【高島屋オンラインストア】タカシマヤのバレンタイン2026 「アムール・デュ・ショコラ」12月10日（水）午前10時から 第1弾ご注文承りスタート！

高島屋オンラインストアでは、店頭よりいち早く本日12月10日（水）から、タカシマヤのバレンタイン2026「アムール・デュ・ショコラ」第1弾ご注文承りをスタート。第1弾では、人気ショコラティエの新作商品や、こだわりの素材・製法で作られた注目の初登場スイーツなど、200ブランド以上・約900種類を展開。2月のバレンタインデーに向けて、期間中最大約1,500種類が揃います。

開催期間：2025年12月10日（水）午前10時 ～ 2026年2月9日（月）午前10時

※一部商品は2026年2月11日(水・祝)まで承ります。また、一部販売期間が異なる商品がございます。

【予告】第2弾は2026年1月5日（月）午前10時から「アムール・デュ・ショコラ」 のカタログ掲載商品など約600種類を追加予定。

※デジタルカタログは12月24日（水）午前10時からオンラインストア「アムール・デュ・ショコラ」特集ページで公開予定です（都合により予告なく変更になる場合がございます）。

【高島屋オンラインストアのアムール・デュ・ショコラで使える】税込3,000円以上の商品を早期ご注文で、送料無料クーポンをプレゼント！

開催期間：12月10日（水）午前10時～12月31日（水）午前10時

期間中、高島屋オンラインストアの「タカシマヤのバレンタイン 2026 アムール・デュ・ショコラ 」特集から税込3,000円以上の商品をご注文いただき、お支払い方法の確認画面でクーポンコードをご入力いただくと、クーポンご利用対象の商品を1回送料無料でお届けいたします。

タカシマヤアプリで投票！私の推しチョコ総選挙

開催期間：12月10日（水）午前10時～2026年1月13日（火）午前10時

高島屋オンラインストアで人気の16ブランドから「おいしい」「見た目に惹かれる」「話題になっている」など、あなたの好きなチョコ＝『推しチョコ』を選ぶ人気投票イベントを初開催いたします。

タカシマヤアプリから「推しチョコ」1ブランドを選び、投票いただけます（投票は期間中1回のみ）。ご投票いただいたお客様のなかから抽選で100名様に【投票プレゼント】のスイーツが当たります。さらに、期間中「アムール・デュ・ショコラ」対象商品をご注文いただくと、ショコラが当たる【Wチャンス！お買上げプレゼント】もございます。

お客様からの投票数により順位が決定した「推しチョコ総選挙」の結果は、1月下旬に高島屋オンラインストア「アムール・デュ・ショコラ」特集内にて発表いたします。

１.投票プレゼント

《アンリ・シャルパンティエ》フィナンシェ・オ・ショコラ詰合せ 4個入り 100名様

２.Wチャンス！お買上げプレゼント

タカシマヤアプリから投票のうえ、総選挙期間中に高島屋オンラインストア「アムール・デュ・ショコラ」の対象商品を期間中累計で税込3,000円以上ご注文いただくと、以下を抽選でプレゼントいたします。

《イヴァン・シュヴァリエ》ショコラアソート15粒 10名様

【「私の推しチョコ総選挙」ご投票対象ブランド】

jacques genin

（ジャック・ジュナン）

Fabrice Gillotte

（ファブリス・ジロット）

Bruno Saladino

（ブルーノ・サラディーノ）

Julien Dechenaud

（ジュリアン・デシュノ）

Yvan Chevalier

（イヴァン・シュヴァリエ）

DEMEL

（デメル）

PIERRE MARCOLINI

（ピエール マルコリーニ）

Galler

（ガレー）

GODIVA

（ゴディバ）

Toshi Yoroizuka

（トシ・ヨロイヅカ）

Pierre Ledent

（ピエール・ルドン）

Vincent Vallee

（ヴァンサン・ヴァレ）

SILSMARIA

（シルスマリア）

Guido Gobino

（グイド ゴビーノ）

WITTAMER

（ヴィタメール）

HENRI CHARPENTIER

（アンリ・シャルパンティエ）

【特徴商品の一例】

オンラインストアでいち早く予約！世界のパティシエ・ショコラティエ

《Fabrice Gillotte(ファブリス・ジロット)》エクセプション 7,344円

【高島屋限定】フランスを代表するM.O.F.（フランス国家最優秀職人章）ショコラティエで、その芸術的な感性と創造性で知られるファブリス・ジロット氏が贈る、高島屋限定のプラリネアソート。ゴマの香ばしさが広がるセサミ、まろやかでコク深いヘーゼルナッツ、やさしい甘さと香りをまとったココナッツなど、厳選素材の魅力を引き出してなめらかなショコラに閉じ込めた全8種。

《Vincent Vallee(ヴァンサン・ヴァレ)》コフレ バトン 3,132円

【高島屋限定】ワールドチョコレートマスターズ2015の覇者ヴァンサン・ヴァレ氏から今年も届いたのは、本店で人気のバトン型ショコラの高島屋限定アソート。砕いたアーモンドをローストし、深みのあるBeanToBarチョコレートで仕上げた食感豊かなショコラに加え、オレンジコンフィが爽やかに香るホワイトチョコレートや、ラズベリーの酸味とルビーチョコレートの華やかさが響き合う新作2種もラインナップ。

《Bruno Saladino(ブルーノ・サラディーノ)》 サブレ・オ・ショコラ 3,672円

【高島屋限定】美食で名高いリヨンの完璧主義者、ブルーノ・サラディーノ氏のサブレ・オ・ショコラが、今年も高島屋限定で登場。まろやかなミルクチョコレートに、塩味がアクセントの塩バターキャラメルとサクサクのサブレを組み合わせた一枚や、ブロンドチョコレートとサブレで香ばしいヘーゼルナッツプラリネをサンドした一枚など、全3種の限定アソート。

《PIERRE HERME PARIS(ピエール・エルメ・パリ)》ガナッシュ モガドール 2,808円

【高島屋限定】素晴らしい甘美のシーンをもたらす生チョコレート「モガドール」は、パッションフルーツの香りと酸味が、柔和なミルクチョコレートと絶妙なバランスで調和しています。

《jacques genin(ジャック・ジュナン)》パートドゥフリュイ・オ・ショコラ 5,292円

【高島屋限定】数々の受賞歴を誇る巨匠ジャック・ジュナン氏が手掛けるパートドゥフリュイに、繊細なチョコレートのヴェールを纏わせた特別なアソートが、今年も高島屋限定で登場。旬の果実をぎゅっと閉じ込めた、カシス、ザクロなどの新作に、ペアー、キウイといった人気フレーバーを加えた全8種。

新商品・初登場ブランド

《Julien Dechenaud(ジュリアン・デシュノ)》ドラジェアソート 2,808円

【新商品】【高島屋限定】パリのメディアがこぞって注目する実力派ショコラティエ、ジュリアン・デシュノ氏から高島屋限定で届いたのは、選び抜かれたヘーゼルナッツとアーモンドを使用したこだわりのドラジェアソート。噛むほどに広がるナッツの旨味、ほのかな塩味、ショコラのほろ苦さ、それらが織り成す奥行きある味わいをお楽しみください。

《ヤスシササキ》エレガント6A 3,348円

【高島屋オンラインストア初登場】ベルギーチョコレートの聖地・ブリュッセルで、2007年より自らの専門店を構える唯一の日本人パティシエ、佐々木靖。2024年に［Gault＆Millau］ガイドで最優秀ショコラティエに選ばれ、日本人として初の快挙を成し遂げたヤスシ ササキのチョコレートは、厳選したカカオと職人の技術が生み出す艶やかな美しさや洗練された味わいが魅力です。

《BLVCK PARIS(ブラックパリ)》ボンボンショコラ12粒 7,560円

【新商品】上段には香りを重ねた「Layer Collection」、下段には王道の「Classic Collection」。それぞれが異なる個性を持ちながら、すべてが「黒」で調和する二段構成。濃密なガナッシュの余韻、果実とナッツが織りなす香りのグラデーション、そして繊細なチョコレートの口溶けが、深淵なる黒の世界へと誘います。

※店頭での販売はございません。

《niwa niwa(ニワニワ)》フラワーベッド／アソート 2,592 円

【高島屋オンラインストア初登場】サブレサンド4種とタルト2種のアソート。小さな花壇を閉じ込めたような見た目にも心ときめくアソートです。

こだわりの素材・味・製法

《CALATIR(カラティール)》ボンボンショコラセレクション 2,916円

千葉県柏市の自社で焙炒から行うこだわりのbean to bar chocolatを使用。各産地のショコラを活かし素材とのマリアージュを楽しむガナッシュ、香り豊かな自家製プラリネを使用したボンボンショコラのこだわりのアソートボックスです。

《Minimal - Bean to Bar Chocolate-(ミニマル ビーン トゥ バー チョコレート)》ザ・シングルオリジン 3,980円

カカオ豆の仕入れからチョコレートづくりまで、すべての工程を自社工房で職人達が手仕事で行うBean to Bar チョコレートブランドです。人気のボンボンショコラに新作3種を加えた全8種。産地による味の違いをぜひ食べ比べてみてください。

《MYHONEY(マイハニー)》ハニーショコラサンドフランボワーズ5個入り 2,376円

デイリーフリー（乳製品不使用）、たまごフリー、グルテンフリー（小麦粉不使用）のクッキーサンド。甘さは低GIのはちみつだけ。1枚ずつ手作りで仕上げた罪悪感のないショコラサンドです。

《Atelier TiDANEFA(アトリエ・ティーダヌファ)》ヴィーガン＆グルテンフリー オーガニック素材で作ったソシソン・ショコラセット 4,536円

フランスで親しまれてきた「ソシソン・ショコラ」。サラミのような姿のなかに、ナッツやドライフルーツを散りばめたチョコレート菓子です。この家庭菓子を植物の素材で丁寧に仕立て直し、ヴィーガン＆グルテンフリーでありながら、素材の香りと食感を最大限に生かして仕上げました。＜ソシソン・ショコラ・ノワール＞と＜ソシソン・ショコラ・ブラン＞の2種セットです。

