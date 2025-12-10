【2026年1月28日開催｜オンラインセミナー】コンプライアンス・リスク管理の最前線～正しいことを正しいやり方で正しく行う

第一法規株式会社

本セミナーでは、テキスト『働くみんなの事例で学ぶコンプライアンス』を用いて、コンプライアンス担当者の役割のほか、直近のトレンドから対応の強化が必要な領域にはどのようなものがあるのかを解説します。

詳細・お申込みはこちら :https://www.daiichihoki.co.jp/seminar/homu/2512-070/index.html?utm_source=prtimes

コンプライアンスは今や当たり前の存在になりつつありますが、企業による不祥事は後を絶ちません。

時代とともに変わっていくコンプライアンスを理解し、実践していくためには、一人ひとりが腹に落として行動変革につなげていく必要があります。

しかし、従業員のコンプライアンスに対する意識が薄い、そもそも何から取り組めばよいのかわからないなど、研修内容に課題をもっている企業様も少なくないかと思います。

本セミナーでは、企業危機管理の専門会社で数多くのセミナーを開催されている株式会社エス・ピー・ネットワーク所属の講師が、コンプライアンスを”自分ごと”として捉えて取り組むべき重要性を、リアルな事例を用いて解説します。

より意欲的に啓発活動に取り組んでいただくための知識やマインドを身に付けていただく機会にしていただけますと幸いです。

《こんな方におすすめです！》

・企業のコンプライアンス担当者様

・コンプライアンス啓発活動に取り組むにあたり、研修内容や方法について情報や知識が不足していると不安を感じている担当者様

・従業員にコンプライアンスを自分事として捉えてほしい担当者様

【講師紹介】

芳賀 恒人 氏 (株)エス・ピー・ネットワーク 取締役副社長 首席研究員

大手損害保険会社で、上場企業や官公庁向けコンサルティング等を経て、エス・ピー・ネットワーク入社。

企業のリスク抽出・リスク分析ならびにビジネスコンプライアンスを中心とする内部統制構築を専門分野とするリスクアナリストとして、企業の反社会的勢力排除の内部統制システムの構築・運用支援、排除計画の策定・排除実務支援、各種コラムの執筆・講演などを実施。「反社会的勢力排除の『超』実践ガイドブック」（第一法規）「マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック」（第一法規）など著者多数。

▼セミナー詳細▼

お問合せ：第一法規 セミナー事務局（co_support@daiichihoki.com(#)）

開催：第一法規株式会社（https://www.daiichihoki.co.jp）

※「Zoom」は、Zoom Video Communications, Inc.の商標または登録商標です。