや成長をシステム上で把握することができ、モチベーションアップにつながります。また教員は、出欠管理やレポート採点などの業務がシステム化されることで、業務負担を低減することができます。

しかし、システム導入にかかるコストが、導入の大きな障壁となっています。そこでこの度、授業支援システム導入をお考えの介護福祉系学校を対象に、初期費用と月額料金3か月分が無料となる導入支援キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン概要

対象：介護福祉系学校（詳細はお問い合わせください）

特典：初期費用および利用開始から3ヶ月間の月額料金が無料

期限：2026年1月30日までに契約締結

※代理店契約は対象外となります

本キャンペーンを活用することで、システム導入時の初期コストを抑えられ、スムーズなデジタル化を実現できます。キャンペーン適用をお考えの方は、以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。

迷わず使える操作性が魅力！2026年1月には「チェックリスト機能」もリリース予定

お問い合わせはこちらから :https://www.mogic.jp/contact/form/103/

Phollyは、大学や専門学校、学習塾などの教育機関を中心に導入が進んでいるクラウド型の授業支援システムです。学生は場所や時間を選ばずにレポート提出やグループワークなどのオンライン学習ができ、教職員も管理画面から出席確認、レポートやテストの評価、グループワークへの参加状況の確認などを実施できます。

また、教育現場の声を反映し、業界特有の事情や評価方式に先駆けて対応しています。例えば、一般的な授業支援システムではテストやレポートの評価機能は備えられていても、臨床試験・実習に特化した機能は限られていました。そこで、実技評価をシステム上で行うため、2026年1月には待望の「チェックリスト機能」をリリース予定です。

管理者側で評価基準や項目を自由に設定していただけるため、多様な実習や試験でご活用いただけます。チェックリスト機能の詳細と、Pholly料金プランは以下のリンクからご覧ください。

・チェックリスト機能についてはこちらから：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000175.000004876.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000175.000004876.html)

・料金プランはこちらから：https://pholly.jp/plan/

最短1か月から利用可能！シンプルな操作が特徴のPholly

Phollyは、LMSとして必要十分な機能を搭載し、オンライン授業もすぐに提供が可能な学習支援システムです。定期的にバージョンアップを行い、IT機器の使用に不安がある方も簡単に操作できるのが特徴です。専用のアプリ（iOS、Android）を使えば、学生は個人のスマートフォンから、時間や場所を選ばず課題やお知らせにすぐアクセスできます。

また、授業前の資料配布や講義動画の配信、出欠確認、グループワーク、授業後のレポートやテストなど、教員と学生の間のコミュニケーションを円滑にサポートします。

初期費用は無料で、最短1か月からの契約が可能です。 さらに、導入から継続までスムーズに進められるよう、専任スタッフがニーズに合わせたサポートを無料で提供いたします。

【Phollyについて】

「いつでも、どこでも、どんな端末でも利用できる」 をコンセプトに授業支援に特化したシステムです。主に、授業前のお知らせや資料配布、授業後のレポート課題、アンケート回収など教員と学生の間のコミュニケーションを円滑にすることを目的としたクラウド型LMSとして必要な機能を十分に備えております。学生は、パソコンを必要とせずスマートフォンやタブレットのアプリ（iOS、Android）からアクセスし利用できます。

『Pholly』についてはこちら＞＞＞https://pholly.jp/

『Pholly 主な機能』についてはこちら＞＞＞https://pholly.jp/function/

『Pholly ご利用事例』についてはこちら＞＞＞https://pholly.jp/case/

『Pholly 販売代理店制度』についてはこちら＞＞＞https://pholly.jp/agency/

【Phollyの主な機能】機能を詳しく見る :https://pholly.jp/function/

【会社概要】

会社名：Mogic株式会社

本社：〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-3-31モノデコール石神井公園1F-4F

代表者：代表取締役 山根陽一

設立：2009年12月16日

資本金：20,000,000円

Tel：03-3997-7408

Fax：03-5923-9230

URL： https://www.mogic.jp/

【事業内容】

(1) SaaS及びAIに関連したサービスの企画／開発／販売

(2) 国内外における事業投資及び関連コンサルティング業務

(3) アプリケーション及びコンテンツの企画／開発／販売

(4) 知的財産権の取得、維持、管理、利用許諾、譲渡