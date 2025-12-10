競輪ネット投票サービス「Betimo（ベティモ）」提供開始のお知らせ

株式会社Betimo予想を深め、競輪を面白くする。DISCOVER YOUR KEIRIN.

株式会社Betimo（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目31番11号、代表取締役：篠田荘太郎）は、競輪レースのインターネット投票サービス「Betimo（ベティモ）」のスマートフォンアプリ版（iOS／Android）の提供を、2025年12月10日（水）より開始しました。

Betimoは、競輪の「予想・視聴・投票」をスマートフォン1台で完結できるインターネット投票サービスです。口座引き落とし、クレジットカードでチャージしたアプリ内ポイントを用いて、全国の競輪場の車券を購入できます。

アプリ内では、レース情報やオッズ、結果の確認に加え、ライブ映像や競輪専門紙と連携したオリジナルコンテンツも提供します。

また、Betimo独自の特徴は、ユーザー自身が必要な情報だけを選び、自分専用の「カスタム出走表」を作れる点です。

豊富なデータと直感的に操作できるインターフェースを通じて、ユーザーが自分に合った予想スタイルを発見し、競輪予想の上達を実感できる体験の実現を目指します。

本アプリおよびサービスの詳細は、Betimoサービスサイト（ https://www.betimo.jp/ ）をご覧ください。

当社は、「予想を深め、競輪を面白くする。DISCOVER YOUR KEIRIN.」をミッションとし、競輪ファンの裾野拡大と、公営競技としての競輪の健全な発展を通じた地域振興・社会還元へのさらなる貢献を目指してまいります。

主な機能・特長

1．カスタム出走表による“自分だけの予想画面”

出走表に表示する情報を、ユーザー自身が自由にカスタマイズできる「カスタム出走表」機能を搭載しています。

選手データ、競輪新聞「赤競」による各種データなど、ユーザー自身が自由に情報を選び、組み合わせることで自分に最適な出走表を作成することができます。

スマートフォンという限られた画面においても、予想に集中しやすい独自の環境を実現します。

2．競輪新聞「赤競」と連携した豊富な情報

老舗競輪専門紙である競輪新聞「赤競」との連携により、レースや出走選手の詳細情報など、予想に役立つ情報をアプリ内から確認できます。

従来は紙面や複数サービスを行き来していた情報を一元的に扱えることで、予想を深めるための、情報収集の負荷の軽減を実現します。

3．レースのライブ映像を配信

対応する各競輪場のレース映像を、アプリからそのままライブ視聴できます。日中のレースだけでなく、モーニング、ナイター、ミッドナイトなど幅広い時間帯のレースに対応し、出走表やオッズを確認しながらリアルタイムでレースをお楽しみいただけます。

4．スムーズな登録と多様なチャージ・精算手段

メールアドレスや外部アカウントを用いたシンプルな登録フローと、本人確認書類のアップロード後、投票を開始できます。

払戻金の受け取り時に銀行口座を登録いただくことで、ほぼすべての金融機関口座へリアルタイムで精算可能です。口座引き落とし、クレジットカードでチャージできます、払戻金の精算は手数料無料でご利用いただけます。

5．ポイント還元やキャンペーンによるファン体験の向上

Betimoでは、ご利用状況に応じてポイントを付与する仕組みを設けております。初めてご利用されるお客様には、優遇特典をご用意しています。

今後も、競輪場や関連団体との連携を図りながら、ファンの皆さまにとって魅力的な企画を継続的に実施していきます。

※ポイント付与条件は、今後変更となる場合があります。最新の内容はBetimoサービスサイト等でご確認ください。

公営競技としての競輪と、Betimoの役割

競輪は公営競技であり、その売上は、施行者である地方自治体の地域の公共事業等に活用されているほか、公益財団法人JKAが行う機械振興や公益事業にも活用されています。

Betimoは、こうした公営競技の社会的な仕組みを支えながら、競輪の魅力をより多くの方に届け、ファンと競輪をつなぐ新しい体験づくりに取り組んでまいります。

依存症対策・利用にあたってのお願い

Betimoでは、ギャンブル等依存症対策に関する各種ガイドラインを踏まえ、投票上限の設定機能や注意喚起の表示など、安心してご利用いただくための取り組みを行っています。また、公営競技ギャンブル依存症カウンセリングセンターやセルフチェックツールの情報を案内し、早期の気づきと対策につながる環境づくりにも取り組んでいます。

20歳未満のお客様は車券を購入できません。競輪は公営競技として適切なルールのもとお楽しみいただくものです。ご利用にあたっては、ご自身のご予算と時間の範囲内で節度ある投票をお願いいたします。

今後の展開について

Betimoでは、「予想し、観て、強くなる」をキーワードに、

公式YouTubeチャンネル「Betimo KEIRIN」（ https://www.youtube.com/@BetimoKEIRIN ）を開設し、競輪祭から本格的な番組配信を開始しました。

現在は、ライブ中継番組「Betimo KEIRIN Live」と、翌日展望番組「あす勝ち！」の二段構えで、競輪の魅力を“戦術×データ”の両輪からお届けしています。

レースのライブ中継だけでなく、G1で9勝の輝かしい実績を誇りながら、2025年5月にS級S班のまま引退した平原康多氏を「番組の要」として起用し、豪華解説陣・進行キャストとともに、レースの勝ち筋をわかりやすく可視化することを目指しています。アプリ内の出走表やデータと組み合わせることで、「番組で学び、アプリで試す」循環型の体験を提供していきます。

（1）ライブ中継番組「Betimo KEIRIN Live」

全国の注目レースをスタジオの大型スクリーンに集約し、元選手・専門家によるリアルタイム解説と現地情報を交えながら、「いま何が起きているか」をその場で深掘りするライブ中継番組です。ライン戦術や仕掛けどころ、選手の思惑などを、視聴者と一緒に紐解いていくことで、レース観戦の解像度を高めていきます。

解説は平原康多氏をはじめ、日野未来氏、三宅伸氏ほか、進行は松丸友紀氏、津田三七子氏、小屋敷彰吾氏ほか（回替わり）が担当し、競輪初心者でも楽しめる軽快さと、コアファンも満足できる戦術分析の両立を目指しています。

（2）翌日展望番組「あす勝ち！」

「あす勝ち！」は、その日の主要レースを平原康多氏が独自の視点で総括し、「明日どこを狙うか」を提示する翌日展望番組です。レース映像の振り返りに加え、図解やデータを用いて展開を立体的に整理し、翌日の狙い目や注目選手をわかりやすく解説します。

グランプリに向けた賞金動向やシリーズの流れといった大きな文脈も含めて整理することで、「明日はどう買うべきか」を具体的にイメージしやすい構成です。進行は松丸友紀氏、津田三七子氏ほかが務め、視聴者が翌日の予想にそのまま活かせる情報提供を目指します。

今後も、アプリの機能拡充と番組企画の拡大を通じて、YouTubeチャンネルとBetimoアプリを連動させながら、「予想し、観て、強くなる」新しい競輪体験の提供に取り組んでまいります。

アプリ概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JDAgP_r_460 ]

サービス名：Betimo（ベティモ）

提供開始日：2025年12月10日

提供形態：スマートフォンアプリ（iOS／Android）

主な機能：競輪のインターネット投票、入金・精算・照会、出走表／オッズ／結果の閲覧、カスタム出走表、ライブ映像／ダイジェスト映像、ニュース／キャンペーン情報、選手・競輪場情報 など

サービスサイト（Betimo）： https://www.betimo.jp/

iOSアプリ（App Store） ： https://apps.apple.com/jp/app/id6748054442

Androidアプリ（Google Play）： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.betimo.betimo

※対応OSバージョン、推奨環境等の詳細は公式サイトおよび各アプリストアの記載をご確認ください。

会社概要

社名：株式会社Betimo

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目31番11号

代表取締役：篠田荘太郎

事業内容：公営競技に関する投票券のインターネット販売、払い戻し、情報提供サービスの運営

URL ： https://www.betimo.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社Betimo 広報担当

E-mail ： info@betimo-inc.com