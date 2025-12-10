MINISFORUM、最大26％OFFの「クリスマスセール2025」を開催
2025年12月4日（木）から12月31日（水）までの期間、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて「クリスマスセール2025」を開催いたします。
AIミニPCから高性能ミニワークステーションまで、人気の製品を最大26％OFFの特別価格でご提供いたします。購入金額に応じたプレゼント特典もご用意しております。
キャンペーンページ：https://bit.ly/3KzFU00
主なキャンペーン内容
■ フラッシュセール（最大26％OFF）
スタッフおすすめモデルを、期間限定の特別価格で販売いたします。
XG1-370（32GB RAM + 1TB SSD）
通常価格169,990円 → 129,990円（24% OFF）
X1 Lite（ベアボーンキット）
通常価格66,990円 → 49,590円（26% OFF）
MS-R1（32GB RAM+0GB SSD）
通常価格104,999円 → 79,999円（24% OFF）
■ 対象製品プレゼント特典
人気モデルのご購入で、スマホスタンド・スマホポーチ・クリスマスパズルなどをプレゼント。
■ セット割引（バンドル）
ミニPC＋アクセサリーの限定セットを特別価格でご提供。
MINISFORUMについて
MINISFORUMは、グローバルAI PCブランドです。世界150か国以上で累計400万台以上を販売し、「コンパクトなのに高性能」という理念のもと、クリエイター、ビジネスユーザー、エンジニア、学生まで幅広い層に向けた革新的なミニPCを提供しています。
今回のクリスマスセールを通じ、より多くのお客様に高性能ミニPCをお得にお選びいただける機会をご提供できれば幸いです。
※価格はすべて税込。数量限定のため、在庫状況により早期終了する場合がございます。
