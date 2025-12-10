年間倒産1万件超見込み、人手不足倒産も過去最多──中小企業の危機に挑む展示会、開催！

RX Japan 株式会社

帝国データバンクの報告*¹によると、2025年11月の倒産件数は796件に達し、年間では12年ぶりに1万件超となる見込みです。特に小規模企業の倒産が目立ち、資金繰りや人手不足など複合的な要因が経営を圧迫しています。さらに、東京商工リサーチの調査*²では、2025年1～11月に「人手不足」を原因とする倒産が359件に達し、過去最多を更新しました。加えて、「後継者不在」の企業割合は62.60％と年々上昇しており、代表者が高齢の企業ほどその傾向が顕著です。

こうした経営課題に対応するため、RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中岳志）は2026年1月14日（水）～16日（金）、東京ビッグサイトにて中小企業経営者向けの展示会「事業拡大・経営支援 Week」を開催します。本展では、人材戦略、事業承継、DX推進など、経営者が直面する課題に応える最新ソリューションが一堂に集結。日本企業の競争力強化に直結する情報を取材できる貴重な機会です。ぜひご取材ください。

■ 国内外の企業が出展

取材の申込みはこちら>> :https://www.mgmt-expo.jp/hub/ja-jp/press.html

本展は、事業拡大 支援 EXPOとフランチャイズ EXPOの2展から構成される総合展示会です。

【事業拡大 支援 EXPO】

法人の新規事業立ち上げ/既存事業の拡大といった「事業拡大」の課題を解決できる展示会です。人手不足解消や後継者不在といった課題に対応するサービスが多数出展します。採用支援・アウトソーシング・業務効率化ツールなど人手不足への具体的な解決策も紹介。また、M&Aや事業承継支援サービスを通じて、後継者不在に悩む企業をサポートします。

【フランチャイズ EXPO 】

フランチャイズビジネスの商談展です。「飲食・小売業」「教育」「美容・健康」「福祉・介護」など様々なFC本部が多数出展、最新のトレンドや情報を収集できます。また、新規事業の立ち上げ・多角化経営に向けて、直接相談ができる絶好の機会となります。

＜出展予定企業（一部抜粋）＞

・株式会社 セールスフォース・ジャパン

・Sansan 株式会社

・株式会社 クラウドワークス

・株式会社 キーエンス

・ワタミ 株式会社

・株式会社 VANSAN

・買取専門店 おたからや

■業界のキーマンが登壇するカンファレンスを同時開催

著名人・有識者から直接学べる特別講演を併催します。

＜セミナー講師 一部抜粋＞

※敬称略。都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

本展には、本リリースで紹介した企業以外にも、多数の製品が出展しますので、ご希望に合わせてご紹介できます。ぜひご取材にお越しください。

<展示会概要>

事業拡大・経営支援 WEEK 【東京】

【構成展】第6回 フランチャイズ EXPO（FRAX TOKYO）｜第1回 事業拡大 支援 EXPO

【特別後援】（一社）日本フランチャイズチェーン協会 ※FRAXのみ

【会 期】2026年1月14日（水）～16日（金） 10：00～17：00

【会 場】東京ビッグサイト 南１・２ホール

【公式HP】https://www.mgmt-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

*1 帝国データバンク「倒産件数796件、目立つ小規模倒産 12年ぶりの年間1万件超に」（2025年12月8日）(https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/20251208-bankruptcy202511/)

*2 東京商工リサーチ「2025年1-11月の「人手不足」倒産 359件」（2025年12月6日）(https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1202054_1527.html)

東京商工リサーチ「『後継者不在』年々上昇し62.60％に」（2025年11月10日）(https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201982_1527.html)