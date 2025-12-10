宇治抹茶の芳醇な香りとチョコレートが織りなす「八ッ橋ショコラ抹茶」新登場！

株式会社 美十

京都銘菓「つぶあん入り生八つ橋 おたべ」や「京ばあむ」などを製造・販売する株式会社美十（本社：京都府京都市、代表取締役社長CEO：酒井宏彰、以下「美十」）は、ゴディバ ジャパン株式会社（以下「ゴディバ」）との共同開発商品として、2025年12月15日（月）より新たに「八ッ橋ショコラ抹茶（税込：1,566円）」を発売します。

2024年に発売し、好評を博している「八ッ橋ショコラ」の魅力をさらに広げるべく、京都を象徴する「宇治抹茶」を使用した新フレーバーを発売します。

京都や関西らしいお土産を探している方、ゴディバや抹茶好きの方、また個別包装のためオフィスや取引先への手土産を探しているビジネス層の方にもおすすめです。

商品概要

京都を代表する宇治抹茶を八ッ橋本体とコーティングチョコレートに使用した、和と洋の融合が楽しめる八ッ橋です。うすく焼き上げた宇治抹茶風味の八ッ橋を、芳醇な宇治抹茶コーティングチョコレートで仕上げました。カリッとした食感の八ッ橋から広がる宇治抹茶の爽やかな風味と、くちどけの良い抹茶コーティングチョコレートの濃厚なコクが絶妙なバランスを生み出します。

・商品名：八ッ橋ショコラ抹茶

・価 格：1,566円(税込)

・発売日：2025年12月15日(月)

・取扱店：おたべ本館、おたべ嵐山店、京都駅、関西の主要駅・空港・観光地・高速道路等

・賞味期限：製造日を含む61日

・入り数：8袋（16枚）

八ッ橋ショコラシリーズ デザインのこだわり

八ッ橋ショコラ八ッ橋ショコラ抹茶

缶や個包装パッケージのデザインには、丸紋に八ッ橋の原料である“米”や“カカオ”をベースに、花や実・葉をあしらい和と洋の融合を表現しています。販売中の「八ッ橋ショコラ」にはカカオの花や実を、新発売の「八ッ橋ショコラ抹茶」にはお茶の花や葉をあしらいました。味に加え、デザインの違いもお楽しみください。

共同開発商品 一覧(現在販売中)

クリスピーショコラサンド 1,663円(税込)

さくさく食感のチョコレートワッフル生地にビターチョコレートクリームをサンドしました。

2022年発売、6枚入

生八つ橋 ガナッシュ仕立て

8個入：1,188円（税込）、16個入：2,376円（税込）

2種類のクーベルチュールチョコレートと純生クリームを合わせた口溶けなめらかなガナッシュ仕立てのチョコレートを、ココア風味の生八つ橋で包みました。

2023年発売

八ッ橋ショコラ 1,566円(税込)

うすく焼き上げた香り高いカカオ風味の八ッ橋をコーティングチョコレートで仕上げました。「八ッ橋ショコラ」専用のオリジナル八ッ橋とコーティングチョコレートにはベルギー産カカオマスを使用した、カカオの風味が引き立つ八ッ橋です。

「八ッ橋ショコラ抹茶」の発売にあわせ、パッケージの色味をピンクへリニューアルします。

2024年発売、8袋（16枚）入

◎ゴディバ監修商品の取扱店に関して

おたべ本館、おたべ嵐山店、京都駅、関西の主要駅・空港・観光地・高速道路等で取り扱っております。通信販売での取り扱いはございません。

株式会社美十

株式会社美十は、「つぶあん入り生八つ橋 おたべ」や「京ばあむ」をはじめとした観光みやげ事業に加え、“食”のフィールドにおいても幅広い事業展開を目指し、新たな挑戦を続けています。



会 社 名：株式会社 美十

本社所在地：京都市南区西九条高畠町35-2

設 立 ：1965年（創業1938年）

URL ：https://www.bijuu.co.jp/

事業内容 ：観光みやげ事業/テーマパーク事業/OEM事業/ 洋菓子ブランド事業/海外事業

株式会社美十主要ブランド