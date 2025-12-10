【お役立ち資料公開】勤怠管理システムの選び方ガイド～よくある失敗例をピックアップ！勤怠管理システム選びで必ず検討すべき、5つのチェックポイントとは？～

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

株式会社ヒューマンテクノロジーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：家崎 晃一）は、勤怠管理システムの選定に役立つ資料『【保存版】勤怠管理システムの選び方ガイド ～よくある失敗例をピックアップ！勤怠管理システム選びで必ず検討すべき、5つのチェックポイントとは？～』※を公開いたしました。

本資料は、勤怠管理システムの導入・リプレイス時によく起こる“失敗例”や、導入前に必ず確認すべき5つのチェックポイント、ITreview上で口コミ数・知名度ともに高い3サービスの比較、さらに「KING OF TIME（キングオブタイム）」に寄せられたユーザーレビューの分析結果などをまとめた内容となっています。

※本資料は、アイティクラウド株式会社（ITreview運営）により制作されたものです。

■ 勤怠管理システム多様化と選定時の課題

勤怠管理システムは現在、市場におよそ100種類以上存在し、機能や価格帯も多様化しています。

その一方で、「どのシステムを選べばよいのか分からない」「比較のポイントがつかめない」と感じる企業担当者も少なくありません。特に、初めて勤怠管理システムを導入する際の検討すべきポイントを掴むまでに時間を要するという課題が見受けられます。



こうした状況を踏まえ、検討軸を分かりやすく整理し、多様化する勤怠管理システムの中から最適な選択をサポートするため本資料を作成しました。

■本資料の特徴

1.失敗しないための「5つのチェックポイント」の紹介

自社の勤怠管理方法への適合性など、勤怠管理システム選定時に検討すべきポイントを5つに絞り、解説しています。



2.ITreviewデータにもとづく主要3サービス比較

ITreview上で口コミ数が多く、市場でも知名度の高い3つの勤怠管理システムをピックアップし、満足度、サポート品質、導入のしやすさなどの観点で比較しています。



3.ユーザーレビューから読み解く「KING OF TIME（キングオブタイム）」の強み

お客様が高く評価しているポイントを実際のユーザーレビューをもとに紹介しています。

■ 資料のダウンロード

本資料は、以下のページより無料でダウンロードいただけます。人事労務担当者の皆様をはじめ、働き方改革や業務効率化にご関心のある方々にご活用いただければ幸いです。

■【KING OF TIME】について

資料をダウンロードする :https://www.kingoftime.jp/itreview_report_form/

「KING OF TIME」は、導入企業数6万5,000社以上、利用者数420万人以上（2025年10月時点）を誇る市場シェアNo.1（※）のクラウド勤怠管理・人事給与システムです。

PCやスマートフォン、ICカード、生体認証、入退室連携、アルコールチェックなど多様な方法で出退勤打刻ができ、休暇申請や残業承認もオンラインで完結。

変形労働時間制など複雑な勤務体系や最新の法改正にも対応し、企業ごとの就業ルールにも柔軟に対応可能です。

さらに同一料金内で、入社手続きや人事情報の管理を行う「KING OF TIME 人事労務」、給与・賞与・年末調整の計算を行う「KING OF TIME 給与」、人事・勤怠データの可視化を行う「KING OF TIME データ分析」を利用可能。各機能が勤怠情報とシームレスに連携し、バックオフィス業務の効率化を支援します。

▶製品ホームページ https://www.kingoftime.jp/

※ シェアNo.1表記について

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2024年度実績 ベンダーシェア



