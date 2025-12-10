【やさしい猫のポンちゃんクッション＆キィちゃんミニぬいぐるみ】がヴィレヴァンオンラインに登場！
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
「やさしい猫のポンちゃん」販売ページ :
https://vvstore.jp/products/detail/5050310
「泣きむし猫のキィちゃん」販売ページ :
https://vvstore.jp/products/detail/5050311
ぜひどちらもお迎えして可愛がってください♪
SNSで人気のイラストレーター『モフ缶』のクラファン第二弾！
今回は「やさしい猫のポンちゃん」がクッションに、
「泣きむし猫のキィちゃん」がミニぬいぐるみ化に挑戦します！
クッションは驚くほどもちもちで癒される♪
ミニぬいぐるみはお出かけやぬい撮りにピッタリなサイズです！
■「やさしい猫のポンちゃん」クッション\8,470 (税込)
■「泣きむし猫のキィちゃん」ミニぬいぐるみ\7,040(税込)
ぜひどちらもお迎えして可愛がってください♪
▼商品情報
「やさしい猫のポンちゃん」クッション
サイズ: 縦:30cm 横:35cm 奥行き:30cm
材質:ポリエステル
生産国:CHINA
「泣きむし猫のキィちゃん」ミニぬいぐるみ
サイズ: 縦:16cm 横:10cm 奥行き:12cm
材質:ポリエステル
生産国:CHINA
※商品は手作業で採寸しておりますため、商品の個体差、製法、素材等により、表記サイズより多少の誤差がございます。
※商品の色は照明やブラウザの関係で実物と多少の違いが生じることがございます。
※商品をよりよくするため、生産時に若干仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。
