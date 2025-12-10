NSW、スマートグラス「RealWear Arc 3」を提供開始 ～メンテナンス保守、物流/倉庫業、ヘルスケア分野、組立/検査向けの市場拡大～
ITソリューションプロバイダのNSW株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員社長：多田 尚二、以下NSW）は、RealWear, Inc.（本社：米国ワシントン州バンクーバー、CEO：Sebastian Beetschen）のウェアラブルデバイス「RealWear Arc 3」の提供を本日より開始いたします。
「RealWear Arc 3」は、音声認識技術で高い評価を得た「Navigatorシリーズ」の性能を継承した新モデルです。「両手を使う作業」「安全性が重視される現場」「遠隔支援が必要な業務」に特化した現場DXツールとして、Arc 3と最新技術である「Ari OS」AI 音声優先OSの組み合わせにより、作業支援と利便性を提供します。
従来モデルからさらなる軽量化を実現し、FHD（1,980×1,080）サイズの高精細シースルーディスプレイを搭載。装着時の快適性を高めつつ、現場の視界を確保しながら情報を確認できます。
さらに、Ari OSとの対話により製品操作を簡略化できるため、作業現場での課題解決をスピーディーに行うことが可能です。
また、RealWearシリーズとして初めて広角カメラを標準搭載。現場全体の状況把握を容易にし、複雑な設備や大型機械の点検、周囲の危険箇所の確認などにも活用できます。
■製品イメージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336192&id=bodyimage1】
■販売価格
本製品はオープンプライスです。
SSPサポートプランを付帯いただくことで、購入後3年間、安心してご利用いただけます。
詳細な価格や導入プランについては、当社営業窓口までお問い合わせください。
■今後の展開
当社は、「RealWear Arc 3」をはじめ、「RealWear Navigatorシリーズ」を展開し、各種システムとの連携やお客様のニーズに合わせたアプリケーション開発を通じて、安全で効率的な作業環境の実現を支援してまいります。
また、2026年1月21日（水）～23日（金）に東京ビッグサイトで開催される「スマート工場 EXPO」（ファクトリーイノベーションWeek 2026）に出展いたします。
日本初公開となる「RealWear Arc 3」を実際に体験いただけるブースをご用意していますので、ぜひご来場ください。
■RealWear, Inc. からのエンドースメント
RealWearはNSWとの強固なパートナーシップのもと、日本でプロフェッショナル向けの新ARヘッドセットを発売します。
RealWear Arc 3は、高品質なシースルーディスプレイと複数の広角カメラを搭載した新モデルで、視認性と作業精度を向上させます。これにより遠隔地の専門家は、人間の視覚システムに匹敵するほど現場の状況を詳細に把握できるようになりました。Arc 3にはRealWearの最新技術「Ari OS」も搭載。AI音声優先OSにより操作が簡単で直感的になりました。RealWearは今後もAI技術と人間の能力を融合させ、単独では到底達成不可能な領域まで、人々の可能性を拡大し続けます。
RealWear, Inc. CEO,
Sebastian Beetschen
■関連リンク
・RealWear Arc 3について
https://dx.nsw.co.jp/solution/realwear/arc-3/
・RealWear Navigatorについて
https://dx.nsw.co.jp/realwear/
・第10回 スマート工場 EXPO -IoT/AI/FAによる製造革新展-
https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp/about/sfe.html
■NSW株式会社について
1966年創業。製造や流通など業種対応のシステム構築、ITインフラ設計・運用、自社データセンターを基盤としたクラウドサービスなどをワンストップで提供します。また、車載分野や通信・設備分野における組込みシステム開発とLSIやボードの設計開発も手掛けています。これらの実績を生かしIoT、AI、エッジコンピューティングなどの分野で新たな価値創造に取り組み、デジタル変革による社会と企業の持続的成長の両立に向け、DX実現のパートナーとしてお客様とのビジネス共創を推進してまいります。詳細はhttps://www.nsw.co.jp/ をご覧ください。
・本ニュースリリースに掲載している情報は、発表日時点のものです。
・各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。
■サービス内容に関するお問い合わせ先
NSW株式会社
サービスソリューション事業本部
営業統括部 第一営業部：上代（かじろ）
TEL：03-3770-0096
E-mail：ml-rw-sales@ml.nsw.co.jp
■報道関係者からのお問い合わせ先
NSW株式会社
コーポレートサービス本部
企画室 広報担当：竹中、田中
TEL：03-3770-4014
E-mail：kouhou@ml.nsw.co.jp
配信元企業：NSW株式会社
