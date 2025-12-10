Voice AIプラットフォーム Recho、シリーズAラウンド ファーストクローズで3億円の資金調達を実施

株式会社Recho

音声AIプラットフォームを提供する株式会社Recho（レコー、本社：東京都中央区、代表取締役：邱 実）は、SBIインベストメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：北尾 吉孝）をリード投資家とするシリーズAラウンドで、3億円の資金調達を実施しました。

Rechoは、2024年4月のサービス提供開始以来、金融機関や行政機関、プラットフォーム企業をはじめとするエンタープライズ顧客への導入を推進し、実際の応対で起こる会話の複雑さや実務レベルの音声品質、安定性、セキュリティを実証してきました。今回の調達により、これまでの協業で磨き込んできたプロダクトの汎用化を加速し、より多くの企業へのプラットフォーム提供を推進してまいります。

資金調達の概要

資金調達の背景

- 調達金額：3億円- 引受先：SBIインベストメント株式会社1. ゼロイチフェーズの完了とスケール展開への準備

Rechoは2025年1月にJ-kissラウンドで1.2億円を調達し（※1）、2024年4月のサービス開始以来、汎用化を急がず業界トップレベルの企業へのデリバリーを重ねることで、エンタープライズグレードの品質基準を満たすプロダクト開発に注力してきました。金融機関や行政機関といった高度なセキュリティと信頼性が求められる領域での導入を通じて、精度とデリバリーの型化を進め、スケーラブルな体制が整いつつあります。今回の資金調達は、より多くの企業に対してVoice AIプラットフォームを提供するための組織体制強化と技術基盤の拡充を目的としています。

※1…Rechoプレスリリース「Voice AIプラットフォーム企業Recho（レコー）が1.2億円の資金調達を実施」（https://recho-ai.com/posts/recho-120m-investment）

2. SBIインベストメントの参画と戦略的協業

リード投資家であるSBIインベストメントとは、既にSBIグループ内でAIプロジェクトを推進しており、金融業界におけるVoice AI活用の本格展開に向けた戦略的パートナーシップを構築しています。SBIグループが持つ金融業界での深い知見とネットワークを活用し、Rechoのエンタープライズ市場での展開を強化してまいります。

3. 自社開発による音声基盤技術と、エンタープライズ市場での本番運用実績

生成AIの進化により、近年、Voice Agent市場への注目が高まっています。MIT Technology Reviewの調査（※2）によると、タスク特化型生成AIにおいて本番実装に到達する企業は5%程度とされており、Voice AI領域においても実証実験から本番稼働への移行には高い技術的ハードルが存在していることがわかります。

Rechoは創業時から、音声合成（TTS）・音声認識（ASR）・対話制御を含む音声技術をAIネイティブなアーキテクチャで基盤から自社開発してきました。既存IVRやチャットボットの延長ではなく、生成AI時代に最適化された構造により、自然な会話体験と高い業務適合性を実現しています。音声合成（TTS）・音声認識（ASR）はグローバルベンチマークでもトップ水準の性能を達成（※3）しており、特に日本語の自然性と認識精度で優位性を確立しています。現在は大手金融機関・行政機関・グローバルメーカー・プラットフォーマーでの導入が進み、コールセンター業務の効率化と顧客体験向上に貢献しています。

※2…出典：『The GenAI Divide STATE OF AI IN BUSINESS 2025』（https://mlq.ai/media/quarterly_decks/v0.1_State_of_AI_in_Business_2025_Report.pdf）

※3…当社検証に基づく。プレスリリース：「Rechoの独自開発音声合成・音声認識モデルがグローバルで最高水準を達成」（https://recho-ai.com/posts/jh-odhct1g）

今後の展開

主な資金使途は以下の通りです：

1. エンジニア組織の強化

Rechoはエンジニア比率90％超のAIネイティブな組織として、音声基盤技術の研究開発から本番運用までを一気通貫で提供しています。通常は複数企業に分散する基盤モデル開発や評価、統合、運用を内製化することで、顧客のフィードバックを即時に技術改善へ反映し、高速な改善サイクルとエンタープライズ品質を実現しています。今回の資金調達では、研究開発・基盤技術・プラットフォーム開発・顧客実装を担う専門エンジニアの採用をさらに強化し、この一気通貫体制を拡張することで、技術開発から導入までのスピードを一段と高め、市場でのリーダーポジション確立を目指します。

2. 導入領域の拡大とプロダクトの汎用化

これまでRechoは、個別企業のニーズに深く入り込むコンサルティング型のアプローチで事業を展開してきました。各業界の代表的な企業での実証を経て得た知見を基に、プロダクトの汎用化と型化を進め、導入企業がセルフサービスでVoice AIを構築できるサービスの提供も将来的に予定しています。

さらに、幅広い業界へ導入を拡大・加速し、すべての企業が高品質なVoice AIを活用できる未来を実現します。

引受先コメント

SBIインベストメント株式会社 キャピタリスト マネージャー 北川 智也様

近年の生成AIアプリケーションは人間の「補助」から「代替」へと進化しつつあります。中でも音声AI市場は急速に拡大しており、Rechoは企業との音声コミュニケーション領域における独自開発の高精度モデルとエンタープライズ企業への強いデリバリー力を有しています。SBIにおいてもグループ内および金融業界への拡散を通じ、音声AI市場の更なる開拓に貢献いたします。AIが人間の役割を再定義する未来を共に創るパートナーとして、Rechoの挑戦に大きな期待を寄せています。

代表コメント

株式会社Recho 代表取締役 邱 実

今回、SBIインベストメント様をリード投資家に迎え、シリーズAの資金調達を実施できたことを大変嬉しく思います。この1年半、私たちは『本物のVoice AI』を作ることにこだわり、金融機関や行政機関といった最も要求水準の高い顧客と向き合ってきました。その結果、エンタープライズグレードの品質基準を満たすプラットフォームを確立することができました。

Voice AI市場には多くのプレイヤーが参入していますが、デモとして動くことと、実運用に耐えることの間には大きな隔たりがあります。私たちはAIネイティブな技術基盤と、研究開発から運用までを一気通貫で担う組織体制により、この壁を乗り越えてきました。

今回の資金調達により、これまで磨き込んできたプロダクトをより多くの企業に提供できる体制を整えます。Voice AgentといえばRechoと言われる存在になるべく、チーム一丸となって取り組んでまいります。

会社概要

株式会社Recho（レコー）

「Your 2nd Voice」というコンセプトのもと、AIネイティブな音声AIプラットフォームを開発・提供。独自開発の音声合成・音声認識技術と対話制御システムにより、エンタープライズグレードのVoice Agentを企業が構築できる環境を提供し、すべての人がもっと豊かにつながる社会を目指しています。

- 代表者：邱 実

- 主要事業：Voice AIプラットフォーム及びVoice Agentの開発・運営

- 本社：〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目10-1 Daiwa晴海ビル 2F

- URL：https://recho-ai.com

採用情報

RechoではVoice AIプラットフォーム、そして新しい未来を一緒に作っていく仲間を募集しています。

特に、音声AI技術の研究開発、音声基盤技術の開発、プラットフォーム・インフラ開発、プロジェクトエンジニアなど、エンジニア職種を中心に積極採用を行っています。エンジニア比率90%を超えるテックネイティブな環境で、世界トップレベルの技術開発に挑戦したい方のご応募をお待ちしています。

詳細：entrance-book.recho-ai.com(https://entrance-book.recho-ai.com)