ビジネスの未来を拓く、これからのアプリケーションシステムと情報システム部門に求められる役割～BIPROGYのモダナイズ＆内製化支援～DXSセミナー開催（12/18）のお知らせ- 参加無料

BIPROGY株式会社

ビジネスデジタル化が進む中、情報システム部の役割も「守り」から「攻め」への変化が求められています。

本セミナーでは、ビジネスや技術の変化に伴いニーズが高まっている『アプリケーションシステムや運用のモダナイズ』と、『お客さま主導の内製開発』の2つのテーマでビジネスの変化に対応できるアプリケーションシステムと開発力を手に入れるヒントをご紹介します。

◆開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74398/table/28_1_eaeff314f41bbfb0f3550cd6af85f369.jpg?v=202512100557 ]

◆プログラム

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/74398/table/28_2_e3e63d6a32656f436d7c698c3b3147e9.jpg?v=202512100557 ]

■お申し込み

【DXSセミナーとは】

DXSセミナーはBIPROGYが提供する、DX（デジタルトランスフォーメーション）関連のソリューションや最新トピックを紹介するセミナーシリーズです。「働き方改革」「デジタルマーケティング」「ITシステム開発・運用」など、注目トピックスを中心にお客さまビジネスのDXをご支援します。

