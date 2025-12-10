【12/12開催】「流通委員会／省エネ・ＤＸ委員会及び懇親会」に当社代表取締役CEO和田が登壇

GOGEN株式会社

不動産売買支援ハブ「レリーズプラットフォーム」の開発・提供をするGOGEN株式会社（本社：東京都港区）の代表取締役CEO：和田 浩明が、2025年12月12日(金)に開催される一般社団法人全国住宅産業協会の「流通委員会／省エネ・ＤＸ委員会及び懇親会」にて講師を務めます。

■開催概要

日時： 令和７年１２月１２日（金）

◎委 員 会 １５：００～１７：００

◎懇 親 会 １７：００～１８：３０

場所： アルカディア市ヶ谷（東京都千代田区九段北4-2-25）

◎委員会会場：5階「穂高」

◎懇親会会場：5階「大雪」

参加方法： 「来場」又は「Zoom」

※いずれかの参加方法をお選びください。

※Zoomでご参加の際は、映像や音声に不具合が生じることがありますのであらかじめご了承ください。

定員： 来 場：６０名まで ＷＥＢ：８０名まで

主催： 一般社団法人全国住宅産業協会（全住協）

■講義内容

「AI進化の現状と、不動産業界における可能性」

AI技術の急速な進化を背景に、不動産業界が迎える大きな変革について講演します。

日頃から企業向けにAI導入支援を行う立場として、現場の課題を踏まえた具体的な活用ポイントを紹介し、業務効率化から顧客体験向上まで、AIが実際に成果を生み出すプロセスをご提示いたします。また、生成AIの動向や今後の技術発展を見据え、業界がどのように備え、競争力を高めていくべきかを、実務に直結する視点から解説いたします。

■代表取締役CEO 和田 浩明 プロフィール

新卒で日鉄興和不動産株式会社に入社し、分譲・賃貸マンションの用地仕入れ・開発マネジメント・商品企画・販売推進など住宅事業全般を経験。その後、経営企画・CVC運営・DX推進・広報などに従事。2021年11月にGOGEN株式会社を創業し、代表取締役CEOに就任。業界経験を活かし、現場に浸透するプロダクト開発を目指すべく、不動産売買DXXプラットフォーム「Release（レリーズ）」やマンション管理向けチャットサービス「Chat管理人 Powered by GPT-4」など全プロダクトの責任者/プロデューサーとして開発に携わる。売買領域×DXの第一人者として、セミナー登壇実績多数。

【GOGEN株式会社について】

社 名：GOGEN株式会社

代 表 者 ：和田 浩明

所 在 地 ：東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー 16F

創 業：2022年2月

事業内容：不動産売買支援ハブ「レリーズプラットフォーム」の企画・設計・開発・販売・運用

上記プラットフォームと連携するプロダクトおよびサービスの開発・販売・運用

コンサルティング業務

会社 HP：http://gogen.jp (http://gogen.jp/)

【不動産売買支援ハブ「レリーズプラットフォーム」について】

レリーズプラットフォームは、契約や書類のやり取り、スケジュール調整といった、不動産売買に係る膨大で煩雑な手続きや情報管理をデジタル化するサービスです。これにより、不動産事業者の業務効率化の大幅な向上と、専用の「マイページ」を通じたエンドユーザーの体験革新を実現します。さらに、顧客情報・取引情報などのデータを、決済や住宅ローン、火災保険などの各種手続きに連携・活用することで、取引全体の滑らかさを飛躍的に向上させます。売買が完了した後も、マイページを通じたエンドユーザーと事業者の継続的なコミュニケーションを支援し、購入後のアフターフォローや、リフォーム、売却相談など、事業者の新たな取引機会の創出にも寄与します。

レリーズプラットフォーム HP：https://release.estate (https://release.estate/)

【本件に関する報道関係者お問合せ】

GOGEN_PR事務局

GOGEN_PR事務局 担当 織田・澤

TEL：03-6773-9371

E-mail：pr@gogen.jp