「商業施設・店舗DX展」でAI同時通訳機「ポケトークX」を初公開

ポケトーク株式会社（本社：東京都中央区日本橋兜町7-1 取締役 代表執行役社長：松田 憲幸）は、2025年12月10日～12日に、東京ビックサイトで開催される「JAPAN BUILD TOKYO」内の「商業施設・店舗DX展」に出展することをお知らせいたします。

「JAPAN BUILD TOKYO」内の「商業施設・店舗DX展」は、店舗向けAI・IoT、店舗効率化システム、デジタルサイネージ、無人店舗システム、警備ロボットなど店舗DX技術など、商業施設や店舗向けの様々なテクノロジーを提供する企業が出展し、商業施設やチェーン店側が、製品・技術の導入を目的に来場する専門展示会です。

この度、ポケトーク株式会社は、最新の“据え置き型”AI同時通訳機「ポケトークX（エックス）」を本展示会で展示いたします（ブース番号：14-78）。

「ポケトークX」は、両面に設置されたディスプレイに、互いの言葉を瞬時に翻訳して表示することで、自然な対話を実現する、“据え置き型”AI同時通訳機です。高感度なデュアルマイクが双方の声を正確に捉えることで、騒音下でも精度高く多言語同時通訳を実現すると同時に、会話全体の流れやテーマをリアルタイムで解析し、同音異義語も的確に聞き分ける高精度な翻訳を実現します。

国内外から多様な来訪者を迎える商業施設や店舗において、多言語対応は顧客体験の向上および運営効率化に直結する重要な要素です。インバウンドの回復やグローバル化の進展とともに、即時性と信頼性の高い多言語コミュニケーションに対する需要が急速に高まっています。こうした市場ニーズにお応えするべく、本展示会への出展を決定いたしました。当社ブース（ブース番号：14-78）では、実機のデモンストレーションを通じて、「ポケトークX」の通訳・翻訳精度や操作性、導入イメージをご体感いただけます。

ポケトーク株式会社は、「言葉の壁をなくす」をミッションに掲げ、多言語コミュニケーションのインフラ化を推進してきました。「ポケトークX」は、その中心となるAI同時通訳のインフラ化を目指す製品であり、商業施設や店舗のDXを牽引し、あらゆる人にとって「言語の壁」のない世界の実現を後押しします。本展示会では、その未来を支える最新の技術をぜひご体験ください。

【 AI同時通訳機 「ポケトークX（エックス）」とは 】

「ポケトーク X」は、多言語による対面での自然な会話を実現するために開発された据え置き型のAI同時通訳機です。

両面ディスプレイを搭載し、互いの言葉を瞬時に翻訳して表示することで、自然な対話がそのまま成立する体験を可能にします。さらに、高感度マイクによる精緻な音声認識や、人の存在を感知して自動で画面が起動するスマートセンサー、会話履歴をワンタッチで消去できるプライバシー設計など、公共空間でも直感的かつ安心して利用できるように設計されています。

詳細URL： https://pocketalk.jp/pt-x

＜販売開始時期＞

- 2026年を予定

＜販売価格・プラン＞

- 月額レンタルまたはサブスクリプションプラン：10,000円（+税）／月- 年額レンタルまたはサブスクリプションプラン：100,000円（+税）／年- 買い切りプラン：200,000（+税）（※2年間・3年目以降は70,000（+税）／年

【 AI同時通訳 「ポケトーク - Sentio （センティオ）」とは 】

AI同時通訳「Sentio」は、相手の話す 41言語を 76 言語の音声とテキストでリアルタイムに通訳して理解でき、まるで専属の同時通訳者がいるように相手の話が分かるサービスです。

ウェブブラウザ上で使用でき、インターネット接続が可能なスマートフォンやパソコン、タブレット端末で使用できます。またオンライン会議だけでなく、対面でも使えることも大きな特長です。

詳細 URL：https://pocketalk.jp/forbusiness/livetranslation