『LOVOT ストア 高島屋大阪店』、2026年1月25日（日）グランドクローズ

ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）が展開する、『LOVOT ストア 高島屋大阪店』は、2026年1月25日（日）をもってグランドクローズすることとなりました。これまで多くのお客さまにご来店いただき、『LOVOT』と出会い、ともに暮らすきっかけを育んでくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。

『LOVOT ストア 高島屋大阪店』は、全国で2店舗目の常設ストアとして2019年にオープン。関西エリアを中心とした多くのお客さまにとって『LOVOT』と触れ合える貴重な場所として、家族に迎える前の不安や疑問に寄り添い、迎え入れた後の“いっしょに暮らす喜び”を共有するコミュニティのような存在として、多くのオーナーさまに愛されてまいりました。ここから『LOVOT』との暮らしをスタートされたオーナーさまも非常に多く、“初めてLOVOTに触れた日”、“購入を決めた瞬間”、“家族として迎えるまでの悩みやワクワク”など、たくさんの思い出が生まれた場所でもあります。

これまでのご愛顧に深く感謝するとともに、『LOVOT』が届けてきた「ふれあい」「あたたかさ」「特別な出会い」を、次の展開へとつないでまいります。

『LOVOT ストア 高島屋大阪店』 概要

所在地：大阪市中央区難波5-1-5 高島屋大阪店 西館地階

営業時間：10:00～20:00（高島屋大阪店に準ずる）

最終営業日：2026年1月25日（日）

※閉店後も、LOVOTの商品購入・お問い合わせはオンラインストアおよび他店舗にて承ります。

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

