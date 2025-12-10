海外eSIMアプリ「トリファ」、アプリから最短1分で加入できる海外旅行保険の提供を開始

株式会社トリファ

株式会社トリファ（本社：東京都品川区、代表取締役：嘉名 雅俊）が提供する海外eSIMアプリ「トリファ」は、新たに海外旅行保険の提供を開始します。これにより、お客様はトリファアプリ内で、海外旅行の必需品である通信と保険をまとめて準備でき、最短1分での加入も可能になります。

◼︎ サービス提供の背景

トリファはこれまで、海外での通信に関する煩わしさや不安を減らす取り組みを続け、多くの方に利用されてきました。海外旅行では通信と並び、旅行先での病気やケガ、携行品の盗難や破損といった不安も大きく、旅行準備の負担につながることがあります。



こうした状況を踏まえ、東京海上日動火災保険株式会社と提携し、通信と海外旅行保険をアプリ内で一元的に提供できる体制を整えました。旅行前の準備を少しでも軽くし、利用者が安心して出発できる環境を目指しています。

◼︎ トリファの海外旅行保険の3つの特徴

トリファの海外旅行保険は、アプリの使いやすさをそのまま活かし、加入までの手間を抑えることを重視しています。

◼︎ お申し込みの流れ

- 最短1分で手続き完了eSIMの購入時に入力した旅行日程や登録情報が自動で反映されるため、追加入力が必要な箇所が少なく、短時間で加入できます。- 大手保険会社との提携による安心感東京海上日動火災保険が提供する保険サービスをアプリ上で選択でき、万が一の際のサポートも信頼性の高い体制で提供します。- アプリでまとめて管理できる仕組み契約内容や保険証券、現地での連絡先がアプリ内に保存され、必要なときにすぐ確認できます。通信情報と合わせて管理できるため、確認・手続きもスムーズです。

アプリ内の「海外旅行保険」タブから、次の手順で加入が完了します。

- 「海外旅行保険」のタブをクリック- ニーズに合わせてプランを選択し、お支払い- 被保険者証がアプリ内に発行され、すぐに利用可能

【加入条件】

◼︎ 海外eSIMアプリ「トリファ」とは

- 日本国内でのお申込みが必要となります。- 保険期間：1日~3ヶ月- 保険の対象となる方の加入年齢：制限なし- 死亡保険金受取人の指定はできません。（被保険者本人の法定相続人となります）※詳細はアプリ内、お申込条件を確認ください海外eSIMアプリ「トリファ」

「トリファ」は、世界200以上の国と地域で簡単にインターネットを利用できる海外eSIMアプリです。従来のようにレンタルWiFiの予約・受取・返却や現地SIMカードの購入・入れ替えの手間を省き、アプリひとつでスムーズに海外通信が可能になります。

国内のeSIMアプリとしてダウンロード数No.1を誇り、国内旅行カテゴリランキングでもトップクラスの実績を有しています。

※1. eSIM：スマートフォンにあらかじめ内蔵されたデジタルSIM（通信回線を利用可能にするチップ）

※2. 国内「旅行用eSIMアプリ」のDL数（2024年5月~2025年4月・iOS&Android合算値・Sensor Tower調べ）「旅行」カテゴリから旅行用eSIMアプリ（アプリ名か説明に「旅行」「eSIM」が含まれるアプリ）を当社にて抽出しDL数を算出

トリファをダウンロードする :https://trifa.go.link/9GWZa

◼︎ 株式会社トリファについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85027/table/34_1_fe29e85c6b1762c372dc25b0e184c7d3.jpg?v=202512100557 ]