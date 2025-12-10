【大阪マリオット都ホテル】大切な人へ贈りたい華やかなスイーツ2種を、パティシエ仕立てのレシピでレクチャー！ペストリーシェフによる特別ランチコース付きシェフセミナーを開催

株式会社近鉄・都ホテルズ実演メニュー2品のイメージ

大阪マリオット都ホテル（所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号）は、2026年2月12日（木）にペストリーシェフ 近藤 大介による「大切な人へ贈る “パティシエ仕立てのスイーツ”」をテーマにしたシェフセミナーを開催します。

第46回シェフセミナーは、ペストリーシェフ 近藤 大介が「大切な人へ贈る “パティシエ仕立てのスイーツ”」をテーマに、ホームパーティーや手土産にもぴったりの華やかなスイーツ2種を、プロならではの技法を交えて丁寧にレクチャーします。カカオの香りがふわりと広がる、艶やかな「カヌレ・ショコラ」。瓶に詰めればそのまま手土産としても楽しめる「フレーズ・サバラン」は、しっとりふんわりとしたサバラン生地と、風味豊かなシロップの作り方を実演します。セミナー終了後には、実演メニューを含む特別ランチコースをお楽しみください。

概要

【予約開始】2025年12月10日（水）11：00

【開催日】2026年2月12日（木）

【時 間】受付 11：00～ ／ セミナー 11：30～ ／ ランチ 12：30～

【会 場】20階「茜」

【料 金】お一人様 9,000円

（セミナー受講料、ランチコース代含む）

ランチコースメニュー

◇フォアグラテリーヌとブリオッシュ・オランジュ

◇牛蒡のポタージュスープ

◇鰆の蒸し焼き 浅利と生海苔のソース

◇軍鶏もも肉のコンフィと山菜 チョコレート香るポートワインソース

◇フレーズ・サバラン ※ランチコースでは、皿盛り仕立てでご提供

◇カヌレ・ショコラ

◇自家製パン

◇コーヒー ／ 紅茶

※太字が実演メニュー

ペストリーシェフ 近藤 大介

講師

「後から何かを足せない難しさの中に、自分の表現ができる」というお菓子作りの魅力に惹かれ、東京や大阪のホテルでパティシエとして経験を積む。インターコンチネンタルホテル大阪にてエグゼクティブ・ペストリーシェフを務め、2024年3月大阪マリオット都ホテルのペストリーシェフに就任。技法やデザインにおいても固定概念や枠にとらわれないユニークなスイーツを追求している。

詳細はこちら :https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/banquet/packages/4439/

【ご予約・お問合せ】（受付時間 10：00～19：00）

一般：0120-611-147

携帯：06-6628-6187

【大阪マリオット都ホテル】

〒545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

※写真はイメージです。

※完全予約制です。

※本イベントは事前のご入金をお願いしております。

※特別イベントのため、各種割引等は適用できません。

※表示料金は、消費税およびサービス料（15％）を含みます。

※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。

※食材によるアレルギーのあるお客様は予め係にお問い合わせください。

公式WEBサイト（都ホテルズ&リゾーツ）

https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/

公式WEBサイト（マリオット・インターナショナル）

https://www.marriott.com/ja/hotels/osamc-osaka-marriott-miyako-hotel/

Instagram

https://instagram.com/osakamarriott_miyakohotel

Facebook

https://www.facebook.com/osaka.m.miyako/

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCY5IjE-IJFh6EQ6rdhvNblw/videos