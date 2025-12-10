綾瀬市を舞台としたふるさと映画『おばあちゃんのかかりつけ医』がふるさと映画祭にて公開

医療法人 ONE きくち総合診療クリニック

「病気を診て、人を診て、一人でも多くの命をやさしく包み込む医療を提供する」を診療理念とするきくち総合診療クリニックは、“かかりつけ医”の重要性を伝えるふるさと映画『おばあちゃんのかかりつけ医』を、2025年12月26日(金)、ふるさと映画祭で公開いたします。

また、映画公開にあたり、脚本作成にも携わっているきくち総合診療クリニック理事長の菊池大和さんのインタビューコメントをあわせて公開いたします。

ふるさと映画『おばあちゃんのかかりつけ医』

両親を交通事故で亡くした主人公・奏音は看護師を目指しながら、おばあちゃんと2人で暮らしていた。

日に日に大変になる看護師のための勉強に通学のためのアルバイト、そして認知症が進む祖母の看護。そんな中祖母が行方をくらませてしまう・・・新たな出会いの中で奏音とおばあちゃんに訪れる将来とは・・・。綾瀬市の総合診療かかりつけ医「きくち総合診療クリニック」を舞台に奏音とおばあちゃんの暖かい未来を描きます。

主人公・奏音を日向端ひなさん、先生役を鈴木拓さんが演じます。

【チケット情報】

https://ticketdive.com/event/furusato_filmfes_2025(https://ticketdive.com/event/furusato_filmfes_2025)

映画を制作しようと思ったきっかけは何ですか？

クリニックを開業して9年になりますが、ずっと“かかりつけ医”の大切さを伝えたいという想いがありました。これまでも雑誌や本などを通じて発信してきましたが、どうしても読者層が限られてしまう。なので、もっと幅広い世代に、自分の想いを届けたいと思うようになりました。

特に最近は高齢化が進み、認知症の方も増えています。地方では後継者不足が深刻で、都会では専門クリニックばかりが増えている。そんな今だからこそ、「何でも相談できるかかりつけ医」の存在がより重要になってくると感じました。

そこで、文字ではなく“映像”という形で重要性を伝えることを思い立ちました。映画であれば、より感情に訴え、心に残る形でメッセージを届けられると思ったことがきっかけです。

映画という形で伝えようと思われたのはいつ頃からですか？

昨年あたりから「もっとしっかりと自分の考えを届けたい」と思うようになりました。

本や記事では、どうしても特定の層にしか届かない。でも映画であれば、俳優の方々にも出演してもらいながら、幅広い世代の人たちに見てもらえると考えました。

このタイミングで「今やらなければいけない」と感じて、映画の制作会社に自分から連絡しました。

実際の撮影やシナリオ作りには、どのように関わられましたか？

映画は30分ほどの短編ですが、医療現場のリアルが伝わるように意識しながら、かかりつけ医の魅力や役割を正確に伝えられるよう、日々の診療での体験をもとにして私なりにベースを作成しました。

最終的には、監督をはじめとしてプロの方々にご相談、ご意見をいただきながら完成させました。

この映画は、どのような内容なのでしょうか？

映画のパンフレットにも記載されていますが、物語は「認知症のおばあちゃんが、ようやく自分のかかりつけ医を見つける」という内容です。

こうした出来事は、実際の現場でもよく見られます。認知症の患者さんは年々増えており、自分が認知症であることに気づいていない方も少なくありません。さらに、家族が近くにいないケースも多く、支えが必要な状況に置かれることもあります。認知症の方は複数の病院を行き来したり、自分の症状をうまく伝えられなかったりするため、病気が進行して手遅れになる場合もあるのです。

でも、信頼できる“かかりつけ医”が一人でもいれば、状況は大きく変わります。患者さんが異変を感じたときにすぐ相談でき、私たち医師もその人の日常の様子を把握しているため、「今日は少し違うな」と気づくことができます。こうして病気を早期に発見できるケースも多いのです。

だから私は、かかりつけ医は一人で十分だと思っています。いざというときに頼れる存在がいるということが何よりも大切だと考えています。

この映画は、特にどんな方に見てほしいと考えていますか？

基本的には、全世代の方に見てほしいです。今すぐ病院に困っていない方も多いと思いますが、一度「自分のかかりつけ医は誰だろう」と考えてみてほしいんです。自分がかかりつけだと思っている先生でも、実際に体調が悪くなったときに安心して相談できるかどうかは別だと思います。

特に親や祖父母のかかりつけ医について考えるきっかけになればと思います。高齢者は自分では行くべき病院が分からない方も多いので、その家族や周囲の方に見てもらいたいです。この映画を通して、自分や家族のかかりつけ医について改めて考える機会になればと思います。

また、医療関係者、特に現役の先生方にも見てもらいたいですね。これから開業する先生には、得意分野だけでなく患者さん全体に目を向けてほしいという思いがあります。患者さんが眠れない、調子が悪いといった小さな変化にも耳を傾けてあげてほしいです。

撮影中の印象に残ったエピソードがあれば教えてください。

撮影はクリニックで行われていたので、現場の様子はずっと見ていました。俳優の皆さんは本当に素晴らしかったです。特に鈴木拓さん（ドランクドラゴン）は医師役がとても合っていて、緊張してるとおっしゃっていましたが台本をしっかり読み込み、自然に演じてくれました。撮影の合間には少し会話もでき、地元の方ということもあって親しみやすい雰囲気でした。普段の姿と撮影の際の真剣な表情のギャップが印象的で、とても楽しい時間でした。

映画を観た方の中で、かかりつけ医について理解が深まったという声はありましたか？

あまり具体的な話は聞いていませんが、拓さんからは「かかりつけ医のことを考えるきっかけになった」と言ってもらえました。本当に、この問題は地方でも都会でもすでに起きていて、個人レベルで困っている方が多いんです。

特に高齢者は、どの病院に行けばいいのか分からないことも多く、病気が見逃されるケースもあります。例えば、自宅で体調が急変して救急車を呼んでも、入院できるベッドがなくて自宅に戻らざるを得ない、といった状況も現実にあります。こうした問題は医療や介護の現場全体に関わる大きな課題で、皆で考えていく必要があると思います。

この映画を通して、特に伝えたいメッセージは何でしょうか？

この映画を通して私が特に伝えたいのは、かかりつけ医の重要性を改めて考えてほしいということです。患者さん自身がどの医師に相談すればよいのかを理解することも大切ですが、それ以上に、医療従事者の意識も見直す必要があると思っています。薬を出すだけではなく、頭の先から足の先まで、心のことも含めて気にかけ、患者さんが気軽に相談できる医師がもっと増えれば、高齢者も安心して生活できるようになります。

特に医療関係者や将来地域医療に携わろうとしている医学生には、幅広く患者を診る総合診療の視点を持つことの重要性を感じてもらいたいです。こうした医師が日本中に増えれば、患者さんにとっても輝かしい未来が待っていると信じています。

危機感をあおりすぎるつもりはありませんが、今一度、かかりつけ医の意味や価値について考えるきっかけになればと思います。医療従事者の方には、患者さん目線で診療できているかどうかも意識してほしいですね。

医療法人ONEきくち総合診療クリニック

院名：きくち総合診療クリニック

所在地：神奈川県綾瀬市深谷中7-18-2 ライズモール綾瀬1Ｆ

理事長：菊池 大和

HP : https://kikuchi-geclinic.jp/

Tel : 0467-76-1000

かかりつけ医について取材希望のメディア様は下記アドレスにご連絡ください。

mail : yamato9592_0811@yahoo.co.jp