【メンズスキンケアブランドBULK HOMME】『90秒でわかる6TYPEギフト診断』を限定公開！

株式会社バルクオム

メンズスキンケアブランド「BULK HOMME」(以下、バルクオム／運営：株式会社バルクオム、代表取締役CEO：野口卓也)は、パートナーへのギフト選びをサポートする『90秒でわかる6TYPEギフト診断』を期間限定で公開いたします。

本診断は、普段の行動・リアクション・こだわりポイントから「6つのギフト志向タイプ」に分類し、彼が喜ぶ“身だしなみギフト”の方向性を分かりやすく可視化するものです。誕生日、記念日、クリスマスなど、“ハズさない贈り物”を選びたい方に向けた新しいギフト選び体験をお届けします。

診断概要

『90秒でわかる6TYPEギフト診断』

https://croissant.buzz/diagnose/VNav6HfI(https://croissant.buzz/diagnose/VNav6HfI)

"彼の“モノ選びのクセ”から、喜ぶギフトが見えてくる。

普段の行動・リアクション・こだわりポイントから 「6つのギフト志向タイプ」に分類し、 彼が喜ぶ”身だしなみギフト”の方向性をわかりやすく可視化する診断ツール。

誕生日、記念日、クリスマスなど、"ハズさない贈り物"を選びたいあなたへ。

90秒で、彼にぴったりのギフトセンスをチェックしましょう。

診断提供元：BULK HOMME（バルクオム）

BULK HOMMEは、天然由来成分を中心に、自然の力と科学の力を融合することで生まれる確かな機能と品質で、10年以上男性の素肌と真摯に向き合い続けてきたメンズスキンケアブランドです。男性のライフスタイルに寄り添った製品づくりの経験を活かし、今回のギフト診断では“気になる彼にぴったりのアイテム選び”をサポートします。

6つのギフト志向タイプについて

本診断では、以下6タイプに分類します。詳細については、診断結果ページにてご紹介しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29463/table/171_1_322ffaeb472713d71e52ae3187a6e97b.jpg?v=202512100227 ]公開期間について

2025年12月8日(月) ～ 2025年12月31日(水)予定

※コンテンツは告知なく終了する場合があります。

利用方法について- 特設ページ（ https://croissant.buzz/diagnose/VNav6HfI(https://croissant.buzz/diagnose/VNav6HfI) ）にアクセス- 設問に回答（約90秒）- タイプ結果を確認- 結果に合わせたおすすめギフトをチェック

診断結果からそのまま贈れる「LINEギフト」

BULK HOMME公式LINEギフト（ https://mall.line.me/sb/bulkhomme(https://mall.line.me/sb/bulkhomme) ）

診断後は、6つのタイプに合わせた最適なギフトセットを提案。

そのままスムーズに贈れるLINEギフトへの導線をご用意しています。

無料ラッピング＆選べるメッセージカード無料ラッピングサービス4種類のメッセージカード

BULK HOMME公式LINEギフトでは、すべてのギフトに無料ラッピングサービスを実施しています。

さらに、12月8日(月)より、贈るシーンに合わせて選べる4種類のメッセージカードも同梱いたします。（※一部セット限定）

- THANK YOU：日頃の感謝をまっすぐに- HAPPY BIRTHDAY ：誕生日のお祝いに- MERRY CHRISTMAS ：ホリデーギフトに- FOR YOU：気軽に気持ちを届けたい時に

選べるメッセージカード｜対象のギフト一覧

バルクオムとは

【ブランド人気】THE FABRIC FRAGRANCE（ファブリックフレグランス）【LINE限定】メンズヘアケア｜プレミアムセット【LINE限定】メンズスキンケア｜プレミアムセット【LINE限定】薬用ボディウォッシュ&ボディタオル【LINE限定】ハンドジェリー&リップバームセット【LINE限定】ヘアオイル&スキャルプブラシ

バルクオムは、「世界のメンズビューティをアップデートし、グローバルシェアNo.1になる」というメッセージを掲げ、現代を生きる世界中の男性たちに、"なりたい自分"に進化できる自信を与えるスキンケアブランドです。全てのプロダクトは「男性の肌にとってどうあるべきか」を研究し、厳選した成分と処方で高い効果実感を追求。五感に訴えかける贅沢な泡体験や心地よい香りなど、プロダクトを通して驚きや感動を与えられるようにデザインしています。日本では、公式オンラインストアの他、Amazon等のECモール、全国10,000店舗以上のドラッグストア・バラエティショップ・ヘアサロン等で販売。海外では、中国大陸・アメリカをはじめとする国と地域へ進出し、高い評価を得ています。

アワード受賞歴

- 2019年 Cosmoprof Awards 2019 グランプリ「THE SHAMPOO」- 2020年 Pure Beauty Global Award2020 グランプリ「THE FACE WASH」- 2025年 Begin Best Beauty 2025 BEST認定「THE FACE WASH」- 2025年 WWDBEAUTY 2025年上半期ベストコスメ 新商品 メンズコスメ部門1位「THE FACE WASH」会社概要

社名 ：株式会社バルクオム（BULK HOMME Co., Ltd.）

所在地 ：〒1070052 東京都港区赤坂3-2-12赤坂ノアビル2F

代表者 ：代表取締役CEO 野口卓也

設立 ：2017年5月19日

2013年4月TSUMO・JP株式会社BULK HOMME事業部発足。

2017年、組織再編を経て株式会社バルクオムとして事業開始。

資本金 ：9,000万円（2025年12月現在）

事業内容 ：化粧品の企画、販売

TEL ：03-5114-6220（平日 11:00～18:00）

URL ：https://bulk.co.jp