分析AIから実行AIへ。AIが戦略立案から実行管理までサポートするEC向けサービス 「SYMPHIQ（シンフィック）」が12月10日に日本上陸 ～SOLVO MIND（株）が総代理店として提供開始～

ＳｏｌｖｏＭｉｎｄ株式会社SYMPHIQ（シンフィック）

SOLVO MIND株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清水 竜元）は、米国EMGapps, LLC（商号：Symphiq, Inc.）が開発・運営するAI駆動型レベニューオーケストレーションプラットフォーム「SYMPHIQ（シンフィック）(https://symphiq.jp/)」の日本総代理店として、2025年12月10日より国内でのサービス提供を開始します。

1. SYMPHIQローンチの背景

従来のデジタルマーケティングにおけるAIは、データの「分析」や「レポート作成」に留まることが多く、具体的な「戦略立案」や「実行管理」において、「結局、どこにリソースを投下すべきか」

「誰が、どのタスクから手をつけるべきか」

といった実務レベルの意思決定まではカバーできていないケースが多く見られます。

人材不足や広告費の高騰、チャネルの多様化が進む中で、

「数字を見る時間」は増えている一方、「打ち手を決めて前に進める時間」が不足している--。

そうした現場課題から生まれたのがSYMPHIQです。

SYMPHIQは、この課題を解決するため、「分析するだけのAIは、もういらない。コンテキストを理解し、戦略立案から実行管理までをAIがフルサポート」するというコンセプトのもと開発されました。

世界的ECの知見を持つメンバーが25年以上の経験を結集して開発した米国生まれのプロダクトであり、ECマーケターの生産性と収益性の向上を支援します。

2. SYMPHIQ（シンフィック）のサービス概要

SYMPHIQは、膨大なEC関連データと現場知見をAIが統合し、売上目標の設計から施策実行、成果の振り返りまでを一元管理するAIサービスです。

いわば「売上成長のための打ち手を設計し、実行状況まで管理するためのプラットフォーム」であり、AI駆動型のレベニューオーケストレーションにより、企業が抱える課題を解決し、成果へと直結するマーケティング支援を可能にします。

主な特徴

目標を設計するSYMPHIQの目標設計画面イメージ

・ 定量データとコンテキスト情報を組み合わせた施策提案

GA4から取得した定量データと、AIインタビューで収集した定性情報（コンテキスト）をあわせてインプットし、ビジネス状況を把握します。そのうえで、売上成長に寄与する可能性が高い施策候補を整理し、優先順位づけされた形で提示します。

・ 戦略立案から実行管理まで一気通貫

目標達成に必要なKPIへ自動分解（5ファネル/25KPIs）し、ボトムアップ式で目標を設計します。さらに、「GOAL（戦略目標）」から「STEP（作業）」まで6階層に構造化されたマーケティングアクションを提示します。

・ 専門家レベルの実行サポート

提案されたアクションは、実行概要、必要なリソースやスキル、実装手順などの詳細なガイダンスとともに提供されます。また、タスクのアサイン、進捗の可視化、進捗予測（ペーシング機能）により、早期の軌道修正を可能にし、専門代理店と遜色ない実行サポートを行います。

・ 継続的な成長を支える知識保持

施策の実行履歴、調整、課題、結果を「計画」「進行」「完了」の3つのプロファイルで記録（知識保持）し、チームの離職後も保持された「組織的記憶」を次の戦略策定に利用することで、継続的な成長を支えます。

GA4接続により25種類のKPIに自動分解するSYMPHIQのコンセプト

3. 提供体制

SOLVO MIND株式会社について

SYMPHIQの日本総代理店であるSOLVO MIND株式会社は、リンクシェアジャパン株式会社およびRakuten SQREEM 株式会社の代表取締役を歴任した清水竜元が2025年10月15日に立ち上げたAI駆動型マーケティング支援会社です。SOLVO MINDは、AI技術の活用と海外パートナーとの協力を軸に、日本のデジタルマーケティングに新しい価値を提供します。豊富な知見と実績を組み合わせ、SYMPHIQの提供を通じて、企業の収益拡大を支援してまいります。

■先行導入企業

・株式会社エリカ健康道場

酵素ドリンク「優光泉」をはじめとした健康食品の開発・製造・販売や、ファスティングプログラムの提供を行う健康食品メーカー。

公式サイト：https://www.danjiki-net.jp/

・株式会社アイ・ティー・シー / Livease

家電・電気機器の修理・メンテナンスや輸入サポートで培った技術を背景に、生活家電・生活用品ブランド「Livease（リヴィーズ）」を展開。

公式サイト：https://livease.jp/

ほか、複数のEC企業で導入を予定

4. 会社概要

＜SYMPHIQ 日本総代理店＞

会社名：SOLVO MIND株式会社 URL：https://solvomind.jp/

設立：2025年10月15日 代表取締役：清水 竜元

所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町4-14 VORT渋谷桜丘ビル5F

事業内容：AIマーケティング事業、AIソフトウェア開発、SYMPHIQの国内販売とサポート

SYMPHIQサービスサイト URL：https://symphiq.jp/

Founder & CEO プロフィール（清水 竜元）

リンクシェアジャパン株式会社（楽天グループ）代表取締役社長、

Rakuten Marketing LLC Board of Manager、

楽天スクリーム株式会社 代表取締役社長 などを歴任。

アフィリエイトおよびデジタルマーケティング領域で20年以上の経験を持ち、

数多くのEC・ブランド企業の成長支援に携わってきました。

本件に関するお問い合わせ先

SOLVOMIND株式会社株式会社

SYMPHIQ日本事業担当 宛て

E-mail：info@solvomind.jp

＜Symphiq 開発・運営元＞

会社名：EMGapps, LLC（商号：Symphiq, Inc.）

設立：2023年1月1日

事業内容：「SYMPHIQ」の開発・運営、

クラウドサービス提供、技術サポート、パートナー向けトレーニング

Co-founder：Jeremy Gunn, Eric Maas, Bjorn Espenes