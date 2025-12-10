七工匠 7Artisans 24mm F1.8 AF ニコンZ/Lマウント用 販売開始

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、七工匠 7Artisansの交換レンズ「24mm F1.8 AF」のニコンZマウント用とLマウント用を2025年12月10日(水)に販売開始いたします。

メーカー希望小売価格：\ 67,800（税込）

七工匠（しちこうしょう）7Artisans 24mm F1.8 AFは、フルサイズ対応のオートフォーカス広角単焦点レンズです。大口径で明るい広角設計により、風景やスナップ、動画撮影など、幅広い撮影シーンで優れた描写力を発揮します。

広角24mm×F1.8、大口径で昼夜問わず活躍

風景や動画、室内撮影に最適な広角24mmに加え、F1.8の明るさにより夜間や暗所でも優れた描写を実現。浅い被写界深度を活かした美しいボケ表現も可能です。

瞬間を逃さず捉えるAF性能

ステッピングモーター（STM）を搭載し、高速かつ静音なオートフォーカスを実現しています。瞳AF・顔認識機能にも対応し、動きのある人物やスナップ撮影でも被写体を素早く正確に捉えます。表情の機微や目の輝きを逃さず、高精度に描写します。

高画素時代に対応する高度な光学設計

非球面レンズやEDレンズを豊富に採用したレンズ構成により、細部まで忠実に描写し、色収差や歪曲を抑えたクリアな画質を実現します。6000万画素の高画素センサーを搭載したカメラにも対応できる高い解像力を備えています。

クリエイティブな撮影を支えるレンズ鏡筒

レンズ鏡筒部のFnカスタムボタンをカメラ本体から設定することで、より素早く各種機能を呼び出せます。また、AF/MF切替スイッチを搭載し、状況に応じてスムーズかつ迅速に操作を切り替えられます。

無段階式絞りで動画撮影にも最適

クリック感の無い無段階式絞りリングで、動画撮影中でも静かで滑らかな絞り調整ができます。操作音や映像のブレを気にせず、快適に撮影していただけます。

ファームウェアアップデート対応

レンズマウント面にUSB Type-C端子を搭載。ケーブルでPCと接続することでファームウェアのアップデートが可能です。

仕様11群14枚（ASPH非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚、高屈折レンズ3枚）

- 対応マウント：ニコンZ / Lマウント- 焦点距離：24mm- フォーカス：AF（オートフォーカス）- レンズ構成：11群14枚（ASPH非球面レンズ２枚、EDレンズ３枚、高屈折レンズ2枚）- 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ- 最短撮影距離：0.32m- 絞り：F1.8-F16- 絞り羽根：11枚- サイズ：約Φ72×90mm（マウント部除く）※- 質量：約438g※- フィルター径：62mm- 付属品：USBケーブル、前後キャップ、レンズフード

※マウントにより異なります。

サンプルフォト

more Samples >>(https://stkb.co.jp/info/?page_id=43239)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fr3VImOn1Y0 ]ご購入はこちら :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002270

▼ その他商品ページ

[ Amazon JP ]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXXBM37H

[ 楽天 ]

https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/2418-af-2025bf/

[ ヤフーショッピング ]

https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?p=2418#CentSrchFilter1

About 七工匠

七工匠（しちこうしょう）7Artisansは、カメラ愛好家達のレンズ開発プロジェクトから始まった深センのレンズランドです。光学設計者、生産者、コレクター、各々が得意分野を活かし作り上げたレンズは、撮影をより創造的にします。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)

SNS：

https://x.com/ShotenKobo

https://www.instagram.com/shotenkobo

https://www.facebook.com/SHOTENKOBO