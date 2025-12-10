【研修実施報告】大分県日田市でQommonsAI導入研修を開催！全国250以上の自治体がオンラインで同時参加

Polimill株式会社

2025年11月14日、Polimill株式会社は大分県日田市の協力のもと、地方自治体向け生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」の導入・活用をテーマとした現地＋オンラインのハイブリット研修を開催しました。当日は全国250以上の自治体から参加があり、参加者アンケートの総合満足度は4.69（5点満点）を記録しました。

研修プログラム概要

今回の研修では、管理職向けと全職員向けの2部構成とし、導入初期の不安を払拭する基本操作から、現場での具体的な使い方までをわかりやすく解説しました。

日程：2025年11月14日（金）

10:00～12:00：管理職向け

14:00～16:00：全職員向け

形式：現地開催 & Zoomによるオンライン開催（アーカイブ提供あり）

オンライン参加自治体数：午前・午後あわせて250以上

総合満足度：★4.69（5点満点）

研修を実施しようと思った背景や課題、お悩み（アンケートより抜粋）

「本市では生成AIが初導入となるため、基本的な使い方と入力してはいけない情報等について研修を依頼したい。」

「セキュリティ周りが気になるのでしっかりとリテラシーをあげたい。」

管理職向け研修「政策判断に役立つ生成AIの使い方を実践」

午前の部では、生成AIの基礎知識に加え、特に自治体業務で注目されている「議会対応AI」や「公共サービスサポートAI」の活用方法を取り上げました。

実践ワークでは、議会答弁案をAIで作成する手順や、議会議事録に基づいた再質問への対応方法など、実際の行政文脈に即したプロンプト設計を体験。

また、式典などで使われる挨拶文の生成ワークも行い、「読み上げやすさ」「口調の自然さ」に配慮した文章を生成するスキルを身につけました。

全職員向け研修「日常業務に役立つ“使える”AI活用術を紹介」

午後の全職員向け研修では、「生成AIって何？」「どこから使えばいい？」という疑問に答える座学＋デモ形式で進行。実際にQommonsAIを操作しながら、以下のような業務例を紹介しました。

・議会答弁メモの作成

・会議資料や報告書の要約

・「防災訓練」への参加を住民に呼びかけるSNS投稿文の作成

・Excel関数の作成

・「地域の健康づくり」をテーマにした新しい事業案

また、役割・目的・トーン・出力形式を意識したプロンプト設計により、より自然で高品質な文書が得られることを体験いただきました。

研修の様子参加者の声（一部抜粋・アンケートより原文引用）

「ぜひ当町も幹部職員向けに開催したいと思いました。オンライン開催の許可いただいた日田市様にも感謝いたします。」

「プロンプト作成には文章力（表現力）が必要だと感じたが、後半でAIに質問させてプロンプトを作っていく手法に驚いた。」

「今後、中級～上級者が実際にこういう場面でこういう使い方をしているというものが見られれば自己研鑽につなげられるかなと期待しています。」

「生成AIに限らず、新しく得た知識は使うことで定着すると思いますので、事あるごとに使っていきたいと思います。」

研修後の通信環境と運営対応について

アンケートでは「通信環境に問題なし」との回答が多く、一部で音声の遅延・画面停止が報告されたものの、全体としては安定した環境下での視聴が実現しました。今後もZoomによるオンライン開催とアーカイブ提供を継続し、資料面・運営面の最適化を進めてまいります。

QommonsAIとは？

QommonsAIは、条例案の検討、議会答弁メモの作成、住民対応文書の生成など、自治体業務に特化した生成AIです。専門分野ごとに設計された複数のAI（議会対応、社会福祉、公共情報、e-Gov法令など）を搭載し、住民サービスの質向上や職員の生産性向上を支援します。

自治体が生成AIを活用するハードルを限りなく下げ、自治体の規模・予算に関係なく1つでも多くの自治体にご利用いただけるよう、1,000アカウントまでは無料でご提供しております。是非ともお問い合わせください。

公式ホームページ：https://info.qommons.ai/

Polimill株式会社

Polimill株式会社は、省庁・自治体で多数導入されている生成AI【QommonsAI】と、意見表明プラットフォーム【Surfvote】を提供するICTスタートアップです。AIとSNSの力で、誰もが社会のルール作りに参加できる、持続可能な社会の実現を目指します。