食品スーパーのベルクがmfloow導入で財務経理部門の業務効率化を実現

株式会社メタップスホールディングス

株式会社メタップスホールディングス（渋谷区、代表取締役社長 山崎 祐一郎）が提供する従業員ライフサイクル管理ツール「mfloow（エムフロー）」は、2025年10月10日に株式会社ベルク（埼玉県鶴ヶ島市、代表取締役社長 原島 一誠）の「mfloow」導入事例を公開いたしました。財務経理部門における業務改革の一環として、長年の課題だった紙・Excelによる進捗管理の限界を克服し、進捗のリアルタイム可視化とリソースの最適化を実現し、決算早期化に繋がりました。

導入事例【株式会社ベルク】

インタビュー全文はこちら

https://www.mfloow.com/case/belc

導入経緯

関東地方で食品スーパーマーケットを展開するベルクでは、企業活動の根幹を担う財務経理部門において、月次・四半期・年次といった決算業務を含む多岐にわたる業務の進捗管理が長年の課題となっていました。同部門では、当初の紙管理からExcel、Googleスプレッドシートへと移行したものの、「タスク増加に伴うシートの煩雑化」「業務ごとの情報分散」といった問題が解消されず、進捗確認が担当者の目視に依存せざるを得ない状況でした。結果として「タスクの遅延」や「業務の属人化」が部門の生産性を阻害する要因となっていました。

また、以前利用していた業務フロー形式のシステムにおいても、「フロー作成に要する時間と手間」「期日設定の困難さ」といった運用上の課題に直面していました。

こうした背景のもと、旧システムの提供終了に伴い、後継ツールを選定しました。システム切り替えにかけられる期間が限られる中で、「mfloow」は、旧システムのタスク情報をCSV形式で容易にデータインポートできる「圧倒的な移行速度とデータ互換性」を有している点を高く評価されました。この技術的な優位性が、業務を中断させることなく短期間で新基盤への移行を可能にする決定打となり、導入に至りました。

導入による効果

決算業務の早期化

進捗のリアルタイム可視化：業務進捗がリアルタイムで可視化され、特定のタスクの遅延に迅速に対応できる体制が確立。結果として決算の早期化に貢献しました。

業務状況のモニタリングとリソースの最適化

業務量の最適化：ダッシュボード機能により、タスクの完了／未完了数や担当者ごとの業務量が正確に把握可能になりました。これにより、特定のメンバーへの業務集中を解消し、チーム全体の適切な人員配置と生産性向上を促進しています。

遅延傾向の分析：遅延率が自動で算出・表示されるため、どの時期にどのタスクが滞りやすいかといった傾向を一目で把握でき、継続的な業務改善に活用されています。

システム切替と標準業務基盤の構築

短期間での移行実現：CSVによるスムーズなデータ移行機能により、業務を止めることなく、短期間での新基盤への切り替えを実現しました。

部門業務基盤の構築：将来的には残存するチェックリスト業務もmfloowに移行し、財務経理部門の業務を一元管理する「標準業務基盤」の確立を目指しています。

◼︎株式会社ベルク 執行役員 財務経理部長 須川様コメント

インフラ産業としてスーパーマーケットを展開する当社は、グループ会社の管理も含め、複雑な業務を抱えているため、従来のアナログ管理では「属人化」が課題となっていました。

mfloow導入は、属人化している業務を標準化するデジタル化の一環です。財務経理部では「決算早期化」 と「業務負荷の可視化」を実現し、持続可能な体制を構築できました。

これは社員の「健康で幸せな生活」を支える土台となります。今後はmfloowを業務基盤とし、組織のガバナンスと生産性をより高めていきたいと考えております。

◼︎株式会社ベルクについて

「Better Life with Community（地域社会の人々に より充実した生活を）」を理念に掲げ、埼玉・群馬を中心に全148店舗の地域密着型スーパーマーケットを展開しています。

設立：1959年（昭和34年）5月

代表者：代表取締役社長 原島 一誠

所在地：埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番

コーポレートサイト：https://www.belc.jp/

◼︎「mfloow」とは

従業員の入退社や異動、産休・育休など、従業員が働く上で発生する「ライフサイクル」に関連する手続きを一元管理できるSaaSです。手続き業務で発生しがちな「タスク漏れによる遅延」「連携ミス」「業務の属人化」を防ぎ、シームレスな情報の共有と蓄積を実現します。

リアルタイム可視化機能：業務の進捗や遅延を一目で把握可能

タスク連携自動通知：業務完了後、次の担当者へ自動通知

テンプレート機能搭載：誰でも使える業務フローテンプレートを標準装備

AIによる自動フロー生成：「フローテンプレート AI自動生成機能」により、フロー名とタイプを入力するだけでテンプレートを自動生成

従業員ライフサイクル管理に伴うバックオフィス業務を「自動化」することで、個々の負担を軽減し、本来のクリエイティブな業務に注力できる環境の構築を目指しています。

詳細はこちら：https://www.mfloow.com/

◼︎株式会社メタップスホールディングスについて

AIの進化により、全てのソフトウェアが更に高度化する時代において、よりニッチで専門性の高いソフトウェアが求められています。当社は、バックオフィスや開発領域を中心に、様々なソフトウェアの提供を通して、企業のDX支援に取り組んでいます。

ミッション：テクノロジーでお金と経済のあり方を変える

ビジョン：世界を解き放つ

〈会社概要〉

会社名：株式会社メタップスホールディングス

所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立：2023年1月26日

資本金：100百万円（資本準備金を含む）※2025年6月末時点

コーポレートサイト：https://metaps.com/

