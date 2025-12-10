AGEST、グループ会社DWSによるOracleテスト自動化ツール「Dimension SwifTest バージョン 2025.3」リリースのお知らせ

株式会社AGEST

先端品質テクノロジーを活用してソフトウェアの品質・安全性向上を支援する株式会社AGEST（本社: 東京都文京区、代表取締役 社長執行役員 CEO: 二宮 康真、以下、「AGEST」）は、グループ会社であるDeveloping World System Limited（以下、「DWS」）がOracleテスト自動化ツール「Dimension SwifTest」の最新版、バージョン 2025.3をリリースしたことをお知らせします。

今回のリリースには、テスト体験を「よりスマートに、より速く、そしてより直感的」に変える革新的な機能と機能強化が数多く搭載されています。パフォーマンスやUXの向上から、レポート作成における迅速な改善に至るまで、多岐にわたるアップデートを通じて、お客様のテスト自動化を強力にサポートします。

■主なアップデート内容

１. レコード＆キャプチャ：バージョン 1.0 のご紹介

DWSは、AIによって駆動される新機能「レコード＆キャプチャ」のバージョン 1.0 をご紹介します。この機能により、DS4JDE、およびJDE EnterpriseOne（E1）ユーザーは、E1を通常通りに使用するだけで SwifTest のアクションを自動で作成できます。SwifTestのAIが、お客様のユーザーアクション（キー入力、ボタンクリックなど）を、SwifTestネイティブのテストスクリプトアクションへと自動的に変換します。バージョン 1.0 は、最も一般的なE1ユーザーアクションすべてに対応しており、これにより、基本的なスクリプトを迅速かつ容易に構築できるようになります。その後、ループ処理、アクションのグループ化、条件分岐（コンディショニング）、その他の高度な機能を含む「付加的な」アクションを自由に追加することが可能です。

ご利用開始は簡単です。

- 新しいテストを作成します。- 「アクションを記録 (Record Actions)」をクリックします。- EnterpriseOne でプロセスを実行します。- お客様のワークフローが DS アクションに変換されるのをご覧ください。

今後のリリースでは、本機能はOracle Cloud AppsやSalesforceなど、他のサポート対象ERPへも拡張される予定です。また、新年にはこの強力な機能をご紹介する短いウェビナーへの招待状をお送りしますので、ぜひご注目ください。

２．動的なAIパワー検索

AI機能をさらに発展させ、SwifTestでは自然言語を用いてカスタム検索が可能になりました。AI Power Searchの下にある「New Search」をクリックし、クエリを入力するだけで、関連データセットとともに自然言語で結果を受け取ることができます。DWSのAIは、テストスクリプトおよび実行データの基盤となるスキーマを理解し、生の情報を分析して意味のあるインサイトを提供します。

３．実行概要レポート

複雑なスクリプトでは、グループ化やループ処理といった親階層のアクションなど、高度な機能が使用されることが頻繁にあります。こうしたスクリプトは数十ページにわたる詳細な実行レポートを生成しますが、網羅性が高い反面、その確認には時間を要する場合がありました。そこで今回の最新リリースでは、この課題に対応するため、「実行概要レポート」を導入しました。これは、Dimension Hubからアクセスでき、PDFエクスポートも可能な簡潔なレポートです。親/グループ構造を持つスクリプトに最適で、レベル1のアクションとそのステータスを明確な表形式で提供します。また、スクリーンショットの有無は引き続き設定可能です。完全な詳細情報を必要とされるお客様向けには、詳細な実行レポートも引き続きご利用いただけます。

４．パフォーマンスとUXの強化

これまでと同様に、サポート対象のすべてのERPにおいて、数多くの技術的およびUIの改善を実現しました。これらの強化は細部にわたるものかもしれませんが、よりスムーズで、迅速かつ直感的な操作体験の実現に貢献しています 。

DWSは、最新のバージョン 2025.3 のリリースにより、AI駆動の「レコード＆キャプチャ」や自然言語による「ダイナミック AI パワーサーチ」といった革新的な機能を提供することで、お客様のテスト自動化をよりスマートに、迅速かつ直感的な体験へと進化させます。

今後においても、エンタープライズアプリケーションの品質保証における効率化と価値創造を強力に支援してまいります。また、お客様からのフィードバックやアイデアは常に歓迎いたします 。SwifTestをより良いツールにするため、ぜひご意見をお寄せください。

以上

※ すべてのブランド、製品名、会社名、商標、サービスマークは各社に権利が帰属します。

【DWSについて】

株式会社DWSは、エンタープライズアプリケーションに特化したテスト自動化ソリューションを提供しています。グローバルな展開と、長年にわたる専門知識を活かし、お客様のデジタルトランスフォーメーションを力強く支援します。

https://dws-global.com/

【AGESTについて】

AGESTは、「テクノロジーですべてのDXに豊かな価値と体験を」をビジョンに掲げ、先端テクノロジーの研究や最新技術に対応したQAテックリード人材の育成を推進し、次世代QAソリューションの提供を通じて、高度デジタル社会の発展に貢献しています。

https://agest.co.jp

【本サービスに関するお問い合わせ】

Developing World System Limited 営業部 Sales@dws-global.com

サービスサイト：https://dws-global.com/test-automation/

【報道関係者からのお問い合わせ】

株式会社AGEST IR広報室 広報担当

Mail:ml-pr@agest.co.jp

Tel:03-5333-1246