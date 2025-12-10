¡Ú¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¤Ä¤¯¤Ð¡Û¡Ø¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£ー¥Ð¤È¤ªÞ¯Íî¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡Ù¤ò2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ
¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¤Ä¤¯¤Ð¡Ê½êºßÃÏ¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¸ãºÊ1-1364-1¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¹âÅÄ¹À¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡Ö¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£ー¥Ð¤È¤ªÞ¯Íî¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£ー¥Ð
¡Ö¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£ー¥Ð¤È¤ªÞ¯Íî¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤ー¥ó¡È¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£ー¥Ð¡É¤¬¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¯¥¤ー¥ó¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÂ£¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¤Ä¤¯¤ÐÁíÎÁÍýÄ¹¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î ¡ÈSpring Dream Night¡É¤ò¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò³«ºÅ³µÍ×¡Ó
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡Ö¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£ー¥Ð¤È¤ªÞ¯Íî¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡×
¡Ú³«ºÅÆü¡Û¡¡2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û¡¡¼õÉÕ¡¡16¡§00～¡¿¥Ç¥£¥Êー¡¡17:00～¡¿¥·¥çー¡¡18:30～
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¤Ä¤¯¤Ð ÊÌ´Û1³¬¡¡Úå¤Î´Ö
¡ÚÎÁ¶â¡Û¡¡SSÀÊ¡Ê¸ÂÄê30ÀÊ¡Ë\22,000¡¡¡¿¡¡°ìÈÌ \21,000¡¡¡¿¡¡One Harmony²ñ°÷ \20,000
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢ÎÁÍý¡¢»ØÄê¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥·¥çー¥Á¥ãー¥¸¡¢¾ÃÈñÀÇ¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ªー¥¯¥é ¥Ë¥Ã¥³ー ¥Û¥Æ¥ë¥º¤Î²ñ°÷¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖOne Harmony¡×¤Ø¤Ï»öÁ°¤Î¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨One Harmony¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÀÑ»»¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£ー¥Ð¡¢¥ª¥º¡¢¥Þ¥À¥à¥³¥³¡¢¥¤¥ë¥íー¥¶¡¢¥Ù¥Óー¥ô¥¡¥®ー
¡Ú¤´Í½ÌóÊýË¡¡Û ¢¨¤¤¤º¤ì¤âÅÅÏÃ¼õÉÕ¤Î¤ß
¢£ SSÀÊ¡Ê¸ÂÄê30ÀÊ¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～8Æü¡ÊÌÚ¡Ë ³ÆÆü11¡§00¤è¤ê
¢£ One Harmony²ñ°÷
Àè¹Ô¼õÉÕ¡§2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë 11¡§00¤è¤ê
¢£ °ìÈÌ
¼õÉÕ³«»ÏÆü»þ¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë 11¡§00¤è¤ê
ÅÅÏÃ¼õÉÕ¡§¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¤Ä¤¯¤Ð¡¡±ã²ñÍ½ÌóTEL. 029-853-8055
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Á÷¤Ë¤«¤«¤ë»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ1²ó¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤ÊÌÅÓ500±ß¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤´ÀÁµá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦ÀÁµá½ñ¤ÎÅþÃå¤è¤ê7Æü°ÊÆâ¤Ë¤ª¿¶¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¿¶¹þ³ÎÇ§¸å¡¢Á´¤ÆÍ¹Á÷¡Ê³«ºÅÆü¤è¤ê2½µ´ÖÁ°¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://www.nikko-tsukuba.com/event/event05/
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦Á´ÀÊ»ØÄê¡¢³Æ¥Æー¥Ö¥ë¤È¤âÁêÀÊ¡¦¶Ø±ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÆþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë¹ØÆþ¸å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÆü¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÉþÁõ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥·¥çーÃæ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥«¥á¥é»£±Æ¡¢Ï¿²»µÚ¤Ó·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î»ÈÍÑ¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÜºÙ¤äºÇ¿·¾ðÊó¡¢ÅöÆü¤Î¼õÉÕ¤äÆþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢µÞî±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬±ä´ü¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
