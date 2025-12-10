【2031年に223億米ドルへ・CAGR10.1％】世界の都市セキュリティスクリーニング市場：高度化する都市安全を支える最新技術と将来展望
世界の都市セキュリティスクリーニング市場は、2022年時点の94億米ドルから2031年には223億米ドルへと拡大する見通しであり、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）10.1％という非常に力強い成長が予測されています。この急速な市場拡大は、都市化の加速、公共インフラの高度化、そして世界的に増加する安全保障リスクを背景に進んでいます。都市におけるセキュリティスクリーニングとは、公共空間や交通機関、商業施設などで危険物の持ち込みを防ぎ、市民の安全を守るための重要なプロセスです。最先端の技術と高度センサーを活用し、バッグ検査、個人スクリーニング、持ち物検査が迅速かつ高度に行われることで、都市リスクの低減と安全文化の醸成に貢献しています。
市場拡大を支える主要因：都市化、犯罪対策、技術革新の三位一体の進化
都市セキュリティスクリーニング市場が急成長している最も大きな要因は、都市人口の増加と公共空間の利用拡大です。都市は経済活動の中心であり、人々の移動、観光、イベントが集中することから、セキュリティリスクも必然的に高まります。特に国際的な大型イベントの開催、空港や鉄道駅の利用者増加、大規模商業施設の発展などが、スクリーニング設備導入を加速しています。
さらに、世界的にテロや暴力事件、組織犯罪が多様化していることも市場成長の要因です。治安維持と予防策の強化が各国で進められ、AI搭載型スキャナー、生体認証システム、非接触センサーなど、より高度で精度の高い検査技術の導入が増加しています。このような技術革新が、スクリーニングの効率化、誤検知率の低減、迅速な脅威識別を可能にし、市場全体の信頼性を高めています。
最新技術がもたらす変革：AI、IoT、非接触技術によるスマートセキュリティの実現
近年の都市セキュリティスクリーニング市場では、AI（人工知能）、IoT（モノのインターネット）、クラウド分析などのデジタル技術が大きな役割を果たしています。AIを活用した画像解析は、従来の手動検査では見落としやすいパターンを自動検知し、危険物識別の精度を飛躍的に高めています。IoTセンサーはリアルタイムに検査データを共有し、都市全体の安全レベルを統合管理できるようにします。さらに、非接触技術の普及は、コロナ禍後の衛生意識の高まりを受けて需要が増加しており、人々が持ちものを置かずに検査を通過できる新しいスタイルのスクリーニングとして注目されています。
また、クラウドベースの監視システムにより、複数の都市施設を横断して安全管理が可能となり、迅速な意思決定や緊急対応の高度化が実現しています。これらの技術進化は、単なる“検査プロセス”を超えて、「都市のスマートセキュリティ」としての枠組みを形づくっています。
地域別動向：北米・欧州が主導、アジア太平洋が最大の成長地域に
市場全体では北米と欧州が技術導入の先進地域として主導的役割を果たしています。特に米国は空港・公共施設のセキュリティ投資が大きく、政府主導の安全対策が市場成長を牽引しています。一方で、アジア太平洋地域は都市化率の上昇や巨大都市のインフラ強化を背景に、最も高い成長ポテンシャルを持つ地域といえます。中国、インド、日本、韓国などでは、都市安全の高度化が国家戦略として進められ、高性能スクリーニングシステムへの投資が急増しています。
