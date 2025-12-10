VOVA（ボバ）、穴をあけても燃えにくい準固体電池を搭載、新世代モバイルバッテリー「Heat Zero」 発売

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won）はモバイルバッテリーブランド「VOVA（ボバ）」より、準固体素材を使用することにより高耐久+発火リスクを大幅に低減したQi2対応モバイルバッテリー 「Heat Zero」を、2025年12月15日より発売いたします。

本製品は従来の液体素材と比べて、液漏れや発火のリスクが少ない準固体素材を使用したモバイルバッテリーです。昨今の飛行機での発火事故などを始め、モバイルバッテリーへの安全性が見直されている現代に最適な次世代モデルです。

公式ECサイト『MyCaseShop』

https://www.mycaseshop.jp/(https://www.mycaseshop.jp/vv43001)

製品特長

VOVA（ボバ）準固体電池を採用した燃えにくいQi2対応モバイルバッテリー「Heat Zero」

・燃えにくい準固体セルの採用

液体電解質の使用料を10%未満にまで抑えた準固体のバッテリーを採用。一般的なリチウムイオン電池に比べて発火リスクを大幅に低減しました。強い衝撃や釘刺しなどの過酷な条件下でも発熱・発火しにくい高耐久構造で、安全性を徹底追求しています。

釘刺し実験中身を取り出す 液漏れ無し充電可能

・発熱を抑えるNTCスマート温度制御システム

NTCスマート温度センサーを搭載し、発熱を自動的に検知・抑制します。従来製品と比較して発熱をより効果的に抑え、安定かつ効率的な充電を実現します。

・難燃性V0グレード素材採用

筐体にはUL94（米国UL規格）で認定された最高難燃グレード（V0）のポリカーボネート素材を使用。炎を当ててもすぐに自己消火し、燃え広がりません。

・Qi2認証取得 従来の2倍のスピードで充電

最新の次世代ワイヤレス充電規格 Qi2に対応し、MagSafe機能搭載iPhoneへの最大15Wワイヤレス急速充電を実現しました。従来の7.5W出力のワイヤレスバッテリーと比べて、約2倍のスピードでiPhoneの充電が可能です。

・パススルー充電対応

バッテリー本体の充電中にスマートフォンなどのデバイスが接続された際、バッテリーとデバイスが同時に充電されます。接続デバイスの負荷を自動認識し最適に電力配分を行うアルゴリズムで、バッテリー本体とデバイスの両方を効率よく、素早くフル充電できます。

・PD18W急速入力 90分で満充電

USB-C PD18W入力に対応し、約90分でバッテリー本体をフル充電可能。外出前に充電を忘れていても、短時間でしっかり充電できるので安心です。

・電池残量が一目でわかる数値表示を搭載

4段階のLEDインジケーターでバッテリー残量を一目で確認できます。ワイヤレス充電時には緑色のLEDが点灯、充電状態を直感的に把握できます。

・置くだけ自動でスマート充電

デバイスを置くだけで自動的に充電がスタートするウェイクアップ機能を搭載。電源ボタンを押す手間は不要です。エネルギー伝導効率は最適化され、無駄なく、より持続的で省エネな充電体験を提供します。

製品仕様

製品名：Qi2対応モバイルバッテリー Heat Zero（ヒートゼロ）

カラー：パウダーブルー・ペールピンク・シルバーグレー・マットブラック

バッテリー容量： 3.85V/5000mAh（19.25Wh、準固体リチウムイオン）

サイズ：64.4×92.6×14.5mm

重量: 133g

入力（USB-C）： 5V/3A、9V/2A（PD 18W Max）

出力（USB-C）： 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A（20W Max）

出力（ワイヤレス）： 15W/10W/7.5W/5W（最大15W）

USB-C＋ワイヤレス合計出力：最大15W

USB PD対応： PD 18W

本体充電時間：約90分（※18W入力の場合）

VOVA（ボバ）について

マットブラック・ペールピンク・パウダーブルー・シルバーグレー

VOVA（ボバ）は、デザインの力でテクノロジーと生活をつなぐモバイルバッテリーブランドです。

自社開発ラボ「VOVA LAB」で培った独自技術と高い品質基準により、信頼できる充電体験を提供します。

シンプルで洗練されたデザインと、ユーザーに寄り添う誠実なものづくりを大切にし、あなたの毎日をより快適に、そして美しくすることを目指しています。

また、世界を旅する韓国の人気トラベルYouTuber〈Pani Bottle〉がブランドアンバサダーとして参加し、旅先でも信頼できるVOVAの品質と価値を発信しています。

【株式会社ロア・インターナショナル 概要】

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

URL ：https://www.roa-international.com

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp