¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡Û¥¢¥á¥ê¥«È¯¾Í¤ÎÉ®µ­¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥§ー¥Õ¥¡ー¡×¤è¤ê¡¢ ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥·¥§―¥Õ¥¡ー x ¥¨¥ß¥êー¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê¥¹¡×¤¬È¯Çä

URL:https://diamond.gr.jp/brand_dia/sheaffer/products/eip/
Sheaffer x Emily in Paris Collection¡¡
¥Ñ¥ê¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤È¥·¥§ー¥Õ¥¡ー¤ÎÀºåÌ¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡Ö¥·¥§ー¥Õ¥¡ー¡ß¥¨¥ß¥êー¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê¥¹¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥·¥§ー¥Õ¥¡ー¤¬¸Ø¤ë»þÂå¤òÄ¶±Û¤·¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢¶Ã¤¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¼ê¤Ë¼è¤ë¤È»í¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ú¥ó¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤¬¡¢¥¨¥ß¥êー¤Î³è¤³è¤¤È¤·¤¿Æü¡¹¤È¼«Á³ÂÎ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬½ñ¤¯¤Î¤Ï¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡¢Æüµ¡¢¤½¤ì¤È¤â»æ¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤°ì½Ö¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¡©¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¸½Âå¤Î¥ß¥åー¥º¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¢¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤òÃí¤®¡¢¥Îー¥È¤ò³«¤¡¢°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹¤È¶¦¤Ë¼¡¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥×¥ì¥ê¥åー¥É¥ß¥Ë ¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯ ¡Ê¥Ïー¥È·¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÉÕ¡Ë
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¤³¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÈÆü¾ï¤Îµ¡Ç½À¤ò´°àú¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥Ã¥«ー»Å¾å¤²¤Ë¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥íー¥º¥´ー¥ë¥ÉPVD¥È¥ê¥à¤ò»Ü¤·¡¢¡Ø¥¨¥ß¥êー¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Ù¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Í·¤Ó¿´¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·´§¤Ë¤Ï¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥ー¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¾åÉÊ¤Êµ±¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÈÂÓ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°¤ä¥È¥é¥Ù¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¼ý¤Þ¤ê¡¢¼êÄ¢ÍÑ¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£Ãæ±û¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥·¥§ー¥Õ¥¡ー¤Î¥í¥´¤¬¥À¥Ö¥ë¥Íー¥à¤Ç¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò½ñ¤Î±¤á¤¿¤ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤Ê¤É¡¢¾®¤Ö¤ê¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤³¤Î¥Ú¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÎ¹¤Î´°àú¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
¥Ïー¥È·¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à
¥ê¥ó¥°¤Î¥í¥´
Å·´§¤Î¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥ー¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¥·¥§ー¥Õ¥¡ー100 ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´ー¥ë¥É¡Ê¥ê¥Ü¥ó·¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÉÕ¡Ë
ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡Ö¥·¥§ー¥Õ¥¡ー100¡×¤¬¡¢µ±¤¯¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´ー¥ë¥É¥Èー¥ó¤Î¥é¥Ã¥«ー»Å¾å¤²¤È¥È¥ê¥à¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¡Ö¥·¥§―¥Õ¥¡ー x ¥¨¥ß¥êー¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê¥¹¡×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¤ÎÉ®µ¤òìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤³¤Î¥Ú¥ó¤Ï¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤È¤µ¤ê¤²¤Ê¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ß¥êー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾Î¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Î¥ê¥Ü¥ó·¿¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥·¥§ー¥Õ¥¡ー¤¬¥À¥Ö¥ë¥Íー¥à¤Ç¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥°¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅ·´§¤Ë¤Ï¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É®µ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï³ê¤é¤«¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ËüÇ¯É®¤È¡¢¥¹¥àー¥¹¤Ê¥Ä¥¤¥¹¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¡£ToDo ¥ê¥¹¥È¤«¤é¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍÑÅÓ¤Ë½ñ¤¯´î¤Ó¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ü¥ó·¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à
¥ê¥ó¥°¤Î¥í¥´
Å·´§¤Î¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¥â¥Áー¥Õ
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¥»¥ó¥Á¥Í¥ë ¥Ô¥ó¥¯¥Þ¥Ã¥È¡Ê¥ê¥Ü¥ó·¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÉÕ¡Ë¡¿ ¥»¥ó¥Á¥Í¥ë ¥°¥êー¥ó¥Þ¥Ã¥È¡Ê¥Ïー¥È·¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÉÕ¡Ë
¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Êµ¡Ç½À¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢
½À¤é¤«¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¯¥íー¥à¥á¥Ã¥¤Î¥È¥ê¥à¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤
¤Þ¤¹¡£¥¹¥ê¥à¤Ç·ÚÎÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°Ãæ¤ÎÁö¤ê½ñ¤¤ä¡¢³¹³Ñ¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÆüµ¤ò½ñ ¤¯»þ
¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¤Ê»Å¾å¤²¤Î2 ¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯
¤Ë¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¥ê¥Ü¥ó·¿¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡¢¥°¥êー¥ó¤Ë¤Ï¥¥åー¥È¤Ê¥Ïー¥È·¿¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¥¨¥ß¥êー¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ü¥ó·¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡Ê¥Ô¥ó¥¯¥Þ¥Ã¥È¡Ë
¥Ïー¥È·¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡Ê¥°¥êー¥ó¥Þ¥Ã¥È¡Ë
¥¥ã¥Ã¥×²¼Éô¤Î¥í¥´
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¥·¥§ー¥Õ¥¡ー£ø¥¨¥ß¥êー¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê¥¹¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ä¡Ø¥¨¥ß¥êー¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥·¥§ー¥Õ¥¡ー ¡ß ¥¨¥ß¥êー¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê¥¹¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
Sheaffer x Emily in Paris ¡Ê¥·¥§ー¥Õ¥¡ー£ø¥¨¥ß¥êー¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê¥¹¡Ë
ÈÎÇä³«»Ï¡§12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¥¨¥ß¥êー¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê¥¹ ¥×¥ì¥ê¥åー¥É¥ß¥Ë ¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯ ¥Üー¥ë¥Ú¥ó¡Ê¥Ïー¥È·¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÉÕ¡Ë
¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡¡¡§¼´·Â 10mm ¡ß Ä¹¤µ 118mm¡ÊÉ®µ»þ¡Ë
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡§29£ç
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡§²óÅ¾¼°
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¥¨¥ß¥êー¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê¥¹ ¥·¥§ー¥Õ¥¡ー100 ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´ー¥ë¥É ËüÇ¯É®¡Ê¥ê¥Ü¥ó·¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÉÕ¡Ë
¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡¡¡§¼´·Â 11mm ¡ß Ä¹¤µ 150mm¡ÊÉ®µ»þ¡Ë
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡§34£ç
¥Ú¥óÀè¡¡¡§¥¹¥Áー¥ë¡ÊF¡Ë
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡§Î¾ÍÑ¼°
ÉÕÂ°¡¡¡¡¡§¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¡¢¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¥¨¥ß¥êー¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê¥¹ ¥·¥§ー¥Õ¥¡ー100 ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´ー¥ë¥É ¥Üー¥ë¥Ú¥ó¡Ê¥ê¥Ü¥ó·¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÉÕ¡Ë
¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡¡¡§¼´·Â 11mm ¡ß Ä¹¤µ 139mm¡ÊÉ®µ»þ¡Ë
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡§32£ç
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡§²óÅ¾¼°
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¥¨¥ß¥êー¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê¥¹ ¥»¥ó¥Á¥Í¥ë ¥Üー¥ë¥Ú¥ó ¥Ô¥ó¥¯¥Þ¥Ã¥È¡Ê¥ê¥Ü¥ó·¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÉÕ¡Ë¡¿¥°¥êー¥ó¥Þ¥Ã¥È¡Ê¥Ïー¥È·¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÉÕ¡Ë
¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§³Æ5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡¡¡§¼´·Â 10mm ¡ß Ä¹¤µ 133mm¡ÊÉ®µ»þ¡Ë
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡§20£ç
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡§¥Î¥Ã¥¯¼°
SHEAFFER¡Ê¥·¥§ー¥Õ¥¡ー¡Ë¤È¤Ï
¥·¥§ー¥Õ¥¡ー¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥¢¥¤¥ª¥ï½£¥Õ¥©ー¥È¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Ç¡¢ÊõÀÐÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥©¥ë¥¿ー¡¦A¡¦¥·¥§ー¥Õ¥¡ー¤¬1913Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿É®µ¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¶õµ¤°µ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¯¤òµÛÆþ¤¹¤ë¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥À¥¦¥ó¼°¡×¡¢¥Ú¥óÀè¤«¤éºÙ¤¤¶âÂ°À½¤Î¥Á¥åー¥Ö¤ò½Ð¤·¤ÆµÛÆþ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Îー¥±¥ë¡×¤Ê¤É²è´üÅª¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄËüÇ¯É®¤ò¼¡¡¹¤È³«È¯¡£¤Þ¤¿¼ó¼´¤È¥Ú¥óÀè¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥ó¥ì¥¤¥Ë¥Ö¡×¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥Ë¥¯¥½¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤ä¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥ìー¥¬¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://diamond.gr.jp/brand_dia/sheaffer/
Instagram¡§https://www.instagram.com/sheafferjapan/
Facebook¡§https://www.facebook.com/sheafferjapan/