日本IBMとパートナーシップを締結し、IBM SkillsBuildを活用した高校生向けIT教育プロジェクト『SaiLING』始動

認定NPO法人CLACK（以下、CLACK）は、日本アイ・ビー・エム株式会社（以下、日本IBM）とパートナーシップを締結し、同社が提供する無料のオンライン学習プログラム「IBM SkillsBuild」を活用した新プロジェクト『SaiLING（セーリング）』を開始いたします。

本プロジェクトでは、全国の高校を対象に「IBM SkillsBuild」を活用したAI・サイバーセキュリティ・キャリア教育の授業を実施し、高校生のデジタルスキルの向上およびキャリア意識を育む機会を創出してまいります。

■実施背景

AIの急速な普及、サイバー攻撃の高度化、産業構造の変化により、社会はこれまでにないスピードで変化しています。こうした変化は、今の高校生世代が社会に出る2030年代には定着し、社会や産業のスタンダードとなっていると考えられます。そのため、AIやサイバーセキュリティに関する基礎的な知識とリテラシーを身につけ、自身のキャリアを考える力を養うことは、将来を切り拓くうえで不可欠です。また、社会に出る前の高校生がAIやサイバーセキュリティを理解することは、キャリアの可能性を広げるだけでなく、自らの暮らしや将来を守る力を得ることにもつながります。

しかし、日々の学校生活の中では、これらの最新分野を体系的に学ぶ機会はまだ限られています。

CLACKでは、これまでもAIやサイバーセキュリティに関する学びの機会を創出しておりますが、単発的な学びをより深めるとともに継続的な学習習慣に繋げていくため、IBMと連携し「SaiLING」を実施いたします。

＜「SaiLING」の目的＞

本プロジェクトは、「IBM SkillsBuild」のコンテンツとCLACKの教育支援を組み合わせることで、高校生がデジタルスキルとキャリア意識を身につけ、将来を主体的に切り拓く力を育むことを目的としています。

CLACKは、全国規模で本プロジェクトを展開し、「IBM SkillsBuild」をより多くの高校生へ届けてまいります。同時に、困難な状況にある高校生へのアウトリーチも積極的に行い、CLACKが運営する他事業との連携や伴走支援へと繋げていきます。

これらの取り組みを通じて、CLACKのビジョンである「生まれ育った環境に関係なく、子どもが希望とワクワクを持てる社会」の実現に向け、着実に推進してまいります。

■教育関係者からのお問い合わせについて

「IBM SkillsBuild」は高校生向けのコンテンツを提供しており、AIやデータサイエンス、ウェブ開発、UXデザインの解説など、幅広いコンテンツを備えています。学習後にはデジタルバッジも付与されるため高校生が自身のスキルを証明することもできます。

誰でもユーザー登録が可能かつ学校単位で登録することも可能です。

「IBM SkillsBuild」を活用した生徒への授業実施や、学校単位でのユーザー登録のフォロー等、CLACKがサポートします。ご関心がございましたら以下URLよりお問い合わせください。

https://forms.gle/EZdywL5knUhcXwsdA

■IBM SkillsBuildとは

IBM SkillsBuildは、スキルアップの機会を必要とされている方々に対して、価値の高いスキルやキャリア機会を提供する無料のオンライン学習プログラムです。

このプログラムでは、オンライン学習プラットフォームが中心となり、さらに世界各地のパートナーNPOによってカスタマイズされた実践的な学習体験の機会が提供されます。

IBM SkillsBuildは世界各国において、これからの活躍が期待されている方々に向けて提供されています。



■認定NPO法人CLACKについて

CLACKは、「生まれ育った環境に関係なく、子どもが希望とワクワクを持てる社会」をビジョンに掲げ、世代を超えた貧困連鎖の解消を目指し活動している団体です。大阪・東京を拠点に、無償のデジタル教育やキャリア教育、デジタルを活用した居場所を提供し、様々な困難を抱える中高生の自走に向けた伴走支援に取り組んでおります。

公式ホームページ：https://clack.ne.jp/ (https://clack.ne.jp/)

＜CLACKの主な事業・プロジェクト＞

■企業の使用済みPCが中高生の”自走”に繋がる「Pass the Baton（パスザバトン）(https://passthebaton.clack.ne.jp/)」

■デジタル教育とキャリア教育を行うプログラム「Tech Runway(https://techrunway.jp/)」

■デジタルを活用した中高生の秘密基地「よどがわベース(https://yodogawa-base.clack.ne.jp/)」「テクリエさぎのみや(https://techrie.clack.ne.jp/)」

企業から寄贈されたPCは1,700台を突破。プログラミング体験会には1,800名以上、3ヶ月以上の継続的なデジタル教育・キャリア教育プログラムには約500名の高校生が参加しました。



＜ご寄付等に関する企業・個人の方からのお問い合わせ＞

より多くの子どもたちへ機会を届けるため、ご協力いただける企業様・個人寄付者様を募集しております。

・企業のご担当者の方はこちら(https://clack.ne.jp/for-company)

・個人の方はこちら(https://clack.ne.jp/donation)