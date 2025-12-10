キオクシア：PCIe(R) 5.0 SSD製品ラインアップを拡充する新製品の発売について

AI環境に適したハイエンドおよびエントリーレベルのSSDが登場

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は「キオクシア（KIOXIA）」ブランドのパーソナル向けSSDの新製品として、「EXCERIA PRO G2 SSDシリーズ」および「EXCERIA G3 SSDシリーズ」を2026年1月下旬より順次販売[注1]を開始します。これにより当社のPCIe 5.0のラインアップを拡充させ、あらゆるユースケースに次世代テクノロジーを提供します。

EXCERIA PRO G2 SSDシリーズ

EXCERIA PRO G2 SSDシリーズは、生成AIの活用、ゲーミングやクリエイティブ制作に求められる高負荷のワークロードを可能にする高性能なシステム構成に向けて設計されており、キオクシアのパーソナル向けSSDラインアップの中で最速のモデルです。最大4TB[注2] [注3]の容量を備え、シーケンシャルリードで最大14,900MB/s、シーケンシャルライトで最大13,700MB/s[注4]を実現しています。これにより、パフォーマンスを重視するPC環境に適しています。さらに、ヒートスプレッダー入りラベルを採用したことで冷却性能の向上も図っています。

EXCERIA G3 SSDシリーズはエントリーモデルのSSDへPCIe 5.0テクノロジーをもたらします。シーケンシャルリードで最大10,000MB/s、シーケンシャルライトで最大9,600MB/s[注4]の速度を特長とし、日常のPC作業高速化に加え、AIアプリケーションの活用や快適なゲーム環境の構築をサポートします。EXCERIA G3 SSDシリーズは、1TB、2TBの容量を取りそろえています。なお、2026年中に4TBがラインアップに追加される予定です。[注1]

すでに発売を開始しているEXCERIA PLUS G4 SSDシリーズとともに、キオクシアはPCIe 5.0環境向けの包括的なストレージソリューションを提供します。また、これらのSSDはキオクシアの先進的な CMOS directly Bonded to Array（CBA）技術を活用した3次元フラッシュメモリBiCS FLASH™ 第8世代を採用しており[注5]、これによりフラッシュメモリの速度向上、高密度化、および消費電力の低減を実現し、SSDの性能向上に貢献します。

新製品「EXCERIA PRO G2 SSDシリーズ」および「EXCERIA G3 SSDシリーズ」の詳細は下記製品ページをご覧ください。

https://www.kioxia.com/ja-jp/personal/ssd/exceria-pro-g2.html

https://www.kioxia.com/ja-jp/personal/ssd/exceria-g3.html

・パーソナルストレージ製品のラインアップは国や地域によって異なります。

・製品の画像は実際の製品と異なる場合があります。

・PCIeはPCI-SIGの登録商標です。

・NVMe は、NVM Express, Inc. の米国またはその他の国における登録商標または商標です。

・その他記載されている社名・製品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先：

本製品のサポートは、販売元の株式会社バッファローが対応します。[注1]

株式会社バッファロー お客様サポート

URL: 86886.jp

＊本資料に掲載されている情報（製品の仕様、サービスの内容およびお問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

報道関係の本資料に関するお問い合わせ先：

キオクシア株式会社

プロモーションマネジメント部

進藤智士

Tel: 03-6478-2404

