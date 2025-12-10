カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+（シーピープラス）2026」

CP+運営事務局

開催概要

開催日時：2026年2月26日（木）～３月1日（日）4日間

会場：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）／オンライン（公式ウェブサイト）ハイブリッド形式で開催

入場無料（事前登録制）オンラインイベントは登録不要

2025年12月10日（水）より公式ウェブサイトにて来場事前登録開始

公式ウェブサイト：https://www.cpplus.jp/(https://www.cpplus.jp/)

CIPA（一般社団法人カメラ映像機器工業会 代表理事会長 戸倉剛）は、カメラと写真映像のワールドプレミアショー CP+2026を、パシフィコ横浜での会場イベントとオンラインイベントのハイブリッド形式で開催いたします。会期は、2026年2月26日（木）から３月1日（日）までの4日間。入場は無料（事前登録制）です。

CP+は世界最大級のカメラ・写真映像機器ショーであり、幅広く写真や動画を愛する人々が集う、年に一度の祭典です。CP+2025では、会場イベントに約5万6,000人の来場者、オンラインイベントに約42万人の参加者がありました。CP+2026には、過去最多となる148の企業・団体が出展予定（12月10日現在。うち新規出展社43社、海外出展社38社はいずれも過去最多）。ジャンルもカメラ・写真用品だけでなく、動画関連、編集ソフト、ドローンなど、「撮る」「見る」「つながる」を幅広くカバーしています。

CP+2026のテーマは「Make your world pop. もっと、盛れる。毎日も、特別な日も。」。今回も各社の新製品展示をはじめ、トークイベント、写真展、ワークショップ、ZINE販売会など、充実の企画が満載です。また、大好評のプラレール巨大ジオラマはさらにパワーアップし、若者の間で流行中の「ぬい活」コーナーとして「ぬい撮りスタジオ」も登場。プロや熱心なファンから初心者まで、若者、女性、ファミリー層など、幅広い方々にご満足いただけるイベントになっています。また、新たに、一般入場者とは異なる専用レーンから優先的に入場でき、初日午前中のプレスタイムにも入場できる有料チケットとして「クイックパス」を枚数限定で販売（12月22日 販売開始）するほか、入場の際、スマ-トフォンでQRコードを見せることで入場できる（従来通り紙印刷での入場も可）など、来場者の利便性向上も図っています。是非、活気あふれる“カメラと写真映像の祭典”にご来場ください。

見どころダイジェスト

【１】 写真家や映像クリエイターによる充実のトークイベントプログラム

【２】 「ZOOMS写真展」や、何度も観たくなる「ねこ写真展」など多彩な写真展

【３】 楽しさ再発見！SNS世代・ファミリー向けに全23本開催！写真・動画撮影のワークショップ

【４】 写真の“好き”と魅力を詰め込んだ「ZINES FAIR at CP+」、

メディアパートナー19社による 「CP+ブックマルシェ」

【５】 お子様ワクワク！大好評「プラレール巨大ジオラマ 2026 バージョン」、

推しの“かわいい”を発信しよう！「ぬい撮りスタジオ」

CP+2026のみどころ1：写真家や映像クリエイターによる充実のトークイベントプログラム

会場内では800本を超えるステージ・ワークショップを展開！

CP+2026のみどころ2：「ZOOMS写真展」や、何度も観たくなる「ねこ写真展」など

多彩な写真展

＜ZOOMS JAPAN 2026 詳細は右記 URL よりご覧いただけます＞ https://www.cpplus.jp/zoomsjapan/

CP+2026のみどころ3：楽しさ再発見！SNS世代・ファミリー向けに全23本開催！

写真・動画撮影のワークショップ

上記以外にも楽しいワークショップが盛りだくさん！詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。

CP+2026のみどころ4：写真の“好き”と魅力を詰め込んだ 「ZINES FAIR at CP+」

メディアパートナー19社による「CP+ブックマルシェ」

CP+2026のみどころ5：お子様ワクワク！大好評「プラレール巨大ジオラマ2026バージョン」

推しの“かわいい”を発信しよう！「ぬい撮りスタジオ」

【CP+2026 開催概要】

■名 称： CP+ （シーピープラス）2026

■開催日時： 2026年2月26日（木）～３月1日（日）4日間

一般来場者 各日入場時間

2/26（木）12～18時

2/27（金）10～18時

2/28（土）10～18時

3/1（日） 10～17時

※2月26日（木）10～12時は、プレス・VIP招待者・クイックパス（有料優先入場チケット）の入場時間帯となります。

■会 場： 会場イベント：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）

オンラインイベント： CP+公式ウェブサイト（https://www.cpplus.jp/）

※オンラインは3月31日（火）までアーカイブ配信いたします

■会場入場： 無料（事前登録制） オンラインイベントは事前登録不要

2025年12月10日（水）より来場事前登録開始

■主 催： 一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）

■後 援： 経済産業省／観光庁／神奈川県／横浜市／横浜商工会議所／

日本貿易振興機構（ジェトロ）

■特別協力： 日本カメラ博物館／日本新聞博物館／横浜美術館

■協 力： 公益社団法人応用物理学会／カメラ記者クラブ／東京写真記者協会／

一般社団法人電子情報技術産業協会／日本営業写真機材協会／

一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会／一般財団法人日本カメラ財団／

一般社団法人日本光学会／公益社団法人日本広告写真家協会／

一般社団法人 日本写真映像用品工業会／公益社団法人日本写真家協会／

一般社団法人日本写真学会／協同組合日本写真館協会／

公益社団法人日本写真協会／一般社団法人日本写真文化協会／

一般社団法人日本電子回路工業会／日本フォトイメージング協会／

一般社団法人日本望遠鏡工業会／パシフィコ横浜／公益財団法人横浜市観光協会

（五十音順）

■主な出展分野：カメラ、レンズ、フォト・ビデオアクセサリー、プリンター、

画像・動画編集ソフト、ディスプレイ、プロジェクター、フォトブック、

プリントペーパー、スタジオ用品・機材、ドローン、ウェアラブルカメラ、SNS など

のサービス、スマホ関連機器・サービス、双眼鏡・望遠鏡など