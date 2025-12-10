YouTubeなどで大人気「ウォーターチャレンジ」初のゲームブックが新発売！　スペシャルキャンペーンも開催中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、大人気YouTuber・ウォーターチャレンジを題材としたゲームブック、『ウォーターチャレンジ ゲームブック マイクラ都市伝説を調査せよ！』を2025年12月10日(水)に発売いたしました。

ウォーターチャレンジとは？

『ウォーターチャレンジ ゲームブック マイクラ都市伝説を調査せよ！』

ウォーターチャレンジとは、各SNS総フォロワー数が395万人を突破する、大人気YouTubeチャンネルです。

すまない先生と、すまないスクールの7人の生徒たちが『マインクラフト』を舞台とした様々な企画やアニメなどを配信しており、未就学児の男児を中心に、大人の女性まで幅広い方々に親しまれています。

▼YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Water_Challenge



▼X（旧Twitter）アカウント

https://x.com/yuguro1

「マイクラ都市伝説」が怖すぎて、すまない！！！

本書は、ウォーターチャレンジの動画チャンネルのなかでも人気の高い「マイクラ都市伝説」シリーズの「生きてる村」や「呪字架の家」を題材としたゲームブックです。

ゲームブックとは次のページが決まっておらず、自分の選択次第で話がどんどん変化していく仕様となっている書籍で、実際に冒険をしているような感覚でお楽しみいただけます。

すまない先生たちと一緒にどこに行くのか、何をするのかは、あなたの思いのままに！

選んだ選択次第では、BADENDになってしまうことも…

正しい道は何かよく考えて挑戦してみましょう！

文章は全てふりがな付きなので、小さなお子さまから大人まで楽しめる内容です。

様々な分岐があるので、何度でも繰り返しお楽しみいただけます。

すまない先生やすまないスクールのみんなと一緒に、「マイクラ都市伝説」の調査にでかけましょう！

▼本書のためし読みはこちらから

https://yomeruba.com/hiroba/learn/entry-118992.html

(C)WaterChallenge2025

※この本はMinecraftの公式製品ではなく、Mojang社より承認されておりません。

※NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT.NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG

全国の書店でキャンペーン開催中！

KADOKAWAから発売されているウォーターチャレンジの書籍を、対象の店舗で購入いただくと、先着で特別なステッカーをプレゼント！

お近くの対象書店にて、ぜひチェックしてみてください。

■フェア内容

フェア参加書店で対象の書籍を1冊以上ご購入いただくと、限定特典として、すまないスクールのみんなが描かれた【ステッカー（5×5cm）3種類】をランダムで1枚プレゼント！

※1会計ごとに、ランダムで１種類のプレゼントとなります。

■配布期間：

2025年12月上旬～

※数に限りがございます。上限に達した段階で配布は終了となります。

■対象書籍：

・ウォーターチャレンジ ゲームブック マイクラ都市伝説を調査せよ！

・ウォーターチャレンジ 公式ファンブック

・ウォーターチャレンジとマイクラをあそぼう！

・すまない先生スペシャルブック ー最強の教師と愉快な生徒たちー

▼対象書店はこちら

https://yomeruba.com/media-download/24688/1f6ccbe52137d8b4/PDF/

アニメイトでの限定特典も開催中！

全国のアニメイトにてご購入いただいたお客様には、ランダムブロマイドのプレゼントも開催中！

詳細はアニメイトHPをご確認ください。

※数に限りがございます。上限に達した段階で配布は終了となります。

▼アニメイト限定特典詳細はこちら

https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3279556/

書誌情報

【書名】『ウォーターチャレンジ ゲームブック マイクラ都市伝説を調査せよ！』

【定価】1,540円（本体1,400円＋税）

【発売日】2025年12月10日（水）

【ISBN】9784049165807

▼詳細・購入はこちら（KADOKAWA児童書ポータルサイト ヨメルバ）

https://yomeruba.com/product/character/chara-book/minecraft/322504000160.html

子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』

ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。

絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。

お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。

▼ヨメルバHP

https://yomeruba.com/

▼公式X（旧Twitter）『ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）』

@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)

▼公式Instagram『ヨメルバ』

@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)

▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』

https://www.youtube.com/channel/UC4UqzID_eubKyb4O0bxnCgA