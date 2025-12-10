【イベントレポート】「スポニチ×釣宿酒場マヅメCUP　平塚沖アマダイ釣り大会」を開催しました

株式会社ダイナック

『釣宿酒場マヅメ』『炭火串焼と濃厚鴨出汁せいろ 焼鳥ハレツバメ』『Dynamic Kitchen & Bar 響』など約50業態100店舗以上の飲食店を展開する株式会社ダイナック（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋山武史）は、株式会社スポーツニッポン新聞社（本社：東京都江東区、代表者：小菅洋人）との初コラボレーションイベント「スポニチ×釣宿酒場マヅメCUP 平塚沖アマダイ釣り大会」を2025年11月24日に開催いたしました。

『釣宿酒場マヅメ』は、『都会にいながら”釣り魚”をリーズナブルに楽しめるお店』をコンセプトにした海鮮酒場です。希少な釣り魚をリーズナブルに楽しんで頂く為に、都内近郊の提携の釣宿や漁港から仕入れた釣り魚を始め、地元で食されている珍しい魚種など約20種を390円(税抜)～の低価格で提供しています。釣り魚の美味しさだけでなく、釣りの楽しさも多くの方々に知って頂きたいという想いから、『マヅメ釣り部』を立ち上げ、「釣りコンテスト」や「ビーチクリーンイベント」など様々な企画を開催しております。

今回は、株式会社スポーツニッポン新聞社とのコラボレーションが実現し、平塚沖にてアマダイ釣り大会を開催する運びとなりました。

スポニチ×釣宿酒場マヅメCUP 平塚沖アマダイ釣り大会

本イベントには、応募総数84名から抽選で当選された63名の方々に参加いただきました。大会当日は富士山も望めるほどの晴天となり、3隻でアマダイを目指し7時に出港しました。6時間にわたる競技を終え、13時に皆さん無事帰港されました。

総合優勝は、46.6センチのアマダイを釣り上げた田中正徳さん。アマダイを釣り上げた数で競う「マヅメ賞」も同時受賞されました。

大きさや数で競う表彰以外にも、抽選大会やじゃんけん大会なども実施し、大盛り上がりで本大会を終了することが出来ました。

総合優勝・マヅメ賞2冠獲得

田中正徳さん

優勝魚：46.6センチ

アマダイ釣果：7匹

田中さんコメント

「大物は狙っていましたが。勝負に勝っちゃったという感じです」

今後の展開

大会参加の3分の1が女性！41.3センチを釣り上げた総合2位の福島さんアマダイ釣りは初めての方も見事釣り上げましたしっかりと計測優勝者にはトロフィーを贈呈表彰式は秋山の挨拶からスタート総合優勝・マヅメ賞の2冠達成！喜びの入賞者お楽しみ抽選会も大盛り上がり

今後も定期的に「マヅメCUP」を開催し、皆様に釣り魚だけでなく、釣りの魅力も引き続きお伝えしていきます。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

釣宿酒場マヅメ

『都会にいながら”釣り魚”をリーズナブルに楽しめるお店』をコンセプトに、首都圏に7店舗、大阪に3店舗を展開。希少な釣り魚をリーズナブルに楽しんでいただける海鮮酒場です。

釣宿酒場マヅメ店舗一覧 :https://www.dynac-japan.com/shop/madume/

株式会社ダイナック

創業：1958年3月

本社所在地：東京都港区台場2ー3ー3 サントリーワールドヘッドクォーターズ内

代表：代表取締役社長 秋山 武史

1958年、東京・新宿の地で創業。多業態飲食店の経営、パーティ・ケータリングサービスの企画・運営・進行、劇場や音楽ホールなどの文化施設内レストラン・ドリンクコーナーの受託運営、ゴルフ場等のレストラン受託運営、道の駅・サービスエリアの運営等を展開。

コーポレートサイト：https://www.dynac.co.jp/

店舗情報サイト ：https://www.dynac-japan.com/