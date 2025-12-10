商談化率118%を実現。immedio Boxが資料閲覧のその瞬間に動ける営業体制を構築。

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都港区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）が提供するハウスリストマーケティングツール「immedio Box」が、株式会社メディカルフォース（東京都品川区、代表取締役CEO：畠中 翔一）に導入されたことをお知らせします。

「これからの産業の成長プロセスを合理化する」というビジョンのもと、医療と警備の二軸でSaaS事業を展開する同社は、immedio Boxを活用することで、資料閲覧データの可視化からリアルタイム通知までをデータドリブンに再設計。少人数でも最大効率を実現する営業DXの仕組みを構築しました。

immedio Box導入の背景

美容クリニック向けオールインワンSaaS「medicalforce」をはじめ、警備事業者向けオールインワンSaaS「警備フォース」など複数領域で展開を続ける同社。社員100名を超え、今後さらに倍増を見据える中、営業体制の効率化が大きなテーマになっていました。

IS（インサイドセールス）チームはわずか4名。マーケティング・営業と緊密に連携しながら、展示会やウェビナーなど幅広いチャネルから入るリードを対応していましたが、資料送付後の顧客の動きが見えないという課題を抱えていました。

照井孝章氏（ISマネージャー）は当時をこう振り返ります。

「導入前は（顧客の動きが見えず）リテラシーの低いアプローチになっていたと思います」



実際、メール開封情報こそSalesforce上で確認できたものの通知は飛ばしておらず、リアルタイムに顧客の関心を捉えられないことに課題を感じていました。

導入の決め手

2024年末、同社はimmedio Boxを導入しました。もともとimmedio Formsを活用していたこともあり、ツール間の親和性を評価して採用を決定。初期設定も簡単で、PDF資料をアップロードしURLを発行するだけで、すぐに運用を開始できました。

導入後、顧客が「どの資料を、いつ、何ページ見たか」「どこで離脱したか」を可視化。閲覧が発生すると、担当営業へSlack通知が即時に飛ぶようになりました。

「immedio Box導入後は開封・離脱通知でピンポイントにアプローチできるようになり、本当に助かっています」



immedio Boxを導入したことによって、営業アプローチが感覚からデータに基づく判断へと変化しました。

導入後の成果

株式会社メディカルフォース ISマネージャー 照井孝章様

immedio Boxのリアルタイム通知機能は、medicalforceの営業活動に大きな変化をもたらしました。

これまでは勘とタイミング任せだったフォロー営業が、今ではデータと顧客行動に裏打ちされた再現性のある仕組みへと変わり、商談創出スピードを飛躍的に高めています。

今では「閲覧通知→即アプローチ」という流れが完全に定着し、データを活用した営業スタイルがチームの文化として根付きつつあります。

「診療の合間の5～10分でメールやimmedio Boxで資料を見ていただくことが多いです。離脱タイミングは営業的アプローチをかけるジャストタイミングなんですよね」」（照井氏）

医師が資料を見終えた直後というホットな瞬間を逃さずアプローチすることで、会話の温度が自然と高まり、商談への転換率も創出スピードも大きく向上しました。実際、資料送付からわずか1日で受注に至ったケースも生まれています。

通知が届いたその瞬間に動く。このスピード感が、顧客との関係性を変え、結果として商談創出の確度を高めているのです。

こうした変化は定量的にも裏づけられています。immedio Box導入後、商談化率は四半期比較で118％を記録。



また、Salesforceとの連携により、リード対応の優先順位付けが格段に精緻になりました。

従来は受け付け順にアプローチしていたのに対し、現在では「資料を開いた」「特定ページを長時間閲覧した」といった顧客の行動データを基に対応順序を決定しています。

これにより、リード精査に費やしていた時間が大幅に削減。

空いた時間を活用して顧客のリサーチや提案準備に充てられるようになり、初回商談の質も向上しました。

限られた人数でも高いパフォーマンスを維持できる、戦略的かつ再現性のある営業体制が実現しています。

NEXT immedio Box- 育成から商談までをシームレスに

今後メディカルフォースでは、immedio Boxの閲覧データをマーケティングオートメーションと連携し、フェーズ管理やステップ配信の自動化を進める予定です。

「現状、マーケと密に連携する中で、顧客のフェーズ管理を強化していく必要があります。例えばカンファレンス参加＝当社サービスへの関心とは限らず、単なる認知段階かもしれません。その後のアプローチ方法を判定することが重要です。immedio Boxで行動を可視化し、ISが入る最適タイミングを判断できれば、さらに強力な武器になります。」（照井氏）

顧客の行動を「検討のきっかけ」として捉え、育成から商談までをシームレスにつなぐデジタル施策を強化していきます。

少人数体制でもデータ駆動で成果を最大化できるimmedio Boxは、その基盤として今後も同社を支援していきます。

