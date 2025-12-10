Adjust、「ファイナンスアプリレポート：2025年版」を発表 - 世界市場は持続的成長フェーズへ、日本は継続率で世界トップ水準を記録

adjust株式会社

モバイルアプリの計測・分析ツールを提供するAdjust(https://www.adjust.com/ja/)（本社：独・ベルリン、CEO：アンドレイ・カザコフ、日本ゼネラルマネージャー：佐々直紀）は、「ファイナンスアプリレポート：2025年版」(https://www.adjust.com/ja/resources/ebooks/finance-app-insights/?utm_source=PR&utm_medium=release-ja&utm_campaign=JA_FINANCE_APP_INSIGHTS_REPORT_2025_PR-AAA-)を発表しました。世界のファイナンスアプリは2025年に新たな成熟段階に入り、急速な拡大から持続可能で価値を基盤とした発展へと進化しています。2025年第3四半期には、ファイナンスアプリのインストール数は前年比で11%増加（2024年は27%増）、同様にセッション数も前年比で16%増加（2024年は24%増）しました。

2025年上半期に世界的なファイナンスアプリの成長を牽引したのはLATAM地域で、インストール数は前年比59%増、セッション数は70%増となりました。それに続くのがヨーロッパ（インストール数35%増、セッション数42%増）とMENAT（それぞれ42%増、8%増）です。APACと北米はインストール数がわずかに減少したものの、セッション数ではAPACが35%増、北米が15%増を記録しています。

Adjust マーケティングディレクター、ティアン・ウェッツラー（Tiahn Wetzler）

「持続的に成長するには、正確性、イノベーション、そして真の価値がどこから来るのかを理解することが不可欠です。優れたチームは、インテリジェントな自動化とアトリビューションを組み合わせ、複雑なデータを明確で実用的なインサイトに変え、すべての意思決定が計測可能な結果につながるようにします。信頼が重視される市場において、Adjustはマーケターが迅速かつ自信を持って意思決定を行い、持続的な価値を創出できるよう支援します。」

ユーザーのロイヤリティを牽引するバンキングアプリ

ファイナンスアプリ全体におけるインストール後1日目の継続率は、グローバルで2023年の13.8%から2025年上半期には12.5%へと低下しましたが、バンキングアプリは20.6%と、すべてのサブカテゴリーの中で最も高いパフォーマンスを記録しました。2025年上半期、ファイナンスアプリ全体の継続率が高い地域となったのは、日本（18.6%）、フランス（17.4%）、英国・アイルランド（17.2%）です。

本レポートには、インストールの傾向やセッション数、インストール単価（CPI）に関するデータ分析が含まれます：

アジア太平洋地域（APAC）とラテンアメリカ（LATAM）が新興地域として台頭

- 決済アプリがエンゲージメントで他のファイナンスアプリを上回り、2024年から2025年上半期には全セッションの58%を占めました。2025年上半期には、インストール数が前年比4%増、セッション数は26%増を記録しています。- 仮想通貨アプリのインストール数は2025年上半期に前年比90%増と大幅に成長しました。これは、2022年に起きた市場の短期的な下落の後、信頼が回復したことを示しています。セッション数は2%増とわずかな伸びにとどまりました。- 株式投資アプリは小幅ながら着実な伸びを記録し、2025年上半期のインストール数は前年比1%増、セッション数は8%増となりました。- アプリ内滞在時間の平均は6.59分と安定し、2023年の6.29分から増加しました。これは、市場が飽和しているにもかかわらず継続的なエンゲージメントがあったことを示しています。アプリ内滞在時間が長かったのは仮想通貨アプリ（11.9分）と株式投資アプリ（12.1分）で、地域別ではインド（14.4分）が世界で最も高いエンゲージメントを示しました。- 2025年上半期にはユーザー獲得の費用対効果が向上し、ファイナンスアプリのインストール単価（CPI）は1.51ドルから1.13ドルに低下しました。インストール単価の下落幅が最も大きかったのは北米地域で、2024年の7.03ドルから2.92ドルへ減少しています。

Adjust 日本ゼネラルマネージャー 佐々直紀

「2025年のファイナンスアプリ市場は、急速な拡大から持続可能な成長へと移行しています。その中でも日本は、ファイナンスアプリの1日目継続率が18.6％と世界トップ水準を記録し、特にバンキングアプリでは20.6%という高いロイヤリティが見られます。ユーザーが日常の金融行動をデジタルで安心して行える環境が整い、アプリ体験そのものへの期待がますます高まっていることがうかがえます。

市場が成熟し競争が激しくなる今、正確な計測とデータに基づく迅速な意思決定は、事業成長に不可欠です。Adjustは、高度なアトリビューション、Adjust Growth Copilot(https://www.adjust.com/ja/solutions/growth-copilot?utm_source=PR&utm_medium=release-en&utm_campaign=EN_COPILOT_PR-AAA-)によるAIを活用したインサイト提供、そしてTrueLink(https://www.adjust.com/ja/solutions/deep-linking?utm_source=PR&utm_medium=release-en&utm_campaign=DEEPLINKING_SF_2024_PR-AAA)をはじめとするソリューションを通じて、マーケターが複雑なデータを価値ある成果へとつなげられるよう支援し、信頼が重視される日本市場においてお客様の持続的な成長を後押ししてまいります。」



さらに詳しい調査結果と地域別のデータは、「2025年ファイナンスアプリインサイトレポート」をダウンロードしてご覧ください。

さらに詳しい調査結果と地域別のデータは、「2025年ファイナンスアプリインサイトレポート」をダウンロードしてご覧ください。

