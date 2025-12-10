静岡県磐田市において、生成AIを活用した「子育て分野」チャットボットの実証実験を開始

実証実験開始の背景

SDT株式会社

SDTと磐田市は、2024年11月に連携協定を締結し、生成AIを活用した市民サービスの向上および庁内業務の効率化に向けて協働を進めてまいりました。 近年、共働き家庭の増加や勤務形態の多様化により、従来の窓口開庁時間内にアクセスするのが困難であるため、時間や場所を問わず子育て関連の情報提供が行える仕組みを検討することになりました。そこで、SDTが持つ生成AI技術を活用し、市民が時間や場所を問わず、自然な会話形式で必要な子育て情報を入手できる環境を構築するため、本実証実験を行う運びとなりました。

実証実験の概要

期待される効果

今後の展望

- 実施期間：2025年12月1日～2026年3月31日（予定）- 対象分野: 子育て支援- 主な機能:- - 磐田市の子育て支援制度に関する質問への自動回答- - 保育園・幼稚園、手当・助成などの情報案内- - 24時間365日対応可能な情報提供体制- アクセス方法：磐田市公式ウェブサイト内の子育て応援ページから利用可能https://www.city.iwata.shizuoka.jp/1006547/- チャットボットの特長：- - 磐田市の情報に特化磐田市が提供する子育て支援制度や手続き方法など、地域に密着した正確な情報を案内します。- - 24時間365日いつでも相談可能行政窓口の営業時間外でも、子育てに関する疑問や相談に即座に対応します。- - 生成AIによる自然な対話最新の生成AI技術により、ユーザーの質問意図を理解し、自然な会話形式で適切な情報を提供します。- - 簡単な操作性専用アプリのインストールは不要。ウェブブラウザから簡単にアクセスできます。- - 最新情報の自動更新職員の手間をかけることなく、制度変更や新しい支援策などホームページの最新情報を自動的に反映します。- 時間や場所を問わず必要な情報に即座にアクセスできることで、子育て世帯の不安や疑問を迅速に解消し、市民の利便性向上を実現します。- 問い合わせ対応業務の負担を軽減することで、職員がより専門性の高い相談対応に注力できる体制を構築し、行政業務の効率化を図ります。- 行政サービスのDX推進のモデルケースとして他分野への展開可能性を検証し、デジタル化を推進します。

本実証実験を通じて、利用状況やユーザーからのフィードバックを分析し、チャットボットの精度向上と機能拡充を図ります。実証実験の成果を踏まえ、将来的には本格運用への移行や、他の行政分野への展開も検討してまいります。

当社は今後も、生成AI技術を活用した革新的なソリューションの提供を通じて、自治体のDX推進と住民サービスの向上に貢献してまいります。

生成AIサービス「Panorama AI」について

生成AI活用のプラットフォームとして、SDTが提供する「Panorama AI」を利用します。Panorama AIは以下の特徴を持つ生成AIサービスです。

- RAGによる独自データの活用- 用途に応じたLLMの選択- ハルシネーションの抑制- 迅速な回答の生成- ユーザーによるコンテンツ管理- 利用状況の確認

生成AIは数多くの可能性を秘め、あらゆる分野で進化をもたらす大きな力を秘めています。Panorama AIは、この革新的な技術の価値を最大限に引き出し、パノラマのような視点で物事を俯瞰することにより、自治体や企業に新たな変革をもたらすことを目指します。

Panorama AIのWebサイト

https://panorama-ai.net

問い合わせ先

SDT株式会社

担当：森

Email : support@panorama-ai.net

SDT株式会社について

IoTデバイス製造から組込ファームウエア開発、クラウド接続、AIモデル開発までをトータルでサポートし、すべての人とすべてのものを最先端の技術で有機的につなげることをミッションとするSDT Inc.(本社:韓国 CEO : Jiwon Yune)の子会社として設立されました。