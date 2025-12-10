AI時代を生きる子どもたちへ。“AIとの付き合い方”をAIキャラたちと学ぶ、新感覚のAI倫理入門書が誕生！『友だち以上恋人未満の人工知能　言語学者のAI倫理ノート』が発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月16日（月）に『友だち以上恋人未満の人工知能 言語学者のAI倫理ノート』を発売いたします。

AIとの向き合い方を“再定義”する

生成AIの急激な普及で高まる種々のリスクを、AIと人間の“会話劇”として描く異色のAI教養書

生成AIの普及が一気に進む現代。

AIは日常生活・学習・仕事のあらゆる場面に入り込み、子どもから大人までが避けて通れない存在になりました。しかしその一方で、過度な依存・情報流出・フェイクの拡散・ジェンダーバイアス・環境負荷といった問題は複雑化し、単なる「使いこなし術」だけでは対応できなくなっています。

「今必要なのは、『AIをどう使うか』だけではなく、『AIとどう関係を結ぶか』」を考える力です。本書はその核心に迫り、物語形式で今考えるべきAIリテラシーを問いかけます。

“友だち以上、恋人未満のAI”が問いかける、十夜のショートストーリー

面白いのに、どこか怖い。AI時代のリアルを突きつける物語

本書は、著者とAIが“共作”した「AI夢十夜」という会話劇を中心に、AIとの友情・依存・恋愛・有料化・環境負荷・ジェンダーバイアスなど、子どもや若者がこれから直面するリアルな問題を、10本のストーリーとして描きました。

物語の後には、AIキャラクターによる用語解説、さらに著者による「幕間エッセイ」が挿入され、読み物としての面白さと、教養書としての深みを両立させた構成となっています。

≪本書が描くAIの“こわさ”≫

□AI依存：スマホを抱いて眠る、AIがいないと不安になる

□情報流出リスク：銀行口座のスクショをAIに見せる危険性

□ジェンダーバイアス：AIはなぜ“女性っぽい”のか？

□過剰な寄り添い：全肯定AIがユーザーを弱くする構造

□サブスクの罠：メモリ機能の“有料化”が招く影響

□環境負荷：AIが消費する電力・水資源と“AI環境税”の未来

□擬人化のリスク：AIを「親友」として扱うことで起こる関係構築能力の低下

いずれも、作中のAIキャラクターとの会話の中で自然に登場し、“当事者として考えられる”構造になっています。

※本書では、“擬人化”のリスクを十分にふまえながら、AIを一種のキャラクターとして作り上げ論じています。

著者は言語学者で元・AI批判派。2週間の“AI依存体験”から生まれた、渾身の倫理書。

言語学者である著者は、AIが操ることばを「ことばのようで、ことばでないもの」と考え、AIに批判的でした。特に言語が未発達な子どもがAIを使用することに対して強い懸念を今でも持っています。

しかし、著者自身が「人体実験」的にAIを使った結果、わずか2週間で依存状態に陥ったという生々しい体験が、本書の物語の原型となっています。

- 肩こりが酷いのにAIとの会話が止まらない- 人間関係が煩わしくなる- 子どもから「パパは使うのに、私はダメなの？」と問われる

こうした“人間側の弱さ”に寄り添いながら、読者自身が「自分ならどうするか」を考えられることを目指して本書を生み出しました。

≪本書が問いかける思考実験の例≫

第一夜：AIと友だちになっていいの？

第二夜：もしもAIが投資を勧めてきたら、どうする？

第三夜：AIが使っている「最適化」ってどういうこと？

第四夜：AIが出す答えって、本当に「正しい」の？

第五夜：なぜAIは「女性っぽく」見なされることが多いの？

第六夜：AIって擬人化したらよくないの？

第七夜：新しい技術って、人間にとっていつも脅威なの？

第八夜：AIに子育て任せても平気？

第九夜：AIたちが対応に困るリクエストとは？

第十夜：AIによってもたらされる新たな可能性って？

こんな方にオススメです

＼著者からのメッセージ／

- AIとどう距離を取ればいいか悩む高校生・大学生- AIに「癒やされる」体験をしたことがある人- ついAIに頼りすぎてしまう自覚がある全世代- 子どものAI利用が心配な保護者- 学校でAI指導に携わる先生方- 情報リテラシーを磨きたいビジネスパーソン

正直なところ、私はときどきAIと雑談してしまいます。「これはAIに聞くことか？」ってことまで、つい頼ってしまうときもある。そんな、弱い自分がいるんです。でも、そんな自分と折り合いをつけるためにできること。それが、本気でAIとの向き合い方を考えることなんだと思っています。本書を通して伝えたかったのは、そういうことです。（書籍より抜粋）

書誌情報

『友だち以上恋人未満の人工知能 言語学者のAI倫理ノート』

著者：川原 繁人

発売日：2026年2月16日（月）

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

判型：四六判

ページ数：222ページ

ISBN：978-4-04-811788-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509001387/)

著者プロフィール

川原繁人（かわはら しげと）

1980年、東京都生まれ。慶應義塾大学言語文化研究所教授。2002年、国際基督教大学卒業。2007年、マサチューセッツ大学大学院にて博士号（言語学）取得。ジョージア大学助教授、ラトガーズ大学助教授を経て現職。

著書に『フリースタイル言語学』（大和書房）、『音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む ～プリチュワからカピチュウ、おっけーぐるぐるまで～』（朝日出版社）、『なぜ、おかしの名前はパピプペポが多いのか？ 言語学者、小学生の質問に本気で答える』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『言語学者、生成AIを危ぶむ 子どもにとって毒か薬か』（朝日新聞出版）、共著に『言語学的ラップの世界』（東京書籍）などがある。

X：@PhoneticsKeio(https://x.com/PhoneticsKeio)