Life Design Fund、新型車の新しい試乗・購入体験を創造する株式会社Carjanyに出資

イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田代友樹、以下「IGPVP」）は、イオンモール株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：大野惠司、以下「イオンモール」）と共同で運営する Life Design Fund （以下、「本ファンド」）を通じて、新型車の乗り比べサービスを提供する株式会社Carjany（本社：東京都千代田区、代表取締役：渡邊裕太、以下「Carjany」）に出資しました。

Carjanyは、「クルマ選びをらしく、楽しく、スマートに」をビジョンに掲げ、新型車の新しい試乗・購入体験を創造するスタートアップ企業です。

従来の新型車購入プロセスにおいては、複数ディーラーを訪問しなければならない手間や短時間の試乗では実生活での使い勝手が判断しにくいといった、これまであたり前とされてきた不便さが存在しています。同社では、新型車の購入を検討しているユーザーに向けて、複数メーカーの新型車を一度に予約・試乗できるサービスを提供しています。メーカーを横断した試乗予約や最長7日間の長期試乗といった顧客中心の新しいクルマ選びのスタイルを提案することで、不便さの解消だけでなく購買体験の革新に取り組んでいます。

また、ファミリー層が集まるイオンモールをサービスの主要拠点とすることで、特別なイベントであったクルマ選びを日常のショッピングの延長線上にある「より身近で楽しい体験」へと転換させていくことを目指しています。これにより、ユーザーがリラックスした環境で心から納得できる一台を見つけることを可能にしています。

本ファンドは、Carjanyが有するこの革新的なサービスモデルから、今後の自動車市場における新たなスタンダードを築くものと考えています。今後のイオンモールとのさらなるシナジー創出の可能性も高く評価し、今回の出資を決定いたしました。

Carjany 渡邊裕太氏 コメント

この度、全国に強力なネットワークを持つイオンモールさんと一緒に「クルマ選びの新しいスタイルの創造」に向けた取り組みを進められることを大変嬉しく感じます。人生の中でも大切なイベントである、“クルマの購入”というライフイベントを、お客様にとってもっと「らしく、楽しく、スマートに」。それが、弊社が目指している世界です。そんなクルマの新しい購買体験をイオンモールさんと一緒にデザインし、全国のお客様へお届けしていきたいと思います。

Carjanyについて

会社名 ：株式会社Carjany

所在地 ：東京都千代田区大手町1-5-1大手町ファーストスクエアイーストタワー4階

代表者 ：代表取締役 渡邊裕太氏

設立日 ：2024年2月

URL ： https://carjany.jp/

Life Design Fund について

ファンド名：Life Design Fund 投資事業有限責任組合

設立日 ：2023年4月

運用期間：10 年

運営規模：30 億円

運営者 ：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社

ファンド URL：https://lifedesignfund.com/

投資に関するお問い合わせ：info_igpvp@ignitionpoint-inc.com

イオンモールについて

まちづくりの役割を担うだけでなく、地域の皆さまのライフデザインに携わるライフデザインディベロッパーとして、開発から日々の運営・管理までトータルなモールビジネスを日本だけでなく、中国・アセアン各国で展開しています。

会社名 ：イオンモール株式会社

所在地 ：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 7F・8F

代表者 ：代表取締役社長 大野 惠司

URL ：https://www.aeonmall.com/

IGPVPについて

イグニション・ポイントグループの投資事業体として2021年に設立。

これからの時代に起こる"あらゆる革新の中心に"なることを目指すべく「CENTER OF SYNERGY」というブランドステイトメントを掲げています。私たちは、LP投資家やスタートアップの皆さまと共に次世代型の社会を創り出すためのコミュニティを形成し、各ファンドの運用を通じて「既存産業と新産業の融合」と「N対Nの共創」を推進していきます。

運用中のファンド

○J.フロント リテイリング株式会社とのCVC（JFR MIRAI CREATORS Fund）

○イオンモール株式会社とのCVC（Life Design Fund）

○大和ハウスベンチャーズ株式会社とのCVC（Daiwa House Group GROWTH FUND）

◯東邦ガス株式会社とのCVC（シン・インフラ ファンド by TOHO GAS）

○事業承継ファンド（Pride Fund）

会社名 ：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社

所在地 ：東京都渋谷区東一丁目32番12号 渋谷プロパティータワー8 F

代表者 ：代表取締役 田代友樹

URL ：https://www.vp.ignitionpoint-inc.com/