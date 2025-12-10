台湾の近視矯正レンズ市場は力強い成長が見込まれ、2033年には1億4,060万米ドルに達すると予想されています。
台湾の近視コントロールレンズ市場は、小児近視の有病率の上昇、早期視力矯正への意識の高まり、そして先進的な光学技術の導入拡大を背景に、大幅な拡大が見込まれています。最新の業界分析によると、2024年に4,930万米ドルと推定される市場規模は、2033年には1億4,060万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）12.80%で成長が見込まれます。
近視による負担の増加が市場需要を加速
台湾は依然として世界で最も高い小児近視率に直面しており、効果的な近視管理ソリューションの必要性が高まっています。デジタルスクリーンへの露出の増加、屋外活動の制限、そして急速な都市化が、若年期における近視の発症を加速させています。その結果、親や医療従事者の間では、オルソケラトロジー（オルソケラトロジー）、特殊ソフトコンタクトレンズ、近視の進行を遅らせることを目的としたデフォーカス機能付き眼鏡レンズなど、近視抑制レンズの導入がますます増えています。
技術革新が市場拡大を促進
レンズ設計と素材における技術革新により、近視抑制レンズの快適性、安全性、有効性は飛躍的に向上しました。デュアルフォーカス光学系、周辺デフォーカス制御、カスタマイズ可能なレンズフィッティングシステムといった革新は、消費者の信頼を高め、検眼業界全体で臨床的に広く受け入れられています。
台湾には、眼鏡店、眼科クリニック、近視専門センターが数多く存在し、その普及をさらに後押ししています。AIを活用した視力測定ツール、デジタルフィッティングプラットフォーム、遠隔検眼サービスの導入も、近視管理におけるアクセス性と個別化の向上に貢献しています。
親と学校の意識向上
公衆衛生キャンペーンや学校における視力プログラムにより、屈折異常への早期介入に対する意識が高まっています。親たちは、矯正眼鏡だけに頼るのではなく、予防策を積極的に模索するようになっています。こうした考え方の変化は、全国で近視矯正レンズの普及が進む大きな要因となっています。
小売・臨床流通が市場プレゼンスを強化
市場の成長は、以下のような強力な流通ネットワークによってさらに強化されています。
オーダーメイド処方箋を提供する眼科クリニック
小児眼科管理に特化した近視矯正センター
ブランド主導型で技術主導型のレンズソリューションを提供する眼鏡店
HOYA、CooperVision、Essilorといった世界有数のグローバル企業は、台湾において製品ポートフォリオの拡充を続けており、臨床的に検証された近視矯正レンズへの消費者のアクセスを向上させています。
規制と医療支援が普及を促進
台湾の医療制度は、網膜剥離、緑内障、黄斑変性症など、強度近視に伴う長期的なリスクへの認識を深めています。その結果、医療専門家は早期介入の選択肢を推進しており、臨床的に証明された近視抑制ソリューションへの需要が著しく増加しています。
台湾近視矯正レンズ市場における主要企業
● Brighten Optix
● Vision Technology Co., Ltd.
● SEED Co., Ltd.
● CooperVision
● HOYA
● Essilor
● ZEISS
