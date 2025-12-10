🏆賞金総額10万円！学生向けITスキルコンテスト「Lスポーツ関西大会2025」を12月21日（日）に開催！文系・初心者歓迎！参加するだけで人気のITスキル「RPA」が身につく体験型イベント

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、次世代のDX人材育成を目指し、学生向けのITスキルコンテスト「Lスポーツ関西大会2025」を2025年12月21日（日）に、当社が運営するDX教育施設「Hero Egg」内（eスタジアムなんば本店）にて開催いたします。

開催概要

「Lスポーツ」とは、「Learning（学び）」を「Sports（スポーツ）」に見立て、ITスキルを楽しみながら学べる競技です。本大会では、企業の現場で急速に導入が進む人気のITツール「RPA（Robotic Process Automation）」をテーマに、「開発スピード」と「正確さ」を競う“頭脳スポーツ”のバトルを展開します。

文系・初心者の方でも気軽に参加できるよう、事前学習教材を提供。参加者はコンテストを通じて、楽しみながら実践的なITスキルを習得できます。

社会背景

デジタル技術の進化が、社会のあらゆる側面を変える「Society 5.0」時代において、企業活動におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）の重要性が高まっています。しかし、その推進を担うIT人材、特に実務に直結するDXスキルを持った人材は圧倒的に不足しています。

経済産業省の予測では、2030年には約45万人のIT人材が不足するとされており、未来を担う学生たちが、職種や専攻に関わらず、実践的なIT・デジタルスキルを早期に習得することが急務となっています。特に、座学だけでなく、楽しみながら主体的に学び、実社会で役立つツールに触れる機会が求められています。

今回の「Lスポーツ関西大会2025」は、「楽しみながらITスキルを学び、競い合う」というコンセプトのもと、RPAという実用的なツールを題材に、学生たちが「ITは難しい」というイメージを払拭し、気軽に一歩を踏み出す機会を提供します。本大会を通じて、参加者がDX時代の必須スキルを習得し、次世代の担い手として自信を持って社会に羽ばたくきっかけとなることを目指します。

当社は、今後も「Lスポーツ」のようなエンターテイメント性の高い企画や、「Hero Egg」での無償教育プログラムなどを積極的に展開し、誰もが経済的な制約なく、最新のDXスキルを習得できる社会の実現に貢献してまいります。全ての人々がデジタル時代の「HERO」となり、持続可能な社会の実現に向けて活躍できる未来を目指し、事業を推進してまいります。

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。 楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育む Hero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

オフィシャルサイト：https://heroegg.com/

住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

Hero Eggに関するお問い合わせ先：info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

設立：2021年12月03日

代表取締役：松石和俊

大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース：大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

