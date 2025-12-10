USBでどこでも簡単充電！高速対応のエネボルト充電器「enevolt エネボルト 2Way USB充電器」を新発売

スリーアール株式会社

小型家電やデジタル機器の企画・販売を行うスリーアール株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：今村陽一）は、 USB接続で単3形・単4形充電池を最大8本同時に充電できるバッテリーチャージャー「enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 8本用（型番：3R-EVC10BK）」を2025年11月26日より発売いたしました。

【enevolt （エネボルト）とは】

シリーズ累計913万個を販売している enevolt（エネボルト） は、充電池や乾電池、電池残量チェッカーなどを取り扱う電池ブランドとして、多くのお客様にご支持をいただいております。私たちのコンセプトは「人に優しく、地球に優しい。『いつも』も『もしも』も使いやすい」。この想いのもと、繰り返し使える充電池やアルカリ乾電池など、シンプルでありながら視認性や使いやすさに配慮した商品を開発し、日常の生活はもちろん、もしもの時にも安心を届けられるよう取り組んでいます。

enevolt 公式サイト https://enevolt.jp/(https://enevolt.jp/)

販売場所

【公式サイト】https://enevolt.jp/products/enevolt-3r-evc10bk

【楽天サイト】 https://item.rakuten.co.jp/3rwebshop/3r-evc03/

【Amazonサイト】https://www.amazon.co.jp/dp/B0G199T6ZM

単3・単4電池は、リモコンやワイヤレス機器、おもちゃ、LEDライト、防災グッズなど、毎日の暮らしに欠かせない存在です。

でも、「気づいたら電池が切れていた」「ストックがない」「買い足すのが面倒」──そんな小さな不便が積み重なると、意外と大きなストレスになります。

「enevolt（エネボルト） 2Way USB充電器」は、そんな日常のモヤモヤを解消する、繰り返し使えるUSB充電式の充電器です。

最大8本の電池を同時に充電できる大容量設計に加え、“高速充電対応”で短時間でもしっかりチャージ。必要なときにすぐ電池が使える安心感をお届けします。

さらにUSB Type-C接続に対応しているので、ACアダプターはもちろん、モバイルバッテリーや車載用USBポートからも電源を確保可能。

停電・災害時やアウトドアシーンでも活躍し、防災アイテムとしても頼れる一台です。

製品の特徴

・最大8本をまとめて充電できる高効率設計（5V／2A対応）

複数の機器を使うご家庭やオフィスにも最適。

・高速充電対応で、短時間でしっかりチャージ

8本同時でも短時間で充電完了（※使用環境による）。

・単3形・単4形どちらにも対応。混在充電OK

・USB Type-C対応で、電源を選ばずどこでも充電

ACアダプターはもちろん、モバイルバッテリーや車のシガーソケットにも対応。

停電時やアウトドア、防災シーンでも役立ちます。

・充電状況が一目でわかるLED表示ランプ付き

赤：充電中／緑：充電完了。使い時を見逃しません。

・軽量コンパクト設計で持ち運びやすく、収納もスムーズ

防災バッグにも入れやすいサイズ感。

大口注文も承っています

大量注文をご検討の方や、商社や販売店の方もお気軽にお問い合わせください。

法人部門の専門スタッフが対応いたします。

法人向けサイト https://3rrr-btob.jp/

【製品概要】

販売開始日： 2025年11月25日

一般販売予定価格： 1,980円

※税・送料込

＜商品仕様＞

商品名：エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 8本用

型番：3R-EVC10BK

材質：ABS

入力電圧/電流5V/2A

サイズ：約125×85×28mm

重量：約94g

パッケージ込み重量：約140g

保証期：：ご購入日より6カ月

【スリーアールグループについて】

スリーアールグループは、福岡を拠点とする総合商社です。

国内では福岡本社をはじめ東京・岐阜、海外では中国に拠点を展開。グローバルな体制を構築し、専門性と総合力を結集したグループ6社で事業を推進。「変化に対応し、挑戦を続ける」という信念のもと、時代に求められる価値の創出を追求しています。

主な事業内容は、工業・美容・医療用測定機器の製造販売、小型家電などの企画・開発・販売、伝統と品質を誇るメイド・イン・ジャパン製品の海外輸出販売、太陽光発電・系統用蓄電池をはじめとした再生可能エネルギーのトータルプロデュース。

また、産官学連携による共創モデルを通じて、地域から全国へ、そして世界へと新たなビジネスインフラを創出。

スリーアールグループは、時代の変化に対応し、挑戦を続ける企業として、社会に新しい価値を生み出していきます。

本プロジェクトは、地域に根ざした企業や団体との連携を重ね、“地場から全国へ”広がる共創モデルを築くことで、新たなインフラと価値を生み出す挑戦を続けてまいります。

【会社概要】

会社名：スリーアール株式会社

所在地：〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2-8-30 高光第一ビル2階

代表者：代表取締役社長 今村陽一

設立：2001年5月24日

事業内容：測定機器・パソコン周辺機器・小型家電・デジタル機器の製造および小売・卸売事業

日本製プロダクトの輸出販売事業(園芸用品・食品などの海外展開)

WEBサイト・アプリケーション・業務システムの企画・設計・開発事業

再生可能エネルギーの開発・設計・工事事業

シェアリングバッテリー事業（「プラパ」の運営等)

eスポーツ・エンタメ事業(プロモーション・イベント企画制作・グッズ制作等)

グループ会社：スリーアールソリューション株式会社

スリーアールソフトウェア株式会社

スリーアールエナジー株式会社

株式会社SACDOTNET

スリーアールインベストメント株式会社

会社サイト： https://3rrr-hd.jp