【冬休みのイチ押し本はコレ！】シリーズ累計90万部超え！ 児童文庫擬人化シリーズNo.1*角川つばさ文庫『時間割男子』最新18巻が2025年12月10日（水）発売。初回限定特典もついてくる！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、児童文庫レーベル・角川つばさ文庫より、『時間割男子（１８） 勢ぞろい！ ドキドキMAXバトルスタート』（作 : 一ノ瀬三葉、絵 : 榎 のと）を2025年12月10日（水）に発売しました。

*書籍＞児童書＞児童文庫【CDP CANTERA 調べ】（集計期間：2025年4月1日～2025年10月31日）

児童文庫でいちばん売れている擬人化シリーズ*「時間割男子」シリーズ最新18巻が発売！

わたしの学校の教科書が、ある日イケメンになってやってきた!?

斬新な設定ではじまる本作は、シリーズ累計90万部超えの大ヒットシリーズ！

令和の小・中学生児童の心をつかみつづけて、6周年を迎えました。

最新18巻では、10人の科目男子たちのなかから、本物の人間になる「『たったひとり』を決めなきゃいけない」という試練が主人公・円の前に立ちはだかります。

勝つのはだれなのか!? 科目男子たちのバトルのゆくえが見のがせません！

発売前から公式サイトのコメント欄は、「続きが気になりすぎる～」「発売がめちゃくちゃ楽しみ……!!」「18巻まってます！」と期待の声が沢山届いています！

▼角川つばさ文庫「時間割男子」シリーズ

https://tsubasabunko.jp/product/jikanwari/

最新18巻は、初回限定で〈科目男子しおりspecial フィナーレ！ver.〉がついてくる！

15巻～17巻に続き、最新18巻にも初回限定で大好評〈科目男子しおりspecial〉がついてくる！

18巻の特典は、大人気の科目男子「算数ケイ、国語カンジ、理科ヒカル、社会レキ、イングリッシュ・エイト」の5人があしらわれたデザインです。

なくなり次第終了のため、この機会をお見逃しなく！

そして……超豪華スペシャル!!!!!【特別描き下ろし口絵】＆【第1回 科目男子グランプリ結果発表】も！

18巻では特別に、榎のと先生の描き下ろし口絵が入っています！

主人公・円と科目男子たちの「かわいい」＆「かっこいい」姿をたっぷり見ることができます。

そしてそして……！ 2025年3月～2025年8月まで実施していた「第1回 科目男子グランプリ」。

投票総数4000票超え！ ファンのみなさんにたくさん参加いただきました。

勝つのはだれか!? ドキドキ！の投票結果を18巻内で発表～!!

巻末には、何やら特別なページもあるみたい……？ お見逃しなく！

▼18巻の詳細はこちら

https://tsubasabunko.jp/blog/editor/entry-16854.html

さらにさらに……！「時間割男子フェス」第2弾プレゼントキャンペーン実施中！

「時間割男子」シリーズ１～18巻を書店で購入してくださった方を対象に、アプリで応募すると、抽選で50名様に【クリアポストカード】をプレゼント！

※応募期間：2026年2月28日（土）まで。詳細はKADOKAWAアプリの応募要項をご確認ください。

▼【クリアポストカード】詳細はこちら

https://tsubasabunko.jp/blog/editor/entry-16853.html

シリーズ累計100万部に向けて、ますます盛り上がりが止まらない本作。

どうぞこの冬もご注目ください！

期間限定！ 今なら1巻を無料でためし読みできる！

（全5回・毎週月・金曜日更新予定）

KADOKAWAが運営する「ヨメルバひろば」にて、『時間割男子』1巻を期間限定でためし読みができます！

▼1巻ためし読みはこちら

https://yomeruba.com/hiroba/reading/jikanwari1/

※公開期間は2026年1月12日（月）23:59まで。

書誌情報

『時間割男子（１８） 勢ぞろい！ ドキドキMAXバトルスタート』

作：一ノ瀬三葉

絵：榎 のと

発売日：2025年12月10日（水）

定価：858円（本体780円＋税）

サイズ：新書判

ページ数：224ページ

ISBN：978-4-04-632383-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/bunko/tsubasa/jikanwari/322505000492.html)

冬の自主学習、家庭での勉強にも活かしたい「科目男子の勉強道場」公開中！

小中学生読者から寄せられた「勉強の悩み」「学習方法のアドバイス」をみんなでシェア＆解決！ 大好評の連載企画を、この冬も公開中。

授業ノートの取り方から、効果的な暗記方法、テスト勉強ってなにからはじめたらいい？ などなど、ホンネで相談＆スグ実践できるハウツーを紹介する、スペシャルなお役立ちコンテンツです！

▼「科目男子の勉強道場」はこちら

https://yomeruba.com/hiroba/learn/jikanwari-benkyoudoujyou/

TikTokにて紹介動画公開中！ 総再生回数は350万回超え！

「時間割男子」がどんなシリーズか気になったみなさんは、ぜひこちらから紹介動画もご覧ください！

ファンのみなさんからの感想も続々寄せられている、注目動画です！

▼シリーズ紹介動画（1）

https://www.tiktok.com/@tsubasabunko/video/7174694703399439617

▼シリーズ紹介動画（2）

https://www.tiktok.com/@tsubasabunko/video/7174699761516186881

▼シリーズ紹介動画（3）

https://www.tiktok.com/@tsubasabunko/video/7255556993027525890

角川つばさ文庫とは

「角川つばさ文庫」は、2009年3月に創刊した子どもたちの「読みたい気持ち」を応援する児童文庫シェアNO.1※レーベルです。

KADOKAWAの持つコンテンツや読者を楽しませるノウハウを子どもたちのために駆使し、青春、冒険、ファンタジー、恋愛、学園、SF、ミステリー、ホラーなど幅広いジャンルの作品を刊行しています。

レーベル名には、物語の世界を自分の「つばさ」で自由自在に飛び、自分で未来をきりひらいてほしい。本をひらけば、いつでも、どこへでも……そんな願いが込められています。

主な作品に『四つ子ぐらし』『時間割男子』『ぼくらの七日間戦争』『怪盗レッド』シリーズなど。

※出典：児童文庫レーベルトップシェア。公益社団法人 全国出版協会 出版科学研究所調べ（2025年3月）

▼角川つばさ文庫公式サイト

https://tsubasabunko.jp/

▼角川つばさ文庫公式X

https://x.com/tsubasabunko

▼角川つばさ文庫LINE公式アカウント

https://page.line.me/tsubasabunko

▼角川つばさ文庫公式TikTok

https://www.tiktok.com/@tsubasabunko