乱太郎たちと古典「日本書紀」や「平家物語」を楽しく学べる！　『乱太郎とめぐるふしぎな世界』12月10日発売

株式会社ポプラ社は、『乱太郎とめぐるふしぎな世界 おもしろ古典入門の段』（作・絵／尼子騒兵衛）を12月10日（水）に発売いたします。

本書は、2020年4月から2023年3月まで朝日小学生新聞に連載された「乱太郎とめぐるふしぎな世界」をまとめ、描き下ろし作品を含む新たな内容を加えて書籍化したものです。

NHKの大人気テレビアニメ「忍たま乱太郎」の原作『落第忍者乱太郎』シリーズの作者・尼子騒兵衛先生が、「おもしろい！」と思われた23作品37話の古典を収録。1話毎に1枚の絵と文で紹介します。

お話をより深堀りした尼子先生によるコラム「こぼれ話」も必見です！

乱太郎たち『落第忍者乱太郎』シリーズの登場人物たちといっしょに、ぜひおもしろおかしい古典の世界をお楽しみください。

カバーと表紙にデザインされた絵巻物のような迫力の一枚絵は尼子先生よる本作描き下ろしです『乱太郎とめぐるふしぎな世界』中面ページ『乱太郎とめぐるふしぎな世界』中面ページ

著者プロフィール

尼子騒兵衛（あまこ・そうべえ）

兵庫県尼崎市に生まれる。佛教大学文学部史学科卒業。学生時代よりまんがを描きはじめる。

1986年～2019年まで朝日小学生新聞で漫画「落第忍者乱太郎」を連載。全65巻の単行本として発売中。1991年より幼年童話「らくだいにんじゃらんたろう」シリーズを執筆。

1993年にはテレビアニメ「忍たま乱太郎」が放映開始。

日本史、とくに中世に興味をもち、手裏剣・刀剣・火縄銃などの収集が趣味。

時代考証学会特別委員。

書籍情報

タイトル：『乱太郎とめぐるふしぎな世界 おもしろ古典入門の段』

著者：尼子騒兵衛

発売年月：2025年12月

判型：四六判

定価：2,860円（10％税込）

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4045008.html

Amazon＞＞https://amzn.to/3KiHeEn